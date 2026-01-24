נחנך הרכב הנשיאותי החדש של טראמפ שעלה 40 מיליון דולר שספק אם יעמעם את חרדותיו מפני חיסול אפשרי

40 מיליון דולר על גלגלים, 400 מיליון על אולם נשפים – כך נראה שלטון טראמפ כשהטראומה פוגשת טכנולוגיה, אגו ואמריקה שמרשה לו הכול

דונלד טראמפ כבר מזמן לא משחק את המשחק הישן של נשיאים אמריקאים. מאז ניסיון החיסול, הוא בונה סביב עצמו מעטפת כוח מוחשית, ראוותנית, בלתי מתנצלת – כזו שלא נועדה להרגיע, אלא להבהיר מי כאן שולט.

שני סמלים בולטים מגלמים את השלב החדש הזה:

מצד אחד – קאדילק אסקלייד משוריינת, המכונה “The Beast”, שעלויות הפיתוח וההצטיידות שלה עשויות להגיע ל־40 מיליון דולר.

מצד שני – אולם נשפים חדש בבית הלבן, פרויקט עצום שמחירו כבר חצה לפי הערכות את רף ה־300 מיליון דולר ומתקרב ל־400 מיליון.

לכאורה: רכב ומבנה.

בפועל: אותו סיפור בדיוק – טראומה, שליטה, והפגנת עוצמה בקנה מידה שאפילו דיקטטורים בני זמננו נזהרים ממנו.

הרכב: לא לימוזינה – פלטפורמת הישרדות מוסווית

בעוד רוב שליטי העולם נעים בלימוזינות משוריינות קלאסיות – ארוכות, כבדות, צפויות – טראמפ בחר אחרת:

SUV אזרחי לכאורה, קאדילק אסקלייד, שמתחת לעיצוב המוכר מסתתרת פלטפורמה ביטחונית חריגה.

השוואה עולמית

פוטין – Aurus Senat: לימוזינה כבדה

שי ג’ינפינג – Hongqi N701: לימוזינה סגורה ומבודדת

ארדואן – Mercedes-Maybach Guard (B7)

טראמפ – Cadillac Escalade “Beast”: שלדה ייעודית, לא אזרחית, רכב חילוץ עצמי

זה לא עניין אסתטי – זו תפיסה מבצעית.

שלדה, משקל ומהירות: כאן מתפוגג המיתוס

האסקלייד הנשיאותית שוקלת לפי הערכות 9–10 טון.

לשם השוואה:

רכב משוריין B7 רגיל: 4–5 טון

נגמ”ש גלגלי קל: 18–20 טון

טנק מערכה: מעל 60 טון

המשקל הזה מכתיב את אחת השאלות הראשונות שכל אדם סביר שואל:

מה המהירות המרבית של הכלי הזה?

אין נתון רשמי – בכוונה.

אבל הפיזיקה ברורה.

בהתחשב במשקל, בהילוכים המחוזקים וביחסי ההעברה הלא־ספורטיביים, המהירות המרבית מוערכת סביב 120–130 קמ״ש.

התאוצה איטית מאוד – עשרות שניות ל־100 קמ״ש.

המסקנה ברורה:

זה לא רכב בריחה מהיר.

זה רכב שנועד להמשיך לנוע תחת אש.

צריכת דלק: אבסורדית, ובמכוון

שאלה שנייה, כמעט מתבקשת:

כמה דלק הדבר הזה שורף?

שוב – אין נתון רשמי, אבל גם כאן אין קסמים.

הערכה ריאלית:

2–4 ק״מ לליטר, במקרה הטוב

בעיר, בליווי ובתנועה איטית – פחות מזה

כלומר:

מיכל דלק ענק

טווח נסיעה מוגבל

תלות מוחלטת בלוגיסטיקה צבאית

וזה לא כשל תכנוני – זו בחירה.

הרכב לא נועד לחצות מדינות.

הוא נועד לשרוד דקות קריטיות.

שריון ומערכות חיים: כאן הכסף האמיתי

זכוכית בעובי מוערך של 7–10 ס”מ

רציפות מיגון מלאה – בלי “נקודות תורפה”

רצפה עמידה למטעני צד (IED)

מערכות CBRN

אספקת חמצן עצמאית

סינון כימי־ביולוגי

לחץ פנימי חיובי

הרכב יכול להיתקע במארב, לספוג פיצוץ סמוך, ולהמשיך לנוע.

זו כבר לא מכונית – זה כלי חילוץ עצמי של נשיא.

השאלה הגדולה באמת: ומה עם תקיפה מהאוויר?

ופה חשוב לעצור את ההייפ.

האם האסקלייד עמידה לכתב״ם, טיל או תקיפה אווירית?

לא. חד־משמעית לא.

אין רכב קרקעי אזרחי שיכול לשרוד:

טיל נ״ט

כתב״ם חמוש

פצצה מונחית

ההגנה האווירית של טראמפ:

לא נמצאת ברכב

אלא במעטפת: איסור טיסה מודיעין מוקדם לוחמה אלקטרונית ליווי צבאי



הרכב הוא הקו האחרון, לא הראשון.

ולכן זו לא הצגה – אלא הגדרה מדויקת של גבולות.

אז למה זה עולה 40 מיליון דולר?

כי זה לא רכב אחד, אלא:

פיתוח ייעודי

חומרים צבאיים

בדיקות קיצון

וכמה רכבים זהים, כדי שאיש לא ידע באיזה מהם הנשיא נמצא

לא עבדו עליו.

זו פשוט תפיסה אמריקאית:

אם כבר – אז עד הסוף.

האולם: לא נשפים – שליטה בנראטיב

במקביל לשריון על גלגלים, טראמפ בונה סמל כוח אדריכלי.

האולם החדש בבית הלבן אינו תוספת פונקציונלית, אלא קומפלקס:

שטח של 8,000–9,000 מ”ר

קיבולת של 600–1,000 איש

תקרות גבוהות

נברשות ענק

רצפות שיש

חללי VIP

אקוסטיקה לקונצרטים

מערכות אבטחה עצמאיות

זה לא מיועד ל”נשף שנתי”.

זה מיועד לאירועי ראווה עולמיים.

למה זה חריג אפילו ביחס לדיקטטורים?

אין:

בקרמלין

בז’ונגננהאי

בארמון ארדואן

או בכל מרכז שלטון מודרני אחר

אולם פאר כזה בלב מוסד דמוקרטי פעיל.

טראמפ לא מחקה דיקטטורים.

הוא עושה משהו שהם עצמם נזהרים ממנו:

הפגנת עושר שלטוני גסה.

הפסיכולוגיה: טראומה, אגו והגדלת העצמי

אחרי איום קיומי, בני אדם מגיבים בשתי דרכים:

הסתגרות

או הרחבה אגרסיבית של סמלי כוח

טראמפ שייך לסוג השני.

הרכב אומר: אני שורד.

האולם אומר: אני שולט.

והשילוב יוצר מסר אחד:

אני כאן, גדול מהחיים, ולא מבקש סליחה.

ולמה האמריקאים לא מתקוממים?

זו אולי השאלה הכי מטרידה.

המימון מוצג כלא־ישיר

טראמפ נתפס כמי “שמביא כסף”

החברה האמריקאית רגילה לפערים קיצוניים

ועושר מוחצן נתפס כהצלחה, לא כהשפלה

כך נוצר האבסורד:

מיליוני הומלסים,

רוב הציבור חי מצ’ק לצ’ק,

והנשיא בונה סביבו עולם של פלדה, שיש וזהב –

כמעט בלי התנגדות.

השורה התחתונה

זה לא בלוף.

זה לא שיגעון.

וזו לא הצגה ריקה.

זו מדיניות של סמלים.

והיא אומרת דבר אחד ברור:

טראמפ לא מבקש שיאהבו אותו.

הוא דורש שירגישו אותו.

