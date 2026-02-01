מקורות ביון זרים: הפעולה באיראן תבוצע כש״התנאים יבשילו לתוצאה דרמטית מיידית״

התהייה מה לכל הרוחות מתרחש בימים אלה בזירה האיראנית משגעת את העולם, ובעיקר את אזרחי טהרן ודימונה. מאז ביטולה ברגע האחרון של הפעולה שתוכננה לפני שבועות אחדים הכל עוסקים בשאלה מה קרה? למה בוטל? מה יהיה? האם השלטון האיראני שדיכא האכזריות את המחאות נגדו תוך הריגת אלפים ומעצר של רבבות יצליח לא רק לשרוד אלא גם להתחזק? והשאלה הגדולה מה בעצם רוצים טראמפ, בן סלמן, ישראל, קטאר וארדואן. בכל הזירות הללו מתפרסמים דברים והיפוכם כל העת. גם באיראן מדברים על נכונות למשא ומתן בצד איומים חוזרים ונשנים להפציץ את ישראל. בשטח ישנה התעצמות צבאית אמריקנית נרחבת ובשבת עם פיצוצים והרוגים מסתוריים. עניין מרכזי מפענח לך את המציאות המורכבת.

היממה האחרונה סביב איראן נראית כמו “תפר” שמתחיל מרעש מקומי – פיצוצים בערים – ומיד נתפר עליו סיפור אסטרטגי גדול בהרבה: האם יש ערוץ מו״מ אמיתי בין ארצות הברית ל־איראן, או שמדובר בדיפלומטיה שמכסה על היערכות צבאית רצינית במפרץ? במקביל לפיצוצים שדווחו (ובחלקם מיוחסים רשמית לדליפות גז), נשמעו הכחשות אמריקניות וישראליות למעורבות (“זה לא אנחנו”), בזמן שוושינגטון מטלטלת את האזור עם תגבור כוחות משמעותי.

ובתמצית: פיצוצים, הכחשות ותגבור אמריקני חסר תקדים – אבל מאחורי הקלעים מתנהל משחק סבלנות קר: לא אם, אלא מתי ואיך יושג האפקט המכריע.

ההתפתחויות האחרונות בשעות האחרונות

פיצוצים בדרום איראן (בנדר עבאס; וגם אירועים נוספים בדרום־מערב)

בדיווחים מרכזיים נאמר כי פיצוץ קטלני ב־בנדר עבאס גרם להרוגים ולפצועים; הרשויות והתקשורת הממסדית שם ייחסו את האירוע לדליפת גז, ובמקרה נוסף (אהוואז/ח’וזסתאן) דווח על פיצוץ גז נוסף עם הרוגים. בלימת שמועות על “חיסול/תקיפה”

נמסר כי גופים המקורבים למשמרות המהפכה דחו טענות ברשת על פגיעה במפקדים בכירים; בדיווחים הוזכרה גם הכחשה ישראלית למעורבות. הכחשות: “זה לא אנחנו”

בדיווחי רויטרס צוטטו גורמים ישראליים כמי שמכחישים מעורבות בפיצוצים. בדיווחים נוספים נאמר שגם ארצות הברית הכחישה מעורבות.

האם יש משא ומתן? מה ידוע בוודאות ומה עדיין “באוויר”

כאן נמצא הלב האמיתי של הסיפור: לא הסאונד של הפיצוץ – אלא השאלה אם מישהו כבר מדבר מאחורי הקלעים.

לפי Axios, הבכיר האיראני עלי לאריג’אני אמר שיש התקדמות לקראת פתיחת מו״מ, וצוין תפקיד תיווך של קטאר באמצעות ראש הממשלה שלה, כולל מפגש בטהרן.

אל-ג’זירה דיווחה גם היא על “פתיחת קווי תקשורת”/איתותים למו״מ כדי למנוע פעולה צבאית, על רקע דיפלומטיה אזורית.

במקביל, הוזכרו מסרים פומביים של דונלד טראמפ על כך שאיראן “מדברת”/“מנהלת שיח”, לצד איום מתמשך ובלי הצהרה פומבית על חידוש מו״מ ישיר ומלא.

שורה תחתונה (מחמירה): יש אינדיקציות חזקות לתיווך והכנת “מסגרת” לשיחות – אבל אין בשלב זה אישור פומבי חד-משמעי להסכם, למועד פתיחה או לשיחות ישירות רשמיות מלאות.

עד כמה הנוכחות הצבאית האמריקנית “רצינית” ומה בדיוק נע בדרך למפרץ

כאן הסיפור הופך מוחשי: לא סיסמאות, אלא פלטפורמות. כמה מקורות תיארו תגבור ימי ואווירי, כולל קבוצת נושאת מטוסים, משחתות ותגבור מטוסי קרב.

Gulf News דיווח על הגעת/פריסה של נושאת המטוסים USS Abraham Lincoln עם משחתות מלוות, ועל כך שהן מצטרפות למשחתות נוספות באזור, לצד תוספת מטוסי F-15E; הוזכר גם בסיס אל-עודייד בקטאר כמרכז אזורי.

Haaretz פרסם פירוט על פריסת כלי שיט ומטוסים אמריקניים בהקשר האפשרות לתקיפה/הרתעה.

Military.com תיאר תנועת כוחות אמריקנית (ים/אוויר) למזרח התיכון על רקע עליית המתח מול איראן.

Al Arabiya English דיווח (במסגרת הסיקור האזורי) על סקירת אופציות צבאיות והצטרפות נכסים/מערכות, תוך הדגשה שאין “יעד-סוף” מוגדר בפומבי.

המשמעות המבצעית: תגבור כזה הוא “שפה” שנועדה גם להרתיע וגם להכין אופציה. אבל מה שאין עדיין באור יום: פקודת פעולה, יעד רשמי, או לוח זמנים.

עמדות מדינות האזור: מי דוחף לתקיפות, מי לבלימה, ומי משחק “מתווך”

מצרים ו־קטאר הוצגו (בדיווחי Associated Press) כמי שמדגישות דה-אסקלציה ומקדמות דיפלומטיה כדי למנוע התלקחות.

ערב הסעודית: ב־Times of Israel הובא דיווח (בייחוס ל־Axios) על מסר סעודי פנימי לוושינגטון שהימנעות מתקיפה עלולה “לעודד” את המשטר – אך בצמוד לאזהרה שתקיפה בלי יעד ותוכנית עלולה להחמיר את המצב.

הקריאה בין השורות: האזור רוצה להימנע ממלחמה על הדלת שלו – אבל לא כל השחקנים באותו צד של “איך” מרסנים את איראן: יש שמעדיפים לחץ/כוח, אחרים תיווך/עסקה.

מה “הכי מעודכן” לגבי הפיצוצים עצמם: תוצאות + השערות (עם סף זהירות גבוה)

הגרסה הרשמית (דליפת גז) היא המגובה ביותר בדיווחים המרכזיים כרגע.

השערת “סבוטאז׳/תקיפה” קיימת בעיקר בשיח ברשת ובשולי סיקור – אך אין בשלב זה אימות חותך במקורות המובילים, ובמקביל יש הכחשות “זה לא אנחנו”.

הקשר הרחב (הורמוז/תרגילים) כן תועד: מצר הורמוז ברקע, תרגיל איראני מתוכנן ודיווחים על צפייה/מעקב אמריקני – וזה בדיוק הדלק שמסביר למה כל פיצוץ “מיד מתפוצץ” גם פוליטית.

הערכת מצב ל״עניין מרכזי״

מה שצריך לשים עליו זרקור בכותרת הראשית: יש במקביל (א) אירועים אלימים/פיצוצים באיראן שמוצגים רשמית כתאונות גז, (ב) הכחשות ישראליות ואמריקניות, (ג) דיפלומטיה אזורית שמנסה לפתוח נתיב שיחות, ו-(ד) תגבור צבאי אמריקני שאי אפשר להתעלם ממנו.

כל אחד מהמרכיבים לבדו לא “סוגר סיפור”; ביחד – הם מייצרים תמונה של מסלול כפול: מו״מ דרך מתווכים מצד אחד, ויכולת תקיפה/הרתעה מצד שני.

רמת ביטחון כוללת (נכון לעכשיו):

גבוהה: עצם האירועים, הייחוס הרשמי לדליפות גז, והכחשות “זה לא אנחנו”.

בינונית: קיומו של ערוץ תיווך מתקדם לקראת מו״מ (יש דיווחים עקביים, אך בלי פרטים מלאים/הכרזה רשמית על פתיחת שיחות ישירות).

נמוכה: טענות לתקיפה/סבוטאז׳ כמקור לפיצוצים – אין אימות פומבי מספק בשלב זה.

