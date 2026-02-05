 דילוג לתוכן
מבזקים
הסנסציה שהותירה את בית״ר המומה: בני יהודה ניצחה אותה ועלתה לחצי הגמר

פיני זמיר 5 בפברואר 2026

בית״ר ירושלים הודחה מהמשך המאבק על גביע המדינה. זה קרה בטדי ועוד נגד בני יהודה, בעבר קבוצתו של הבעלים הנוכחי של קבוצת המנורה אברמוב. בית״ר עלתה עם כמה שחקני ספסל כמקובל אבל זה בהחלט לא מצדיק את הבושה הגדולה הכרוכה בהופעה הנוראה של המארחת. המאכזב הגדול – ירדן שועה.

הקבוצה התל אביבית משכונת התקווה הופיעה גם היא בהרכב משני אבל מי שהיה על הדשא שיחק בטירוף. בני יהודה הובילה 0-2 בית״ר הצליחה רק לצמק והקהל היה המום ומוטרף. חמורה יותר מההדחה היא השטות שעשה השוער מיגל סילבה. הוא בעט ללא כדור וללא שום הצדקה בשחקן יריב והורחק בצדק. עכשיו יחסר השוער הראשון במשחק העונה בליגה נגד באר שבע.

הפועל באר שבע לעומת זאת העפילה לחצי הגמר לאחר טיול 0-3 על בני ריינה. גנאח, זלטאנטביץ׳ ותורג׳מן הבקיעו אבל רק במחצית השנייה.

״עניין מרכזי״

