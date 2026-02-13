נשיא צרפת מחמיא ליהודים בנאום חריף נגד האנטישמיות בארצו ומרגש נגד

דמעות של זיכרון וכאב: מקרון בוכה עם היהודים – "צרפת ללא יהודים היא עץ ללא גזע" – נאום שמזעזע את העולם היהודי ומזכיר לנו, בישראל, את הפצעים הפתוחים מאז אוקטובר.

פריז, 13 בפברואר 2026 – דמעות זולגות על פניו של נשיא צרפת אמנואל מקרון, כשהוא עומד בגשם הקל של גן האליזה, מחבק את משפחת חלימי השכולה ומביט בעיניים אדומות אל אלפי היהודים הצרפתים שגודשים את המקום. "צרפת ללא יהודים היא כמו עץ ללא גזע – מתייבשת, מתפרקת, מאבדת את נשמתה", הוא אומר בקול רועד, ציטוט שמגיע מהמאה ה-18 אבל נשמע כאילו נכתב היום, בדיוק בשבילנו, היהודים בישראל, שחיים בצל האנטישמיות המתפשטת כמו אש בשדה קוצים. זה לא סתם נאום – זה צעקה מהלב, במלאת 20 שנה לרצחו האכזרי של אילן חלימי, אותו צעיר יהודי תמים שסבל 24 ימים של עינויים אכזריים, רק בגלל שהיה יהודי.

ובתוך כל זה, מקרון לא שוכח אותנו: הוא מדבר על 7 באוקטובר, על המלחמה בעזה, ועל העמדה הנחרצת שלו נגדה – קריאה להפסקת אש שיכולה להיות אור בתוך החושך, אם רק העולם יקשיב.

תארו לעצמכם את הסצנה, יקירי הקורא הישראלי: אתם עומדים שם, בפריז, אבל הלב שלכם בירושלים, בתל אביב, בקיבוצים הצפוניים. מקרון, אותו נשיא צרפתי שתמיד נראה קר ומחושב, נשבר. הוא נוטע עץ זיכרון – אלון גבוה, סמל להתחדשות – אבל הדמעות שלו הן לא רק על אילן חלימי. הן על כל היהודים בצרפת שחיים בפחד, על 1,320 תקריות אנטישמיות בשנה האחרונה לבד, על גל השנאה שהתפרץ אחרי הפוגרום של חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

"האנטישמיות הזו היא הידרה", הוא צועק, "מפלצת עם ראשים רבים שמתפשטת מהרחובות של פריז עד לרשתות החברתיות, והיא מאיימת על כולנו – על הרפובליקה הצרפתית, ועל מדינת ישראל, אחותנו".

הציוץ שלו ב-X (לשעבר טוויטר) – "France without Jews is like a tree without a trunk" – כבר זכה למיליוני שיתופים, אבל כאן, בישראל, הוא נוגע בנו עמוק יותר: זה מזכיר לנו את הצעקה שלנו מאז אוקטובר, את הכאב שלא נרדם, את הפחד שיהודים בעולם עלולים להיעלם שוב, כמו בעבר.

20 שנה של דם וזיכרון: אילן חלימי, הסמל שמסרב להיעלם

עצמו עיניים לרגע, ותראו את אילן – בן 23, חייכן, עובד בחנות טלפונים, חולם על עתיד. ב-20 בינואר 2006, כנופיית "הברברים" – צעירים מוסלמים קיצוניים, מונעים משנאה עיוורת – חוטפים אותו מפריז. הם מחזיקים אותו 24 ימים במקלט קרור, עינויים, כוויות, סכינים – רק כדי לכופר, אבל בעצם, רק בגלל הכיפה שהוא הסתיר מתחת לכובע. גופתו נמצאת ליד תחנת רכבת, שרופה ומעונה. צרפת זועזעת, העולם זועזע, אבל בישראל? זה היה כמו סכין בבטן. אילן היה אחד מאיתנו – יהודי גולה, חלק מהעם שסובל תמיד. ראש הכנופיה, יוסף פטאח, נידון למאסר עולם, אבל הפצע נשאר פתוח. כי מאז, צרפת – עם 450 אלף יהודים, הקהילה הגדולה באירופה – הפכה לשדה קרב. נתונים קשים: 53% מכלל הפשעים על רקע דת הם אנטישמיים. ילדים מפחדים ללכת לבית ספר, בתי כנסת מוגנים במשטרה, ומשפחות בורחות לישראל – עלייה של 15% בשנה האחרונה.

ובנאום הזה, מקרון לא רק זוכר את אילן; הוא בוכה איתו. "אילן היה קורבן של שנאה עיוורת, שנאה שרואה ביהודי אויב נצחי", הוא אומר, והקול שלו נשבר. משפחת חלימי שם – בריגיד, האמא השכולה, עומדת לצידו, עיניה מלאות דמעות. "20 שנה עברו, אבל הכאב לא נגמר", היא לוחשת, ומקרון מחבק אותה כמו אבא. זה רגע ששובר אותנו, הישראלים: כי מי לא זוכר את ההלוויות שלנו אחרי 7 באוקטובר? את האמהות השכולות, את הילדים שגדלו בלילה אחד? מקרון קושר את הכל – "האנטישמיות האיסלאמיסטית, שהייתה מאחורי הפוגרום של 7 באוקטובר, מתפשטת על ידי מטיפי שנאה – בעולם הפיזי ובאונליין – במטרה להפיץ טרור". זה לא פוליטיקה; זה כאב משותף, דמעות שזולגות על פני גבולות.

הנאום שמזעזע: קריאה לדמעות ולמאבק – "נכרת את ראשי ההידרה!"

דמיינו את מקרון עומד שם, חליפה כהה ספוגה גשם, דש בית המדינה על חזהו, אבל העיניים – אלה של גבר שבור. הנאום נמשך 15 דקות, אבל כל מילה כמו סטירה. "היהודים הם חלק בלתי נפרד מצרפת", הוא אומר, "והשנאה כלפיהם היא פצע בצלעה של הרפובליקה". הוא מדבר על "ההידרה האנטישמית" – מפלצת עם ראשים רבים, מרחובות פריז ועד טיקטוק ו-X, שם השנאה מתפשטת כמו רעל. "נכרת את ראשיה אחד אחד", הוא מבטיח, והקהל – יהודים, פוליטיקאים, אמהות עם ילדים – מוחא כפיים בדמעות. זה לא סתם מילים; זה קריאה להחמרת חוקים: "כל מי שהורשע באנטישמיות או גזענות – יאבד את זכותו להתמודד בבחירות. חופש הביטוי נעצר בשנאה!" הוא מאשים את הפלטפורמות הדיגיטליות – "הרעל הזה מתפשט כמו וירוס, ואנחנו חייבים חיסון" – וקורא לאיחוד אירופי להטיל סנקציות.

אבל מה שבאמת מדמע אותנו, הישראלים, זה הקישור לנו. מקרון לא בורח מהמלחמה בעזה – הוא צולל פנימה, עם עמדה נחרצת שגורמת לנו להנהן בדמעות: נגד "מלחמה קבועה", בעד הפסקת אש מיידית, בעד הגנה על חיי אזרחים משני הצדדים. "האנטישמיות אינה 'בעיה יהודית' – היא איום על הדמוקרטיה כולה.

והמלחמה בעזה, שגרמה לעלייה זו, מחייבת מאיתנו אחריות גדולה יותר", הוא אומר. תזכרו: מאז אוקטובר 2023, מקרון הוביל קמפיינים – באוגוסט 2025 גינה את תוכנית ישראל לכיבוש עזה כ"אסון מתמשך", בספטמבר דרש באו"ם שחרור חטופים וחמלה לפלסטינים, באוקטובר הציע כוח ייצוב צרפתי בעזה, ובינואר 2026 הזהיר את טראמפ בדאבוס: "המלחמה חייבת להיגמר עכשיו". זה לא פשוט – בישראל ביקרו אותו מימין על "בגידה", אבל אנחנו יודעים: זה איזון קשה, בין זכותנו להגן על עצמנו לבין מניעת "שואה הומניטרית". מקרון בוכה איתנו, כי הוא יודע – השנאה שמתפשטת בגלל המלחמה פוגעת ביהודים בכל העולם, כולל כאן, אצלנו.

תגובות ששוברות לב: ויראלי ב-X, אבל הכאב אמיתי

הציוץ של מקרון הפך לוויראלי – 18 אלף לייקים בשעה, טרנד עולמי. חשבונות ישראליים כמו @Osint613 משתפים קטעים, בוכים: "זה בשבילנו".

CRIF, מועצת היהודים הצרפתים, שיבחה: "מקרון מוביל את המאבק". נתניהו התקשר: "חבר יקר, תודה על הקול נגד השנאה". אבל יש גם כאב – שמאל קיצוני בצרפת מאשים אותו בהסתה נגד מוסלמים, ובישראל זוכרים את הנשק הצרפתי שמגיע אלינו, אבל גם את הביקורת.

בגרמניה ובאנגליה, שם האנטישמיות עלתה פי שניים מאז עזה, הנאום זוכה למחיאות כפיים. ובעולם היהודי? דמעות. כי זה מזכיר לנו – אנחנו לא לבד. מקרון, כמו חבר שמתייפח איתך בלילה, אומר: "ננצח את ההידרה הזו יחד".

סיום בדמעות של תקווה: צרפת זוכרת, ישראל בוכה – אבל לא נשבר

יקירי הקורא, כשאתם קוראים את זה, תנו לדמעות לזלוג. נאומו של מקרון אינו רק זיכרון – הוא חיבוק מהעולם, צעקה נגד השנאה שמנסה להרוס אותנו מאז אוקטובר. בצרפת של 2026, עם 53% פשעים אנטישמיים, והמלחמה בעזה שמציתה את האש, מקרון מציב גבול: "צרפת הרפובליקנית לא תסבול גזענות". עמדתו נגד המלחמה – קריאות להפסקת אש, תמיכה בשלום, דחיית "לוחמה נצחית" – היא אור קטן בחושך, תזכורת שאולי, יום אחד, נוכל לבכות משמחה במקום מכאב. אילן חלימי, 7 באוקטובר, היהודים בצרפת – כולם חלק מאותו סיפור. "ננצח יחד", מבטיח מקרון. ואנחנו, בישראל, נאמין. כי אם העץ ללא גזע מתייבש, אז אנחנו – שורשי העם – נפרח שוב. תודה, אמנואל. תודה על הדמעות. תודה על התקווה.

