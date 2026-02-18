 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 18 בפברואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

המתיחות מתקרבת לשיא: חמינאי מאיים להטביע נושאות מטוסים וטראמפ מתלבט אם לתקוף

8E860800-004E-4D9F-9E52-DFBE7FFFDF05
רמי יצהר 18 בפברואר 2026

איראן מגיבה בקשיחות ובתקיפות על תנועת הכוחות האדירה המהדקת במהירות את נוכחותה סביב הטריטוריה הפרסית

לפי שעה ונוכח ניסיון העבר הקרוב איש אינו יודע מה יהיה ודבר אחד ודאי: הכל תלוי באדם אחד ואף אחד לעולם לא יכול לנחש מה הוא מחליט ברגע האחרון. עולם מוזר, מציאות הזויה אבל האנושות התרגלה. טראמפ הוא האיש ואין בלתו.

האיום האיראני אינו עוד הצהרה רטורית. בטהרן מדברים בגלוי על יכולת לפגוע בכלי שיט אמריקניים, להטביע ספינות מלחמה ולשבש את התנועה במצרי הורמוז – עורק האנרגיה המרכזי של העולם. ההנהגה האיראנית מבקשת לשדר מסר כפול: איננו חוששים, ויש לנו כלים לגבות מחיר ימי ואזורי כבד.

מנגד, וושינגטון אינה מסתפקת בהודעות תקיפות. שתי נושאות מטוסים אמריקניות מתייצבות בזירה במקביל – מהלך חריג שמעיד על מוכנות מבצעית מלאה. סביבן משחתות מונחות־טילים, מערכות הגנה רב־שכבתיות ועשרות מטוסי קרב. מעל הכל מתבצעת תנועה מוגברת של מטוסי תדלוק אסטרטגיים, שמאפשרים שהייה ממושכת באוויר וקצב גיחות גבוה – סימן מובהק לכך שהמערכת כולה ערוכה לא רק להרתעה אלא גם לפעולה אם תתקבל החלטה.

זהו סידור זירה קלאסי לפני הכרעה מדינית: כוח מוצב, אופציות פתוחות, והמסר ברור – עסקה או הסלמה. טראמפ משלב בין הצהרות על רצון בהסכם לבין תנועת כוחות שמייצרת לחץ מקסימלי. באיראן מבינים היטב שהאיום אינו תיאורטי, אך גם משוכנעים כי כניעה תיתפס כחולשה אסטרטגית פנימית וחיצונית.

נקודת הרגישות המרכזית היא מצרי הורמוז. כל חיכוך ימי, כל טעות חישוב או שיגור שנועד לאיתות – עלולים להצית תגובת שרשרת אזורית. השווקים העולמיים עוקבים בדריכות, ובעלות הברית באזור נערכות לכל תרחיש.

המצב הנוכחי הוא מרוץ עצבים מסוכן: שני הצדדים מציגים כוח, שניהם משדרים מוכנות, ושניהם יודעים שמלחמה כוללת תגרור השלכות גלובליות. ועדיין – די בהחלטה אחת כדי לשנות את הכיוון.

ולכן, בסופו של דבר, הזירה כולה מתכנסת לאדם אחד בבית הלבן. הוא זה שמאזן בין דיפלומטיה להפעלת כוח, בין עסקה לתקיפה, בין איום למימושו. העולם מחכה – לא לדו״חות מודיעין ולא להצהרות דוברים – אלא להחלטה שתתקבל ברגע אחד.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה