הלך לבלי שוב ניל סדקה – האיש שברא לעולם את הלהיט ״או קרול״

הלך לעולמו בשיבה טובה הזמר ניל סדקה הזכור לחסידי מוסיקה משנות השישים ואילך מלהיטו המונומנטלי ״או קרול״.

סדקה, יהודי במוצאי, ביצע את הלהיט המטורף הזה גם בעברית וזכה להערצה בישראל.

עכשיו זה כבר רשמי ומכאיב: ניל סדקה הלך לעולמו בגיל 86.

האיש ששר על אהבות ראשונות, על ימי הולדת מתוקים ועל פרידות של נעורים – נדם.

לפי הודעת המשפחה, מדובר באירוע רפואי פתאומי. הוא פונה לבית חולים בלוס אנג’לס, אך לא שרד. בני משפחתו תיארו אותו כ“בעל, אב וסב אהוב” וכ“אגדת רוקנרול אמיתית שהשפיעה על מיליונים”.

לא רק “או קרול” – אבל כן, גם “או קרול”

יש אמנים שנקשרים בשיר אחד. אצל סדקה, זה היה בלתי נמנע:

“Oh! Carol” – אותו להיט מונומנטלי משנת 1959 – הפך להמנון נעורים בינלאומי. פתיחת הפסנתר החדה, הקול הגבוה, הקריאה הנרגשת: “Oh Carol, I am but a fool…”.

זה היה פופ תמים – אבל גאוני בפשטותו.

וזה לא נעצר באנגלית.

בישראל, הקשר היה עמוק יותר מסיבוב הופעות. סדקה ביצע את השיר גם בעברית – מחווה נדירה באותם ימים – וזכה כאן להערצה אמיתית.

בעידן שבו המדינה הצעירה חיפשה חיבורים תרבותיים לעולם הגדול, הופעתו של זמר יהודי אמריקני מצליח ששר בעברית הייתה רגע טעון בגאווה.

הוא לא היה “סתם עוד כוכב מחו״ל”.

הוא היה משלנו.

הילד היהודי מברוקלין שהפך לפסקול של העולם

ניל סדקה נולד ב-1939 בברוקלין למשפחה יהודית. אביו ממוצא ספרדי-טורקי, אמו ממוצא מזרח-אירופי. הוא היה פסנתרן מחונן כבר בילדותו, למד מוזיקה קלאסית ברמה הגבוהה ביותר – אבל בחר בפופ. לא בפשטנות, אלא במלודיה חדה, קליטה, בלתי נשכחת.

בין להיטיו הגדולים:

• “Calendar Girl”

• “Breaking Up Is Hard to Do”

• “Happy Birthday Sweet Sixteen”

• ובהמשך הקריירה – “Laughter in the Rain”

הוא ידע להיעלם לרגע – ולחזור בגדול. בשנות השבעים, כשנראה היה שהגל הבריטי דחק את כוכבי הסיקסטיז לשוליים, סדקה ביצע קאמבק מפתיע והוכיח שהוא לא נוסטלגיה – אלא יוצר עם עמוד שדרה מוזיקלי אמיתי.

תגובות והדים: נוסטלגיה שהציפה רשתות

עם היוודע דבר מותו, תחנות רדיו ברחבי העולם הקדישו שידורים מיוחדים. ברשתות החברתיות עלו קטעי וידאו מהופעות חיות – סדקה יושב ליד הפסנתר, מחייך חיוך ביישני-בטוח, והקהל שר יחד איתו מילה במילה.

בישראל, רבים נזכרו בהופעותיו כאן ובתחושת הקרבה הייחודית. לא מעט אמנים מקומיים סיפרו בעבר כי שיריו היו השראה ישירה ליצירתם – הוכחה לכך שפופ קליט יכול להיות גם מדויק, מקצועי ונוגע.

מה נשאר?

בעידן של אלגוריתמים, טרנדים מתחלפים ושירים שמחזיקים שבועיים במצעדים – סדקה מייצג משהו אחר:

מלודיה שנשארת.

קול שמספר סיפור.

שיר שאפשר לשיר גם חמישים שנה אחרי.

לא פוליטיקה. לא שערוריות.

רק מוזיקה.

והמוזיקה הזו – היא לא מתה.

הפסנתר ימשיך לפתוח את “Oh! Carol”.

הטנור הגבוה ימשיך לרחף מעל רחבות ריקודים של נוסטלגיה.

והדור שגדל עליו – ימשיך לחייך בעצב מתוק בכל פעם שהשיר יישמע.

הוא הלך בשיבה טובה.

אבל כמו שקורה עם אמנים אמיתיים – הוא לא באמת נפרד.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!