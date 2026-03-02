 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 2 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

הצלחה פנומינאלית של הביון הישראלי וחיל האוויר מוטט את שדרת הפיקוד, המודיעין והאסטרטגיה האיראנית

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 2 במרץ 2026

ההצלחה הישראלית בשני ימי התקיפה הראשונים תיזכר לדורות בעיקר בקרב ראשי צבאות בעולם. מדובר בהצלחה פנומינאלית שפרטיה נחשפים בהדרגה.

הנה דוגמא אחת מיני רבות::

*בהכוונה מודיעינית מדויקת: צה"ל חיסל את בכירי מיניסטריון המודיעין האיראני, גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני*

במהלך מתקפת הפתע של מבצע 'שאגת הארי', צה"ל תקף וחיסל את בכירי מיניסטריון המודיעין האיראני, גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני:

* סיד יחיא חמידי – סגן שר המודיעין לענייני ישראל ומוביל המיניסטריון האיראני, שהוביל לאורך השנים מתווי טרור נגד יהודים, גורמים מערביים ומתנגדי המשטר באיראן ומחוצה לה.

* ג'לאל פ'ור חסין – ראש אגף הריגול במניסטריון המודיעין.

יחד איתם, חוסלו מספר בכירים נוספים שעסקו בקידום פעולות טרור ברחבי העולם ובדיכוי העם האיראני, לרבות במחאות האחרונות.

במהלך המלחמה, כוחות צה״ל ברצועת עזה איתרו מספר מסמכים שחושפים ניסיונות חוזרים לפתוח חמ"ל מודיעיני משולב של ארגוני הטרור חיזבאללה, חמאס ומשמרות המהפכה בלבנון, בהובלת אנשי המיניסטריון המודיעין האיראני.

מיניסטריון המודיעין משמש גם ככלי המרכזי של משטר הטרור האיראני לפקח על פעילות אזרחי איראן. חיילי המינסטריון סיפקו מודיעין שאפשר דיכוי אלים של מחאות לאורך השנים.

סיכול צמרת המיניסטריון הובילה לפגיעה קשה ביכולת של המשטר לקדם מתווי טרור ואף לפגוע במתנגדי המשטר באיראן.

בנוסף לסיכול בכיריו, חיל האוויר תקף אתמול (א׳) את מטה המינסטריון בטהרן.

מיניסטריון המודיעין האיראני הוא גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני שמחזיק ביכולות המתקדמות ביותר באיראן וכפוף ישירות למנהיג. המיניסטריון מצוי תחת סנקציות של ארצות הברית מזה שנים בעקבות פעילותו לקידום פעולות טרור איראניות והפעלת תשתית ריגול ברחבי העולם.

צילום: דובר צה"ל.

☆עניין מרכזי

מבזקהייטקחדשותעולה - יורדביטחוןכלכלהטכנולוגיה

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה