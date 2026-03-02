הצלחה פנומינאלית של הביון הישראלי וחיל האוויר מוטט את שדרת הפיקוד, המודיעין והאסטרטגיה האיראנית

ההצלחה הישראלית בשני ימי התקיפה הראשונים תיזכר לדורות בעיקר בקרב ראשי צבאות בעולם. מדובר בהצלחה פנומינאלית שפרטיה נחשפים בהדרגה.

הנה דוגמא אחת מיני רבות::

*בהכוונה מודיעינית מדויקת: צה"ל חיסל את בכירי מיניסטריון המודיעין האיראני, גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני*

במהלך מתקפת הפתע של מבצע 'שאגת הארי', צה"ל תקף וחיסל את בכירי מיניסטריון המודיעין האיראני, גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני:

* סיד יחיא חמידי – סגן שר המודיעין לענייני ישראל ומוביל המיניסטריון האיראני, שהוביל לאורך השנים מתווי טרור נגד יהודים, גורמים מערביים ומתנגדי המשטר באיראן ומחוצה לה.

* ג'לאל פ'ור חסין – ראש אגף הריגול במניסטריון המודיעין.

יחד איתם, חוסלו מספר בכירים נוספים שעסקו בקידום פעולות טרור ברחבי העולם ובדיכוי העם האיראני, לרבות במחאות האחרונות.

במהלך המלחמה, כוחות צה״ל ברצועת עזה איתרו מספר מסמכים שחושפים ניסיונות חוזרים לפתוח חמ"ל מודיעיני משולב של ארגוני הטרור חיזבאללה, חמאס ומשמרות המהפכה בלבנון, בהובלת אנשי המיניסטריון המודיעין האיראני.

מיניסטריון המודיעין משמש גם ככלי המרכזי של משטר הטרור האיראני לפקח על פעילות אזרחי איראן. חיילי המינסטריון סיפקו מודיעין שאפשר דיכוי אלים של מחאות לאורך השנים.

סיכול צמרת המיניסטריון הובילה לפגיעה קשה ביכולת של המשטר לקדם מתווי טרור ואף לפגוע במתנגדי המשטר באיראן.

בנוסף לסיכול בכיריו, חיל האוויר תקף אתמול (א׳) את מטה המינסטריון בטהרן.

מיניסטריון המודיעין האיראני הוא גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני שמחזיק ביכולות המתקדמות ביותר באיראן וכפוף ישירות למנהיג. המיניסטריון מצוי תחת סנקציות של ארצות הברית מזה שנים בעקבות פעילותו לקידום פעולות טרור איראניות והפעלת תשתית ריגול ברחבי העולם.

צילום: דובר צה"ל.

☆עניין מרכזי