טראמפ מאיים בהשמדת כל תחנות הכוח האיראניות ובעצם דורש סיום מיידי של המלחמה

בין מיצרי הורמוז המשותפים לבין שווקי האנרגיה המתפרקים וכ-100 הנפגעים משני הטילים שפגעו ישירות בדימונה ובערד וילדים בערד ולא פחות מכך הפגיעות הקשות ברכוש, בנפש ובתשתיות כל מדינות המפרץ – מקצין הלילה הנשיא טראמפ את איומיו על איראן כשהמשמעות הסמויה הפוכה מאיומיו. הוא רוצה הפסקת אש וסיום מיידי של המלחמה או ש…

העולם מתקרב לשלב שבו המלחמה כבר אינה על גבולות, אלא על עצם היכולת להתקיים במתכונת הקיימת.

ציוץ אחד של דונלד טראמפ, חד, ישיר, כמעט תיאטרלי – ופתאום ברור: זה כבר לא עוד סבב. זו קפיצה מדרגה.

אם איראן לא תפתח בתוך 48 שעות את מצר הורמוז “באופן מלא וללא איום” – ארצות הברית תפגע בתחנות הכוח שלה. לא במתקן צדדי, לא במחסן נשק. בלב. בחשמל. במתג הראשי של החיים.

אבל כדי להבין עד כמה האיום הזה דרמטי – צריך להבין מה קרה בימים שקדמו לו. ובעיקר – מי כאן משחק במי.

🔥 טראמפ בין הבטחות לסיום מיידי לבין איום חסר תקדים

טראמפ מדלג כבר שלושה שבועות בין שני קטבים:

מצד אחד – “המלחמה תיגמר מחר”.

מצד שני – איומים אפוקליפטיים שהולכים ומחריפים.

עכשיו הוא הגיע לנקודה שלא ננקטה עד כה: פגיעה מכוונת בתשתיות אזרחיות קריטיות של מדינה ריבונית.

זה לא צעד טקטי. זה ניסיון לשבור את המציאות בכוח.

והמניע? ברור כמעט עד כאב:

לסיים את המלחמה – מהר. לפני שתצא משליטה מוחלטת. לפני שתפיל עליו, פוליטית וכלכלית, מחיר כבד מבית.

אבל יש כאן גם שכבה עמוקה יותר, כמעט אישית.

בטהרן לא רק שלא נבהלו מהאיומים – הם התעללו בהם. בדקו גבולות, זלזלו, דחפו עוד ועוד.

בשלב מסוים, טראמפ הגיב באופן חריג:

הוא איפשר בפועל לאיראנים למכור נפט כמעט ללא הגבלה, במחיר מלא.

במילים אחרות:

במקום לחנוק – שחרר.

במקום להעניש – נתן חמצן.

והתוצאה?

איראן לא התקפלה. להפך – הרימה את הראש.

💰 העולם משותק – איראן ורוסיה מרוויחות

בעוד מדינות המערב מתמודדות עם שיבושים, אינפלציה ולחץ פוליטי פנימי – איראן ממשיכה לייצא.

לא רק היא. גם רוסיה.

ולדימיר פוטין, שהוטלו עליו סנקציות בעקבות הפלישה לאוקראינה, נהנה כעת מפטורים והקלות.

הכסף זורם. השוק מתהפך.

מבחינתו – כל עוד המלחמה נמשכת, הוא חוגג.

המערב? משלם.

והבוחר האמריקני? מתחיל להרגיש בכיס.

וזה כבר מסוכן לטראמפ הרבה יותר מטילים.

🌍 הורמוז: לא רק מעבר ימי – עורק החיים של העולם

כ־20 מיליון חביות נפט ביום.

כמעט חמישית מהגז הנוזלי בעולם.

המספרים האלה עוברים דרך נקודה אחת: מצר הורמוז.

ברגע שהוא נחסם – העולם לא “מתייקר”. הוא משתבש.

הזרימה נעצרת, המחירים מזנקים, שרשראות האספקה נקרעות.

והאלטרנטיבות? מוגבלות. חלקיות. לא מספקות.

לכן האיום של טראמפ אינו רק על איראן.

הוא ניסיון לפתוח מחדש את ברז האנרגיה של העולם – בכל מחיר.

💥 המפרץ תחת אש: זו כבר לא תאונה – זו אסטרטגיה

כאן טמון לב הסיפור.

איראן לא פוגעת סתם. היא מכוונת.

והיא פוגעת בדיוק במקום שבו הכאב המקומי הופך למשבר עולמי.

קטאר – ראס לאפן, קומפלקס הגז הגדול בעולם, נפגע.

האיחוד האמירויות – מתקני גז ונפט, כולל חבשאן ופוג’יירה, תחת מתקפות.

בחריין – בית הזיקוק בסיטרה נפגע עד כדי השבתה.

כוויית – מתקני זיקוק בוערים.

סעודיה – מתקנים מאוימים, נתיבי יצוא נפגעים.

זו לא מלחמה. זו פגיעה במערכת העצבים של הכלכלה הגלובלית.

וכשהגז של קטאר נפגע – אירופה קופאת.

כשפוג’יירה נפגעת – אסיה משלמת.

איראן הבינה משהו פשוט:

לא צריך להטביע מכליות כדי לזעזע את העולם.

מספיק לפגוע בצינור.

⚡ ולכן טראמפ בוחר בחשמל

תחנות כוח הן יעד אחר לגמרי.

דמאוונד ליד טהראן.

כרמאן בדרום־מזרח.

רמין בחוזסתאן.

אלה לא רק מתקנים – אלה עמודי תווך של חיים.

פגיעה בהם משמעה:

בתי חולים ללא חשמל

מים ללא שאיבה

ערים ללא תפקוד

ממשל ללא שליטה

זה לא עוד שלב.

זו קפיצה למלחמת שיתוק.

👥 ומה עם האנשים? הם כבר בתוך זה

בערד לא מדברים על דמאוונד.

מדברים על פצועים.

יותר מ־40 נפגעים.

משפחות שנשארו בלי בית.

ילדים ששואלים למה.

בדימונה – חרדה.

בדרום – תחושה שההגנה כבר לא מוחלטת.

וזה הרגע שבו המלחמה עוברת מהמפה – ללב.

🌐 G7: גינוי חריף – אבל העולם עדיין מהסס

מדינות ה־G7 כבר לא שותקות.

הן גינו “בחריפות הרבה ביותר” את התקיפות האיראניות על תשתיות אזרחיות ואנרגטיות ברחבי המפרץ.

אבל הגינוי הזה הוא גם הודאה:

המשחק השתנה.

כשמדינות מערביות מדברות על “חופש ניווט” ו“יציבות אנרגטית” – הן בעצם אומרות:

אנחנו מבינים שהמערכת כולה בסכנה.

ועדיין – איש לא ממהר להיכנס לעימות ישיר.

🧨 נקודת האל-חזור מתקרבת

אם ארה״ב תפגע בתחנות הכוח של איראן:

איראן תגיב.

ולא רק בנפט.

היא כבר רמזה:

מים, תשתיות, תקשורת – הכל על השולחן.

זה הרגע שבו המלחמה מפסיקה להיות אזורית

והופכת לאיום קיומי רב-זירתי.

🎯 השורה התחתונה

טראמפ לא רק מאיים.

הוא לוחץ על המתג.

המניע ברור:

הורמוז, מחירי האנרגיה, הלחץ הפוליטי, הפגיעה במפרץ – והצורך להחזיר שליטה.

אבל המחיר עלול להיות עצום:

מעבר ממלחמת פגיעות נקודתיות

למלחמה על עצם היכולת לחיות.

ובאמצע – אנשים.

בערד. בדימונה. בקטאר. בכל מקום שבו האור עלול להיכבות ברגע.

48 שעות.

זה כל מה שנשאר בין איום – לבין מציאות חדשה.

