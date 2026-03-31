נמשכת פעילות ערה של צה״ל בשטח לבנון

*בהיתקלויות פנים אל פנים ובסגירות מעגל: כוחות אוגדה 91 חיסלו עשרות מחבלים ביממה האחרונה*

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת להגנה על תושבי הצפון.

כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי זיהו שתי חוליות מחבלים, בתוך דקות בודדות מרגע הזיהוי הכוחות פתחו בירי ארטילרי וחיסלו שישה מחבלים, ללא נפגעים לכוחותינו.

במהלך סריקות לאיתור תשתיות טרור במרחב דרום לבנון שלשום, לוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו שני מחבלים שירו לעבר כוחות צה״ל.

כוחות צה״ל וטנקים השיבו באש ועם כלי טיס של חיל האוויר חיסלו את המחבלים בתוך דקות מרגע הזיהוי.

בנוסף כוחות צה״ל תקפו והשמידו במרחב עמדת תצפית שנועדה למעקב אחר כוחות צה״ל.

אוגדה 146 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון.

במהלך הפעילות, כוחות החטיבה זיהו חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה. הכוחות תקפו וחיסלו את המחבלים במטרה להסיר את האיום.

בנוסף, הכוחות השמידו מפקדה השייכת לארגון הטרור חיזבללה ואיתרו משגר וטילי נ״ט.

צילום: דובר צה״ל.

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא שוחח היום עם ראשי רשויות לקראת ערב חג הפסח. כמו כן, קיים שיחה עם קהילת משגב עם.

מדברי מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא:

״*האחריות והאשמה על האירוע במשגב עם היא שלי בתור מפקד פיקוד צפון ומי שמנהל את המערכה הזו. התפקיד שלנו הוא להגן עליכם, התושבים, זה עומד לנגד עינינו כל הזמן.* לצערי אנחנו עושים גם טעויות וצריכים ללמוד כדי שאירועים כאלה לא יקרו לנו שוב. זה אירוע מכונן ואנחנו נתקן ונשתפר ממנו. שיתוף הפעולה בין הצבא לישוב ימשיך לעוד הרבה שנים קדימה.

אנחנו חווים בוקר קשה בו הותר לפרסום שמפקד צוות ושלושה לוחמים מסיירת נח״ל נהרגו בהיתקלות, בנוסף לפצועים מהאירוע. אני משתתף בצער המשפחות ומאחל החלמה מהירה לפצועים.

*הלוחמים שנפלו אתמול נלחמו על הגנה על הצפון, על הסרת האיום ועל היותם חיץ בינכם, האזרחים, לבין מחבלי חיזבאללה.*

יש הישגים משמעותיים בלחימה, נמשיך ונגביר את היקף האש והלחימה כדי לפגוע בחיזבאללה כמה שיותר. הרוח שלנו איתנה ייתכן ויהיו לנו עוד אירועים קשים בדרך, נתחקר אותם, נלמד מהם וניישיר מבט קדימה.

אנחנו נלחמים על החירות שלנו ועושים אותה הלכה למעשה ובמעשים.

אני רוצה לאחל לכם ראשי הרשויות ומכם לכל תושבי הצפון חג שמח, אנחנו פועלים ונלחמים כדי שתחגגו בשקט בעורף כשאנחנו בחזית. בהזדמנות זו אני רוצה לומר שאני גאה בכם ובמנהיגות שלכם. כל שיח איתכם נותן כוח לנו ומסביר למה אנחנו פה״.

*כוחות אוגדה 146 בפיקוד הצפון איתרו עשרות קני משגרי טילים טעונים ומכוונים לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל*

*מתחילת מבצע 'שאגת הארי' צה"ל השמיד יותר מ-180 משגרים ברחבי לבנון*

בפעילות של לוחמים מחטיבת החשמונאים בפיקוד חטיבה 300, אותרו עשרות משגרי רקטות טעונים ומוכנים לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל במרחב ראמיה שבדרום לבנון. בתוך זמן קצר המשגרים והרקטות הושמדו.

כוחות האוגדה איתרו משגר שירה לעבר יישובי הצפון מוקדם יותר היום והשמידו אותו מהאוויר.

חיל האוויר וכוחות חטיבת האש 213 השמידו עשרות רבות של תשתיות טרור, בהן עמדות שיגור טילי נ"ט, עמדות תצפית, פירים תת-קרקעיים, מחסני אמצעי לחימה ודירות מבצעיות.

״עניין מרכזי