הסלמה מסוכנת: שר ההגנה הסיני מזהיר את טראמפ מחסימת אוניות סחר שלה המשייטות לנמלי איראן

הסלמה חסרת תקדים:

סין רומזת להתערבות צבאית העלולה לשנות את פני העולם אם טראמפ יעז לחסום את מיצרי הורמוז או נמלים איראניים אחרים לתנועת אוניות הסחר שלה או כאלה הפועלות בשירותיה.

מאת רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

טראמפ מאבד את זה ומוביל למלחמת עולם נוראה. עם תחילת המצור בהורמוז וחסימת כל נמלי איראן לתנועה ימית פרסם שר ההגנה הסינית הודעה חמורה ביותר, יוצאת דופן ובעצם כזו המעמידה את כל המלחמה הזו באור חדש.

המשמעות: סין מתייצבת בגלוי נגד טראמפ ופוטין מחרה מחזיק אחריה. ישראל מסתבר, בכלל לא מבינה במה נתניהו סיבך אותה. איך כתב פרשן אמריקאי בכיר – אימאל׳ה!

וזו האמת – העולם רועד: ארה״ב פותחת מצור, איראן מאיימת, סין מתייצבת מול טראמפ – ורוסיה שופכת נשק ומודיעין לטהרן

העימות במפרץ הפרסי חוצה הבוקר קו אדום מסוכן במיוחד: ארצות הברית החלה ביישום מצור ימי בפועל על מיצרי הורמוז, תוך פריסה נרחבת של כוחות ימיים, בדיקות, עיכובים והגבלות על תנועת ספינות – מהלך שמטלטל את שוקי האנרגיה ומצית עימות גלובלי משולש.

אבל מאחורי המהלך האמריקני, מתגבשת כעת תמונת מצב דרמטית בהרבה:

איראן אינה לבד – והיא מקבלת זרימה הולכת וגוברת של נשק, מערכות הגנה מתקדמות ומודיעין מרוסיה, לצד גיבוי אסטרטגי מסין.

מצור דה־פקטו: ארה״ב שולטת בכניסה לעורק האנרגיה של העולם

כוחות הצי האמריקני החלו בפיקוח הדוק על תנועת מכליות במיצר, עיכוב ספינות חשודות והצבת נוכחות צבאית כבדה בנקודות המפתח. אף שלא הוכרז רשמית על “סגירה”, בפועל מדובר בצעד שנראה בעיני רבים כהטלת מצור.

המשמעות ברורה:

שליטה אמריקנית על אחד הנתיבים שדרכם זורם כ־20% מהנפט העולמי.

איראן מאיימת להסלים: “נפגע בכל נמל בעולם”

בטהרן מגיבים בקו תקיף במיוחד. משמרות המהפכה מאיימים בפעולות תגמול גלובליות – כולל פגיעה בנמלים, מכליות וספינות הקשורות לארה״ב ולבעלות בריתה.

במקביל, איראן מתגברת את כוחותיה הימיים, מציבה מערכות טילים לאורך החוף ומכינה תרחישי פגיעה בתנועת הסחר.

אבל מאחורי הקלעים – הסיפור האמיתי מתרחש במקום אחר לגמרי.

🚨 רוסיה נכנסת חזק: נשק מתקדם ומודיעין זורמים לטהרן

לפי פרסומים במקורות מערביים ואזוריים, רוסיה הגבירה משמעותית את הסיוע הצבאי לאיראן:

• הזרמת מערכות הגנה אנטי־אווירית מתקדמות

• העברת ציוד מכ״ם ויכולות גילוי משופרות

• אספקת מערכות לוחמה אלקטרונית

• ובעיקר – מודיעין בזמן אמת על תנועות אמריקניות וישראליות

גורמים ביטחוניים מעריכים כי המטרה ברורה:

להקשות משמעותית על תקיפות אוויריות נגד איראן – ולהאריך את משך העימות.

🧠 המהלך הרוסי: אינטרס קר, מחושב ואכזרי

רוסיה אינה פועלת מתוך אידיאולוגיה – אלא מתוך אינטרס:

• להעסיק את ארה״ב בזירה נוספת

• להסיט משאבים מאוקראינה

• ולהבטיח שאיראן תמשיך להזרים לה תמיכה צבאית (כולל כטב״מים)

במילים פשוטות:

מלחמה ארוכה במפרץ – משרתת את מוסקבה.

🇨🇳 סין שוברת שתיקה: “אין לכם סמכות”

במקביל, סין יוצאת בעמדה חריגה בעוצמתה נגד וושינגטון:

“לארצות הברית אין כל סמכות למנוע מעבר חופשי במיצרי הורמוז.”

המסר ברור – ואפילו בוטה יותר מאי פעם:

בייג’ינג לא מוכנה שהאמריקנים ישלטו על צינור האנרגיה שלה.

יש אף הערכות כי סין עשויה:

• ללוות מכליות נפט

• להגביר נוכחות ימית באזור

• ואף לשתף פעולה בעקיפין עם איראן

🔥 אינטרס משותף: למה סין ורוסיה לא רוצות שהמלחמה תיגמר

הנקודה הקריטית שמסתמנת כעת:

👉 גם סין וגם רוסיה נהנות – במידה מסוימת – מהמשך העימות

רוסיה:

• מחירי נפט גבוהים → רווחים אדירים

• ארה״ב עסוקה → פחות לחץ בזירות אחרות

סין:

• מחלישה את ההגמוניה האמריקנית

• בוחנת את גבולות הכוח של וושינגטון

• מנצלת את המשבר להשגת תנאים כלכליים טובים יותר

👉 והתוצאה:

אף אחת מהן לא ממהרת להרגיע את השטח – להפך.

💰 העולם נכנס לסחרור: נפט, ביטחון, וחשש ממלחמה רחבה

השווקים כבר מגיבים בפאניקה יחסית:

• מחירי הנפט מזנקים

• חברות ספנות משנות מסלולים

• מדינות המפרץ בכוננות גבוהה

• והמערב מתחיל להבין: מדובר במשבר גלובלי

⚠️ רגע לפני התלקחות

המומחים מזהירים:

הסכנה האמיתית היא לא הכרזות – אלא תקרית אחת קטנה:

• מכלית שנפגעת

• ספינה שנעצרת בכוח

• טיל אחד שסטה מהמסלול

👉 וכל הזירה עלולה להתפוצץ.

🧨 סיכום: מלחמה שלאף אחד אין אינטרס לעצור

ארצות הברית מנסה ללחוץ.

איראן מאיימת להגיב.

רוסיה מחמשת מאחור.

וסין שואלת את השאלה הכי מסוכנת:

מי אתה בכלל שתחליט מי עובר בהורמוז?

והתשובה?

עדיין לא ברורה.

אבל דבר אחד כבר ברור לחלוטין:

זה כבר לא עימות אזורי – זו התנגשות בין מעצמות.

