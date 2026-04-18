היו-יו נמשך: איראן סגרה מחדש את מיצרי הורמוז אחרי שטראמפ הפר את הבטחתו להסיר את הסגר ולאפשר תנועה חופשית

יומיים אחרי המפנה הדרמטי של פתיחת מיצרי הורמוז הם נסגרו מחדש. הסיבה: טראמפ הבטיח דבר אחד ועשה את ההיפך הגמור ובכך הוא מוכיח כל יום מחדש עד כמה הוא בלתי יציב, הפכפך ובלתי אמין.

בשבת הודיעה טהרן כי הטילה מחדש מגבלות על המעבר במצר הורמוז, בגלל המצור המפתיע שמטיל הצי האמריקני מחדש על הנמלים האיראניים. משמעות ההודעה היא חזרה לסגירה הלכה למעשה של המצר למעבר ספינות.

קודם דיווחנו:

דרמה עולמית: איראן פותחת את מצרי הורמוז — מחווה לטראמפ או סימן לסיום המלחמה?

העולם עצר את נשימתו — ואז הגיע האיתות הראשון: מצרי הורמוז נפתחים. לא חלקית, לא בהיסוס — אלא כהצהרה פומבית של טהרן, בדיוק ברגע שבו הפסקת האש בלבנון נכנסת לתוקף.

זה לא צירוף מקרים.

זה מהלך מתוזמן, מחושב — ובעיקר כזה שמרמז על משהו עמוק בהרבה: משא ומתן מתקדם, אולי אפילו קרוב להסכם כולל בין ארה״ב לאיראן.

הפתיחה: הודעה רשמית — ומיד רעידת אדמה כלכלית

שר החוץ האיראני הודיע כי מצר הורמוז ייפתח לתנועה חופשית של ספינות מסחריות למשך תקופת הפסקת האש — מהלך דרמטי לאחר שבועות של איומים, מוקשים ימיים וסיכון ממשי לשיבוש אספקת האנרגיה העולמית.

התגובה הייתה מיידית:

מחירי הנפט צנחו בעד 10%

הדולר נחלש

שוקי העולם זינקו

זהו לא רק מהלך צבאי — אלא איתות כלכלי גלובלי: הציר האיראני מאותת “עסקים כרגיל” — לפחות זמנית.

מאחורי הקלעים: דיל שקט בין וושינגטון לטהרן

לפי שורת פרסומים ממקורות שונים, פתיחת המיצרים אינה צעד חד-צדדי — אלא חלק ממה שמוגדר כעת כ:

👉 “מחוות הדדיות במסגרת מגעים מתקדמים”

מה כולל הדיל בפועל?

טראמפ דוחף להפסקת אש בלבנון — ומצליח לכפות אותה

איראן מצידה פותחת את מצר הורמוז

ארה״ב מסייעת בפינוי מוקשים ימיים

מדינות המפרץ (סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר) מעורבות מאחורי הקלעים

ובמקביל — המו״מ על הגרעין נמשך, רחוק מסיום אך מתקדם.

טראמפ: בין אופוריה לאיומים

נשיא ארה״ב לא הסתפק במהלך — ופתח בבליץ הצהרות:

“מצר הורמוז פתוח לחלוטין לעסקים”

“ישראל לא תפציץ יותר בלבנון — מספיק זה מספיק”

“העסקה עם איראן קרובה להשלמה”

אבל באותה נשימה — גם איום ברור:

👉 המצור הימי על איראן נשאר בתוקף עד להסכם מלא.

כלומר:

פתיחה אזרחית — לחץ צבאי נמשך

האיראנים: מסכימים — אבל לא באמת

בטהרן משדרים מסר כפול:

מצד אחד:

✔ פתיחת המיצרים

✔ שיתוף פעולה חלקי

מצד שני:

❗ “הדרישות האמריקניות לא סבירות”

❗ “לא הסכמנו למסור אורניום”

כלומר — האיראנים משחקים משחק כפול קלאסי:

👉 נותנים הישג טקטי

👉 שומרים על קלפים אסטרטגיים

לבנון: זירת משנה — אבל קריטית

הפסקת האש בלבנון אינה רק אירוע מקומי.

ארה״ב מתווכת בין ישראל ללבנון

ישראל דורשת טיפול בחיזבאללה

לבנון דורשת הפסקת התקיפות

ובמקביל:

👉 איראן מנסה לקשור בין הזירה הלבנונית לשיחות הגרעין

👉 וושינגטון מתעקשת להפריד בין הנושאים

זהו מוקש מדיני שעלול להתפוצץ בכל רגע.

מאחורי החיוכים: המציאות מורכבת יותר

למרות האופטימיות:

יש עדיין מגבלות על מעבר ספינות

ייתכן תיאום חובה עם הצבא האיראני

אפילו נשקלת גביית תשלום על מעבר

בנוסף:

התקיפות באזור לא נפסקו לחלוטין

שני הצדדים שומרים על כוננות לחידוש הלחימה

👉 הפסקת האש — שברירית

השורה התחתונה: סוף מלחמה — או הפוגה לפני הסיבוב הבא?

המהלך האיראני הוא דרמטי — אבל לא חד משמעי.

מצד אחד:

פתיחת המיצרים

ירידת מתיחות

שיח מדיני מתקדם

מצד שני:

חוסר אמון עמוק

פערים עצומים במו״מ

אינטרסים מנוגדים

והכי חשוב:

👉 כל הצדדים עדיין ערוכים לחזור ללחימה תוך זמן קצר.

ומה עם ישראל?

כאן נכנס האלמנט הנפיץ באמת:

בזמן שארה״ב, איראן ומדינות המפרץ מאותתות על רגיעה —

בירושלים נשמע קול אחר.

ראש הממשלה ממשיך לשדר קו נוקשה,

ומבקריו טוענים שהוא אינו ממהר לסיים את המלחמה.

זהו פער אסטרטגי מסוכן:

👉 בין וושינגטון שמחפשת סיום

👉 לבין הנהגה אזורית שחוששת ממנו

סיום — עם סימן שאלה גדול

האם זה הרגע שבו המלחמה באמת מתחילה להיגמר?

או רק עוד תחנה במשחק ציני של לחצים, איומים והונאות הדדיות?

העולם קיבל היום איתות של תקווה.

אבל במזרח התיכון — תקווה היא לעיתים רק שם קוד להפוגה קצרה.

והסיפור הזה — רחוק מאוד מלהיגמר.

