ליגת העל בכדורגל – נשמר הסטטוס קוו בצמרת הגבוהה

מחזור הפתיחה בלב הפלייאוף העליון והתחתון בליגת על נפתח ללא הפתעות. שתי המובילות הביסו את יריבותיהן 0-3 ןבכך נשמר הפער ביניהן בן שלוש הנקודות לטובת ה’בוצה מבירת הנגב.

בית״ר ירושלים מביסה 0:3 את מכבי חיפה בטדי במשחק נהדר מבחינתה.

כיוון שגם באר שבע עשתה זאת בשבת מול הפועל פתח תקווה – הרי שהסטטוס קוו בצמרת נשמר. באר שבע ממשיכה להוביל את הטבלה במרחק 2 נקודות מבית״ר.

אשר למכבי חיפה – הבושה נמשכת.

בדרבי התל אביבי בבלומפילד 0:1 קטן למכבי על הפועל במשחק מתוח שלא התעלה לרמה המקווה. דור פרץ הבקיע את השער היחיד לעיני כ-26 אלף צופים.

בפלייאוף התחתון: הפועל ירושלים מפסידה 1:3 לקריית שמונה וממשיכה להסתבך עמוק עמוק בתחתית.

אני בטוח שלא שכחתם. למי שאולי נשמט לו:

הערב: דרבי תל אביבי בבלומפילד

בית״ר ירושלים נגד מכבי חיפה בטדי. יהיה מעניין.

סיכום חדשות הספורט של סופ״ש ותחילת השבוע החדש.

נפתח באכזבה גדולה ביורוליג:

הפועל תל אביב פספסה הזדמנות מצויינת לסיים בין ארבע הראשונות עם יתרון ביתיות בשלב הבא.

אבל ההפסד המביך בהפרש 20 נקודות למונאקו 105:85 זימן לאדומים את ריאלי מדריד עם יתרון ביתיות להלאנרוס. יהיה קשה מאוד.

הליגת העל בכדורגל החלו משחקי הפלייאוף. בבית העליון ניצחון מאדים 0:3 למובילה באר שבע על הפועל פתח תקווה מצמד של זלאטנוביץ׳ אחד מהם בפנדל ושער נוסף של גנאי.

עכשיו מקבלים דרבי תל אביבי בבלומפילד ואת בית״ר שמארחת בטדי את הקבוצה הכושלת של ברק בכר.

בפלייאוף התחתון:

נתניהו גברה 1:2 על אשדוד

ריינה שכבר ירדה עשתה בית ספר להפועל חיפה 2:3. ועוד בסמי עופר ועכשיו האדומים שחורים די בצרות אם לא יתאוששו ומהר.

סכנין וטבריה נפרדו ב-0:0.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.