יום חמישי, 23 באפריל 2026
שני חיילים נחקרים בחשד שהועסקו על ידי המודיעין האיראני

רמי יצהר 23 באפריל 2026

*הודעה משותפת לדוברות המשטרה, דוברות שב"כ ודובר צה״ל:*

*שב״כ, מחוז מרכז במשטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת עצרו שני חיילי צה"ל בגין ביצוע עבירות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים; התביעה הצבאית הגישה הבוקר כתב אישום נגד שני החיילים, המשרתים בחיל האוויר.*

במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי, יל״פ שרון של מחוז מרכז במשטרת ישראל, היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת ומערך ביטחון המידע בצה"ל נעצרו במהלך חודש מרץ 2026 שני חיילי צה"ל, המשרתים כטכנאים בחיל האוויר, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

התביעה הצבאית הגישה היום (ה'), 23 באפריל 2026, כתב אישום נגד שני חיילי צה"ל, המשרתים כטכנאים בחיל האוויר, בגין ביצוע עבירות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. חייל אחד הואשם בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב, סיוע למגע עם סוכן חוץ ועבירות נוספות. חייל נוסף הואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב ועבירות נוספות.

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

