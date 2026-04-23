שני חיילים נחקרים בחשד שהועסקו על ידי המודיעין האיראני

*הודעה משותפת לדוברות המשטרה, דוברות שב"כ ודובר צה״ל:*

*שב״כ, מחוז מרכז במשטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת עצרו שני חיילי צה"ל בגין ביצוע עבירות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים; התביעה הצבאית הגישה הבוקר כתב אישום נגד שני החיילים, המשרתים בחיל האוויר.*

במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי, יל״פ שרון של מחוז מרכז במשטרת ישראל, היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת ומערך ביטחון המידע בצה"ל נעצרו במהלך חודש מרץ 2026 שני חיילי צה"ל, המשרתים כטכנאים בחיל האוויר, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

התביעה הצבאית הגישה היום (ה'), 23 באפריל 2026, כתב אישום נגד שני חיילי צה"ל, המשרתים כטכנאים בחיל האוויר, בגין ביצוע עבירות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. חייל אחד הואשם בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב, סיוע למגע עם סוכן חוץ ועבירות נוספות. חייל נוסף הואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב ועבירות נוספות.

