מונדיאל 2026: מרוב חידושי טכנולוגיה, מעקב, פיקוח ובינה לא אנושית – הסכנה שנאבד את הכייף שבכדורגל

מונדיאל 2026 עלול להביא עודף טכנולוגיות ובינה מלאכותית שייעקרו חלק מההתרגשות, מהמתח ומהדרמה – האם המדע מצמצם את החידתיות התחרותית למינימום שבמינימום?

מונדיאל 2026 צפוי להיות הגדול בתולדות הכדורגל. 48 נבחרות, 104 משחקים, שלוש מדינות מארחות, מיליארדי צופים ברחבי העולם ועשרות מיליארדי דולרים שיזרמו סביב הטורניר.

אבל מאחורי המספרים העצומים מסתתרת שאלה גדולה הרבה יותר.

לא מי תניף את הגביע.

לא האם צרפת תשמור על מעמדה.

לא האם ארגנטינה תצליח לשחזר את הקסם.

השאלה האמיתית היא האם זה עדיין יהיה אותו משחק שאנחנו אוהבים.

מפני שבמונדיאל 2026 יעלה למגרש שחקן חדש.

הוא אינו לובש מדים.

הוא אינו בועט בכדור.

הוא אינו מופיע על לוח ההרכבים.

אבל השפעתו על הטורניר עלולה להיות גדולה יותר מזו של כל כוכב אנושי.

קוראים לו טכנולוגיה.

ולצידו יעלה למגרש שחקן חדש נוסף: הבינה המלאכותית.

הכדורגל תמיד היה משחק של אי ודאות

זה אולי נשמע מוזר בעידן שבו הכול נמדד, אבל במשך יותר ממאה שנה הכדורגל היה אחד מענפי הספורט הבלתי צפויים בעולם.

זו הייתה חלק מהקסם שלו.

איש לא ידע באמת מה יקרה.

השופט טעה.

המאמן הימר.

השוער החליק.

החלוץ החמיץ.

לפעמים הקבוצה הטובה ניצחה.

לפעמים דווקא האנדרדוג.

ולפעמים שער אחד בדקה ה-93 שינה היסטוריה של מדינה שלמה.

האי ודאות הזאת יצרה את הדרמה.

היא יצרה את הסיפורים.

היא יצרה את האגדות.

אבל ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, חלק מהחידתיות הזאת הולך ונעלם.

הכדור כבר אינו רק כדור

הכדור הרשמי החדש של אדידס אינו עוד כדור במובן המסורתי.

הוא כולל חיישנים המסוגלים לזהות את רגע המגע המדויק של השחקן בכדור.

המידע מועבר בזמן אמת למערכות השיפוט.

במילים אחרות, הכדור עצמו הפך למחשב.

האם זה משפר את הדיוק?

בוודאי.

אבל זו גם דוגמה לאופן שבו הטכנולוגיה לוקחת מהמשחק עוד שכבה של אי ודאות.

עוד ויכוח.

עוד רגע אנושי.

עוד טעות אפשרית.

סוף עידן הוויכוחים?

טכנולוגיית הנבדל החצי-אוטומטית צפויה להשתכלל עוד יותר.

עשרות מצלמות יעקבו אחרי כל תנועה.

מערכות מחשב ינתחו בזמן אמת כל מיקום של שחקן.

התוצאה היא דיוק כמעט מושלם.

וזה נהדר.

לפחות לכאורה.

אבל בואו נודה באמת.

כמה מהוויכוחים הגדולים בתולדות הכדורגל נולדו דווקא מהטעויות?

כמה משחקים הפכו לאגדות בגלל החלטת שיפוט שנויה במחלוקת?

כמה אנשים עדיין זוכרים את “יד האלוהים” של מראדונה?

כמה עדיין מדברים על שערים שלא היו צריכים להיות מאושרים?

הטכנולוגיה מביאה צדק.

אבל לעיתים הצדק בא על חשבון המיתולוגיה.

השחקנים הופכים לפרויקטים מדעיים

אם בעבר מאמן היה מסתכל לשחקן בעיניים ומנסה להבין אם הוא עייף, היום יש לו עשרות מסכים שמספרים לו הכול.

כמה הוא ישן.

כמה התאושש.

כמה דופק היה לו בלילה.

כמה לחץ הוא חווה.

כמה נוזלים איבד.

כמה ספרינטים ביצע.

מה רמת הסיכון לפציעה.

הכדורגלן המודרני מנוטר כמעט כמו אסטרונאוט.

מצד אחד, זה מאריך קריירות ומשפר ביצועים.

מצד שני, עולה שאלה מעניינת:

כמה מקום נשאר לאינטואיציה?

הבינה המלאכותית כבר יושבת על הספסל

זהו אולי השינוי הגדול ביותר.

בינה מלאכותית כבר אינה כלי עתידי.

היא חלק מההווה.

מערכות AI מנתחות יריבות.

מזהות חולשות.

ממליצות על הרכבים.

מחשבות הסתברויות.

מעריכות סיכון לפציעה.

מזהות דפוסי משחק.

בונות תרחישים.

ויודעות לעיתים דברים שהמאמן עצמו עדיין לא רואה.

האם בעוד עשר שנים נראה מצב שבו אלגוריתם יציע חילוף טוב יותר מהמאמן?

האם בעוד עשרים שנה הוא גם יקבל את ההחלטה?

היום זה נשמע מופרך.

לפני עשור גם VAR נשמע מופרך.

השינה הפכה לחלק מהמשחק

נבחרות מובילות משתמשות כיום בטבעות חכמות, צמידים ביומטריים, חיישנים ומערכות התאוששות מתקדמות.

שינה כבר אינה מנוחה.

היא נתון.

כל שעת שינה נמדדת.

כל יקיצה נרשמת.

כל שינוי בקצב הלב מנותח.

המטרה ברורה:

להוציא עוד אחוז אחד של ביצועים.

אבל כאן בדיוק מתחילה החידה הגדולה.

אם כל הנבחרות משתמשות באותן טכנולוגיות.

אם לכולן יש אותם נתונים.

אם כולן מודדות הכול.

מה יבדיל ביניהן?

גם הדשא נהיה חכם

במונדיאל הקרוב אפילו הדשא ינוטר באמצעות חיישנים.

לחות.

טמפרטורה.

קשיחות.

צפיפות שורשים.

שחיקה.

הכול יימדד.

המטרה היא שכל מגרש יתנהג בצורה זהה.

שלא יהיו הפתעות.

שלא יהיו הבדלים.

שלא תהיה אקראיות.

אבל שוב עולה השאלה.

האם ספורט אמור להיות סטרילי?

או שאולי חלק מהיופי שלו נובע דווקא מהעובדה שהמציאות אינה מושלמת?

גם האוהד משתנה

פעם אוהד צפה במשחק.

היום הוא מוצף בנתונים.

מהירות ספרינט.

מפות חום.

מדדי לחץ.

הסתברות להבקעה.

הסתברות לניצחון.

הסתברות למסירה מוצלחת.

הכול נמדד.

הכול מחושב.

הכול זמין בלחיצת כפתור.

והשאלה היא האם אנחנו נהנים יותר.

או שפשוט התרגלנו לצרוך יותר מידע.

והנה החידה הגדולה באמת

ייתכן שכל הטכנולוגיות הללו יהפכו את הכדורגל לטוב יותר.

ייתכן שהשיפוט יהיה הוגן יותר.

ייתכן שהשחקנים יהיו בריאים יותר.

ייתכן שהמאמנים יהיו חכמים יותר.

אבל האם הכדורגל יהיה מרגש יותר?

זו השאלה שאיש אינו יודע לענות עליה.

מפני שהתרגשות אינה נתון.

מתח אינו אלגוריתם.

ודרמה אינה משוואה.

האדם מתרגש מהלא צפוי.

מהכאוס.

מהאפשרות שמשהו בלתי סביר יקרה.

ככל שהטכנולוגיה מצליחה להסביר יותר דברים, כך היא גם מקטינה את מרחב המסתורין.

וככל שמרחב המסתורין קטן, כך נשחק חלק מהקסם שעליו בנוי הספורט.

אולי דווקא עכשיו צריך להיזהר

אין ספק שהטכנולוגיה מביאה יתרונות עצומים.

היא מצילה שחקנים מפציעות.

היא מצמצמת טעויות שיפוט.

היא משפרת אימונים.

היא מעלה את רמת המשחק.

אבל ייתכן שהאתגר הגדול של מונדיאל 2026 אינו טכנולוגי כלל.

הוא אנושי.

כיצד לשמור על הנשמה של המשחק בעולם שבו הכול נמדד.

כיצד לשמור על הרגש בעולם שבו הכול מחושב.

כיצד לשמור על החידה בעולם שבו הבינה המלאכותית מנסה לפתור כל חידה.

כי בסופו של דבר, אוהדי כדורגל אינם קונים כרטיס כדי לראות נתונים.

הם קונים כרטיס כדי להרגיש.

והשאלה הגדולה שמרחפת מעל מונדיאל 2026 היא האם הטכנולוגיה תעצים את התחושה הזאת – או שמא, דווקא מתוך הרצון לשלמות, היא תגנוב חלק מהקסם שהפך את הכדורגל למשחק הפופולרי בעולם.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!