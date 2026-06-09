שנאה יוקדת לנשיא: טראמפ מצטער על הרגע שבא לראות את הניקס במדיסון סקוור גארדן

ההצגה הגדולה מכולן במדיסון סקוור גארדן: קודם שריקות בוז צורמות לטראמפ ואחר כך הניקס מאכזבים ומפסידים

הניקס קיוו לעשות הלילה צעד ענק בדרך לאליפות ראשונה מאז 1973, אך מצאו את עצמם בסיום הערב כשהם סופגים הפסד ביתי כואב במיוחד. סן אנטוניו ניצחה 111:115 במדיסון סקוור גארדן, צימקה את סדרת הגמר ל־1:2 והחזירה את עצמה למאבק על התואר. עוד לפני פתיחת המשחק נרשם אחד הרגעים המדוברים של הערב כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוצג על מסכי הענק וזכה למטר של שריקות בוז צורמות שנשמעו היטב ברחבי האולם והפכו במהירות לשיחת היום באמריקה.

עבור ניו יורק זה היה אמור להיות ערב מושלם. העיר כולה לבשה חג. משחק גמר ראשון במדיסון סקוור גארדן מאז 1999. אולם מפוצץ עד אפס מקום. כוכבי קולנוע, אנשי עסקים, ספורטאים ואינספור סלבריטאים ביציעים. הניקס הגיעו עם יתרון 0:2 אחרי שני ניצחונות בטקסס וידעו שניצחון נוסף יקרב אותם מרחק צעד אחד בלבד מאליפות היסטורית.

אבל לספרס היו תוכניות אחרות.

האורחים מטקסס פתחו את המשחק בסערה. ויקטור וומבניאמה, מי שנראה יותר ויותר כמו הכוכב הגדול הבא של הליגה, השתלט על המשחק כבר מהפתיחה. הוא קלע, חסם, הוריד ריבאונדים ושלט בשני צדי המגרש. סן אנטוניו עלתה ליתרון מוקדם ואף פתחה פער דו־ספרתי מול הקהל ההמום.

דווקא אז הגיע המהפך הראשון.

ג’יילן ברונסון החל לקחת אחריות, קארל־אנתוני טאונס נכנס לעניינים מתחת לסלים, ואוג’י אנונובי הוסיף נקודות חשובות. הניקס מחקו את הפיגור, השתלטו על קצב המשחק וירדו להפסקה ביתרון 57:64 כשהאולם כולו בטירוף מוחלט.

בשלב הזה נדמה היה שהסיפור גמור.

אלא שאז הגיע המחצית השנייה.

סן אנטוניו חזרה אחרת לגמרי. ההגנה התהדקה, הכדור עבר טוב יותר בהתקפה, וומבניאמה המשיך להתעלל בהגנת ניו יורק וסטפון קאסל סיפק את אחד ממשחקי הפלייאוף הגדולים בקריירה הצעירה שלו. הפער החל להצטמק בהדרגה עד שבסיום הרבע השלישי כבר הובילו הספרס 91:92.

הרבע האחרון היה דרמה במיטבה.

היתרון עבר מצד לצד. ברונסון סירב להיכנע והחזיק את הניקס בתמונה כמעט לבדו. בכל פעם שניו יורק התקרבה, הגיע סל גדול של וומבניאמה, מהלך חכם של דיארון פוקס או קליעה קריטית של קאסל.

33.7 שניות לסיום קלע ברונסון שלשה ענקית שהרעידה את הגארדן והחזירה את הניקס למרחק נגיעה. הקהל כבר האמין בקאמבק נוסף. אלא שבצד השני דיארון פוקס ענה מיד בסל ענק תחת לחץ, הספרס שמרו על קור רוח מקו העונשין וסגרו את המשחק.

בסיום חגגו הספרס ניצחון 111:115 שהחזיר אותם לחיים בסדרה.

האיש של המשחק היה ללא ספק ויקטור וומבניאמה עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו־6 אסיסטים. סטפון קאסל הוסיף 23 נקודות ו־5 אסיסטים, בעוד דיארון פוקס תרם נקודות ומהלכים מכריעים ברגעי ההכרעה. מנגד, ברונסון הוביל את הניקס במאמץ הירואי שלא הספיק, כאשר טאונס ואנונובי מספקים לו סיוע חלקי בלבד.

אבל לא רק הכדורסל עמד במרכז הערב.

שעות לאחר המשחק עדיין עסקו כלי התקשורת האמריקניים לא פחות בשריקות הבוז לטראמפ מאשר בניצחון של הספרס. הנשיא הגיע תחת אבטחה כבדה במיוחד שגרמה לסגירת רחובות ולעיכובים רבים באזור האולם. כאשר הוצג על מסכי הענק במהלך ההמנון נשמעו קריאות בוז חזקות מאוד מצד חלקים גדולים מהקהל, לצד מחיאות כפיים ותמיכה מצד אוהדים אחרים. התמונות והסרטונים הפכו ויראליים בתוך דקות.

כעת הלחץ עובר כולו לצד של הניקס.

במקום יתרון 0:3 שכמעט מבטיח אליפות, ניו יורק מוצאת את עצמה ביתרון 1:2 בלבד. המשחק הרביעי, שוב במדיסון סקוור גארדן, הופך למשחק קריטי. ניצחון של הניקס יקרב אותם מרחק ניצחון אחד מהכתר. ניצחון נוסף של סן אנטוניו ישווה את הסדרה ל־2:2 ויהפוך את גמר ה־NBA כולו לקרב חדש לחלוטין.

מה שבטוח, הלילה בניו יורק אף אחד לא דיבר רק על כדורסל. תחילה שריקות הבוז לנשיא, אחר כך ההצגה של וומבניאמה, ולבסוף השתיקה הכואבת של עשרים אלף אוהדי ניקס שחלמו על חגיגה וקיבלו תזכורת אכזרית לכך שבגמר NBA אסור לחגוג מוקדם מדי.

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