סרט ישראלי – פלסטיני זכה באוסקר ובתשואות מכובדי הוליווד כמובן שבארץ לא ירשו להציגו

הסרט אונורה הדהים את עולם הקולנוע כשזכה הלילה בחמישה משש הקטיגוריות שבהן היה מועמד לרבות הסרט הטוב ביותר לשנת 2025. אבל אנחנו נפתח בנקודה ישראלית: פרס אוסקר לסרט הפלסטיני – ישראלי ״אין ארץ אחרת״ שהוכתר כסרט התיעודי הטוב של השנה.

הטקס נערך הלילה ובהוליווד. הסרט עוסק במאבק של יוצריו, באסיל אדרא ויובל אברהם, נגד פעילות צה"ל במסאפר יטא, קבוצת כפרים פלסטיניים בדרום הר חברון. הסרט מציג את פעולות צה״ל בגדה כברוטליות וחסרות רחמים כלפי האוכלוסיה האזרחית הבלתי מעורבת. בישראל כמובן שלא תראו את הסרט ואסור לומר מילה על איכותו הקולנעית מבלי להיחשב לאויב המדינה. לכן – נוותר על זה מכל מקום הסרט זוכה למחמאות מקיר את קיר לעשרות מיליוני בני אדם אם לא יותר יצפו בו בכל העולם – כמובן לא בישראל.

גל גדות, שלוהקה למסור את הפרס הבינה שזה מוקש עבורה ולבקשתה הועברה למסור את הפסלון הנכסף בקטיגוריה אחרת.

על פי דיווחים, את הפרס אמורה הייתה להגיש להם גל גדות, אולם לבסוף עשתה זאת בקטגוריה אחרת.

יוצר הסרט יובל אברהם אמר לקול תשואות הנוכחים בטקס ששודר לעולם כולו: ״פלסטינים וישראלים ביחד יצרנו את הסרט כך הקולות שלנו חזקים יותר. אנו רואים אחד את השני, את החורבן של עזה ותושביה שחייב להסתיים, את החטופים הישראלים שנחטפו באכזריות בפשע של 7 באוקטובר, שיש לשחררם".

בפרס לשחקן הראשי הטוב ביותר זכה אדריאן ברודי על תפקידו בסרט "הברוטליסט".

הפסלון המוזהב לשחקנית המשנה הטובה ביותר הלך לזואי סלדניה על תפקידה בסרט "אמיליה פרז".

פרס שחקן המשנה הטוב ביותר הוענק לקירן קאלקין על תפקידו בסרט "כאב אמיתי". יוצר הסרט אנורה, הבימאי שון בייקר זכה בשני פרסים – לתסריט המקורי הטוב ביותר ולעריכה הטובה ביותר.

בפרס לתסריט המעובד הטוב ביותר זכה פיטר סטרוהן על "עד שיצא עשן לבן". הפתעה נרשמה בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר שהוענק לראשונה לסרט "אני עדיין כאן", הסרט הברזילאי הראשון שזוכה בפרס זה.

הסרט הטוב ביותר -אנורה שהופק בהשקעה זעומה של כ-6 מיליון דולר קצר 5 אוסקרים מתוך שש מועמדויות – הישג מדהים.

אדריאן ברודי נבחר, אולי כצפוי, לשחקן הטוב ביותר, בזכות תפקידו ב"הברוטליסט". את הפרס העניק קיליאן מרפי. זוהי זכייתו השנייה של ברודי באוסקר, לאחר שקיבל ב-2002 את הפרס על הופעתו ב"הפסנתרן". שני הסרטים, אגב, עוסקים בשואה. ברודי האריך את נאומו יתר על המידה, והתעלם מהמנגינה שמסמנת כי זמנו על הבמה תם. "אני כאן בשביל לייצג את הטראומות המתמשכות של מלחמה, דיכוי, אנטישמיות וגזענות. אני מתפלל ומאמין בעולם בריא ושמח יותר".

הבמאי הטוב ביותר: שון בייקר, "אנורה"

קוונטין טרנטינו עזב את תל אביב לטובת גיחה ללוס אנג'לס, שם העניק את פרס הבמאי הטוב ביותר לשון בייקר, שוב, על "אנורה", שמסתמן כמנצח הגדול של הערב. בנאומו הפציר בייקר באולפנים, בחברות ההפצה לשמר את החוויה הקולנועית.

שחקנית המשנה הטובה ביותר – זואי סלדניה, "אמיליה פרז"

שחקן המשנה הטוב ביותר – קירן קאלקין, "כאב אמיתי"

התסריט המקורי הטוב ביותר – שון בייקר, "אנורה"

התסריט המעובד הטוב ביותר – פיטר סטרוהן, "עד שיצא עשן לבן"

סרט האנימציה הטוב ביותר – "עם הזרם" (לטביה)

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר – "אני עדיין כאן", ברזיל

הסרט התיעודי הטוב ביותר – "אין ארץ אחרת"

הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר – The Only Girl in the Orchestra

הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר – I'm Not a Robot

סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר – In the Shadow of the Cypress (איראן)

המוזיקה המקורית הטובה ביותר – דניאל בלומברג, "הברוטליסט"

השיר המקורי הטוב ביותר – El Mal, "אמיליה פרז"

הסאונד הטוב ביותר – "חולית: חלק שני"

עיצוב ההפקה הטוב ביותר – ניית'ן קראולי ולי סנדאלס, "מרשעת"

הצילום הטוב ביותר – לול קרוולי, "הברוטליסט"

האיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר – פייר-אוליבייה פרסין, סטפני גילון ומרילין סקארסלי, "יופי מסוכן"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר – פול טייזוול, "מרשעת"

העריכה הטובה ביותר – שון בייקר, "אנורה"

האפקטים החזותיים הטובים ביותר – "חולית: חלק שני"

