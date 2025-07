נאסרה כניסת ראפר אנטי ישראלי לארה״ב ושל קניה לאוסטרליה בשל אהדתו להיטלר

מייד לאחר שארה״ב שללה את הוויזה של הראפר הבריטי שעודד את מעריציו להצטרף אליו בקריאה ״מוות לחיילי צה״ל״, ננקט צעד דומה נגד ראפר אמריקני הזוי לא פחות.

אוסטרליה מונעת את כניסתו של “Ye” (קניה ווסט) בעקבות הציוץ וההיסקל הגלוי: זוכה הפצת הנאציזם – לא כאן

מאת: עניין מרכזי | 2 ביולי 2025

🇦🇺 הכרזת שיא מאוסטרליה

שר הפנים האוסטרלי, טוני בורק, חשף הבוקר כי ויזתו של קניה ווסט — הכורע כיום תחת השם “Ye” — בוטלה באופן מיידי. הסיבה שהובאה לביטול: השיר החדש שלו, “Heil Hitler”, שפורסם בתחילת מאי וכולל התייחסויות קיצוניות להיטלר ולהשקפות נאציות . בורק הדגיש כי אוסטרליה תסרב לאפשר כניסה לכל אדם שמפיץ אידיאולוגיות שכנועים לאנטישמיות או נאציזם, שגם אם מדובר בדובר פומבי או אמנותית – “אנחנו פשוט לא צריכים את זה כאן”().

🧾 פרטי השיר והשינוי המדובר

השיר “Heil Hitler” — שיצא באחת התאריכים הסמליים, 8 במאי, יום הנצחון באירופה — עורר זעזוע גלובלי . בשיר מצוטט נאום של היטלר משנת 1935, וצובר ביקורת חסרת תקדים מהקהל הרחב, מעיתונות ועד פלטפורמות סטרימינג ששללו אותו. זכור גם שינוי סוגי שירי הגרסאות שווסט שחרר – כולל גרסאות מחוקות ולבסוף גרסת “Hallelujah” עם סילוק התכנים הניאו-נאציים().

👥 קישור משפחתי למלבורן – יהפוך למוקד מבוכה

Ye, נשוי לאוחרת האוסטרלית ביאנקה סנסורי (נולדה במלבורן), נהג לבקר שם לעתים קרובות(). עם זאת, עכשיו ויזתו בוטלה – ללא עלות או הבטחה עתידית לכניסה עתידית. צעדים אלו באים לא לפני קמפיין אקטיביסטי וקריאות מצד איגודים כמו Australian Jewish Association שקראו למנוע ממנו כניסה בעקבות נאצותיו הקיצוניות().

🎤 תגובת הממשלה – חזקה ולא מתנצלת

בורק לא השאיר מקום לספק:

“אם מישהו טוען שאנטישמיות או נאציזם הם הגיוניים – לא הייתי מניחים לו לבוא לכאן לנאומים פומביים. אין לנו מקום לזה.”

הוא הסביר כי ויזתו של ווסט “נבדקה מחדש” לאחר יציאת השיר, וקיבל החלטה חד-משמעית לבטל אותה במסגרת חוק ההגירה(). מדובר בהחלטה תקדימית, במיוחד כשלא מדובר בספורטאי או דובר פתולוגי בלבד, אלא באמן בעל השפעה עולמית שפועל כמתווך בעמדות מסוכנות.

📉 הקונטקסט הרחב – ווסט כרוטר של השקפות קיצוניות

שושלת השנאה של ווסט איננה חדשה: מאז 2022, הודעותיו האנטישמיות הביאו לניתוק שיתופי פעולה עם Adidas, Gap, וגורמים ממוסדות רבות(). בעבר, הוא גם צייץ:

“I love Jewish people, but I also love Nazis… I do love Hitler” . כמו כן, בתחילת 2025 פרסם שוב משפטים רדיקליים ועודד ניאו-נאציזם.

🕊 משמעות בהירה – מגמה גלובלית למאבק בקיצוניות

השלב בו ממשל אוסטרלי מגדיר אומן-על בעל השפעה כמי שמייצג “סכנה על הקהילות” — מראה על גבול חד וברור בין ביטוי חופשי לבין הסתה המונית. מדובר בסמל של עקרון החזקה: גם שם משפחה מפורסמים, גם כוח ביצירה, אין עילוי מעל לחוק והגנה על הקהילה.

🌐 מה הלאה?

תגובת Ye (קניה ווסט) – לא הוגשה תגובת רשמית עד עתה, אך צפוי שהוא יתקוף את ההחלטה כהגבלה על חופש הביטוי. חיי המשפחה במלבורן – האם הזוג יעמוד בפני החלטה על מגורים קבועים מחוץ לאוסטרליה? הדומינו העולמי – האם מדינות נוספות ינהגו באותה קו? אוסטרליה קבעה טון, אך יתכן שזה רק תחילת גל סינכרוני כנגד הטרור הדיגיטלי.

🧭 מסקנה

קניה ווסט, בעודם מנסים לשלב בין אמירה אמנותית אפשרית להתנגדות לחופש הביטוי, חצו אמש קו אדום מבחינת ממשל אוסטרלי, שהחליט באופן חד־משמעי: לא נאצים, לא מפיצים של שנאה, לא כאן.

״עניין מרכזי״