הטירוף בכבישי ישראל: 336 אלף מכוניות חדשות נרכשו אשתקד

אשתקד נרשם כמעט שיא חסר תקדים ביבוא מכוניות חדשות. מספר המכוניות החדשות שעלו על הכביש לא פחות ממדהים. אין פלא שהצפיפות בכבישים והפקקים הופכים את התנועה בערי ישראל ובצירים המרכזיים לכמעט בלתי נסבלת.

רשות המסים מסכמת את יבוא ענף הרכב לשנת 2024 וקובעת שהייתה שנת שיא שרק 2016 העפילה עליה אי פעם.

בסך הכל יובאו 336.4 אלף כלי רכב, גידול של 14.4% לעומת שנה קודמת מהם 325.9 אלף רכבי נוסעים.

הרקע ליבוא המוגבר בשנת 2024 הוא התאוששות מסוימת שחווה השוק מההשפעות של המלחמה, לצד הסתגלות של היבואנים לקשיי ההובלה בעקבות מתקפות החות'ים, ורצון של יבואנים להקדים את היבוא לפני העלאות המסים שנכנסו לתוקף בשנת 2025. כתוצאה מהקדמת יבוא זו, שליש מהיבוא השנתי של שנת 2024 הגיע בחודש דצמבר בלבד, עם שיעור גבוה במיוחד של רכב חשמלי.

לצד הגידול בכמות הרכבים המיובאת, נרשמה יציבות יחסית בערך היבוא, כלומר בשווי הרכבים שיובאו. הערך השקלי הכולל של כלי רכב שיובאו לארץ בשנת 2024 הסתכם ב-25.4 מיליארד ₪ – עלייה ריאלית של 1.4% בלבד, לעומת גידול של 14.4% בכמות כלי הרכב המיובאים. את הירידה בערך היבוא ניתן לייחס לירידה בעלויות ההובלה והביטוח, לצד הכניסה לשוק של כמויות גדולות של כלי רכב חשמליים זולים מתוצרת סין.

בשנת 2024 נמשכה מגמת ההפחתה של הטבות המס לרכבים בעלי מערכת הנעה מתקדמת. לאחר שבשנת 2022 בוטלה הטבת המס לרכב היברידי לא נטען, בוטלה בשנת 2024 גם הטבת המס לרכב היברידי נטען. כמו כן, מס הקניה על רכב חשמלי, שעלה מ-10% ל-20% בשנת 2023, עלה בשנת 2024 ל-35%. למרות מגמת ההפחתה של הטבות המס, שבאה בתגובה לגידול בשיער החדירה של דגמים אלו לשוק, מגמת הגידול ביבוא של כלי רכב אלו נמשכה גם בשנת 2024 ולראשונה, המשקל של כלי רכב בעלי הנעה מתקדמת – היברידי, פלאג-אין וחשמלי – היה למעלה ממחצית מרכבי הנוסעים שנרשמו לתנועה באותה שנה (25.4% חשמלי, 23.4% היברידי לא נטען, 2.5% היברידי נטען).

״עניין מרכזי״