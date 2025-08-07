הרמטכ״ל צהל ימשיך להביע את עמדתו ללא מורא משרים מאיימים ומחשש לפיטורים

ההודעה הזו של דובר צה״ל שפורסמה לפני ישיבת הקבינט המתוכננת לכפות על רב אלוף זמיר להסכים לכל גחמה מזוויעה של שני השרים המשמשים מעשית כשליטיה הבלתי מעורערים של ישראל, נועדה להבהיר דבר מרכזי אחד: אייל זמיר לא נבהל, לא יתכופף ולא יוותר לעולם על ערכיו הבסיסיים והמרכזיים של צבא ההגנה לישראל ואיומי פיטורים אינם מפחידים אותו. זמיר גם לא הניד עפעף כשסמוטריץ׳ אמר לו באחת הישיבות האחרונות שהוא ״מתגעגע לקודמו הרצי הלוי״.

לכן, כשאתם קוראים את ההודעה – שימו לב למסר המסתתר בין הקשקושים הרגילים הנלווים כמעט לכל הודעה לתקשורת של הדובר הצבאי.

דובר צה״ל:

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי. בהערכת המצב הוצגה תמונת מצב המבצעית בכלל הגזרות והוצגו תכניות צה״ל להמשך.

מדברי הרמטכ״ל: ״אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון.

*תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ.

נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי. כך אנחנו מצפים גם מפקודינו. פה נמצאת האחריות, על השולחן הזה*. איננו עוסקים בתיאוריה – אנו עוסקים בדיני נפשות, בהגנה על המדינה, ועושים זאת, כשאנחנו מישירים מבט לעיניהם של חיילינו ואזרחי המדינה. נמשיך לפעול באחריות, ביושרה ובנחישות – רק טובת המדינה וביטחונה לנגד עינינו.

אנחנו מגיעים בימים אלה לקווי הסיום של מבצע ׳מרכבות גדעון׳, עמדנו ביעדי המבצע ואף מעבר לכך, אנו ממשיכים לפעול על מנת להבטיח ביטחון ארוך טווח לישובי הדרום והעוטף כמו בטחון ליישובים בכל הגבולות. יש בידינו היכולת כיום לקיים גבול ביטחוני חדש, תוך פגיעה מתמשכת באויב. לא נאפשר יותר הכלה. נסכל איומים בהתהוותם בכל הגזרות ונמשיך לפעול להשגת מטרותינו.

אנחנו מתכוונים להכריע ולמוטט את החמאס – נמשיך לפעול כשחטופינו לנגד עינינו, נעשה הכל על מנת להשיבם״.

״עניין מרכזי״