ליברפול החלה את העונה בהפסד מביך בוומבלי

קריסטל פאלאס הלונדונית מחסלת את ליברפול בוומבלי – גביע הצדקה כחול־אדום וליברפול צפויית ראש. ככה לא מתחילים עונה חדשה אומרים באנפילד.

ליברפול פתחה את הערב כמו מלכה, אבל סיימה אותו כמו מלכה לשעבר שנשארה בלי כתר. קריסטל פאלאס, אותה קבוצה שהרבה “מומחים” עוד לפני שנה היו קוברים עמוק בתחתית, נתנה הערב בראש, הביאה אופי של ברזל, ובעיקר – לקחה את גביע הצדקה בפעם הראשונה בתולדותיה. וכל זה – על הראש של יורגן קלופ, מול 90 אלף איש בוומבלי.

פתיחה באש – ואז סטירת מציאות

הדקה הרביעית: פלוריאן וירץ שולח כדור חכם, הוגו אקיטיקה שם אותו ברשת, ואוהדי ליברפול כבר פותחים את הקול. 0:1 אדום, ונראה שהערב הולך להיות שלהם.

אבל פאלאס – כמו פאלאס של 2025 – לא קורעת כרטיסים. בדקה ה־17 ז’אן־פיליפ מתטה קובר פנדל חזק לפינה וקובע 1:1.

ארבע דקות אחר כך – גרמינג פרימפונג מרים/בועט/מניח כדור שמסתבך, עובר את כולם ונוחת ברשת. 1:2 לליברפול, והם שוב מריחים גביע.

עד שבדקה ה־77, איסמעילה סאר אומר: לא בבית ספרנו. מהלך קבוצתי חד, מסירה של אדם ורטון, והכדור בפנים. 2:2, ומשם – הכול הולך לפנדלים.

פנדלים – הנדרסון כותב היסטוריה

הדו־קרב מהנקודה הלבנה הפך לקרקס עצבים: מוחמד סלאח בועט לקורה, אלכסיס מק אליסטר והרווי אליוט נעצרים אצל דין הנדרסון – האיש שהפך לגיבור הלאומי של פאלאס.

ואז – ג’סטין דבנני, ילד בן 19 שעלה מוקדם מהצפוי, ניגש, נשם, בעט – והשער הזה שווה גביע היסטורי.

תגובות – דבש לפאלאס, חומץ לליברפול

• הנדרסון: “ידעתי שאני יכול להוציא אותם מדעתם. זה מה שעשיתי”.

• גלאסנר: “אמרתי להם – אתם תכתבו היסטוריה, והם האמינו”.

• קלופ (בפנים חמוצות): “החמצות קורות. לא אהבתי את הדרך בה איבדנו את המומנטום”.

המספרים מאחורי הדרמה

• החזקה בכדור: ליברפול 62% – פאלאס 38%

• בעיטות לשער: ליברפול 15 (6 למסגרת) – פאלאס 9 (4 למסגרת)

• הצלות מפתח: הנדרסון – 4 בזמן החוקי, 2 בפנדלים

סיכום בסגנון עניין מרכזי

פאלאס של 2025 היא לא הפאלאס של אתמול – היא באה לנשוך, והיא נושכת חזק. ליברפול, לעומת זאת, צריכה להתעורר – אחרת העונה הזו עוד תברח לה מהידיים לפני שהיא תתחיל.

