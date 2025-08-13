זמיר נכנע: אוקיי, נגייס מילואים ונכבוש את עזה כהוראת נתניהו

דובר צה"ל:
*הרמטכ״ל אישר את הרעיון המרכזי לתכנית ההתקפה בעזה*
הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (ד׳), דיון במסגרתו אישר את הרעיון המרכזי לתכנית הפעולה של צה״ל ברצועת עזה. הדיון התקיים בהשתתפות פורום המטה הכללי, נציגי שב״כ ומפקדים נוספים.
במסגרת הדיון, הוצגו פעולות צה״ל עד כה, לרבות התקפה במרחב זיתון שהחלה אתמול.
כמו כן, הוצג ואושר רעיון מרכזי לתכנית למהלכי ההמשך ברצועת עזה, בהתאם להנחיית הדרג המדיני.
הרמטכ״ל הדגיש את חשיבות העלאת כשירות הכוחות ומוכנות לגיוס מילואים, תוך ביצוע ריענון ומתן מרווח נשימה לקראת המשימות הבאות.
״עניין מרכזי״