איראן מקיימת אימונים צבאיים בעיקר כדי להרתיע גורמי פנים עוינים

איראן ביצעה היום אימונים צבאיים נרחבים למדי גם בהשתתפות כוחות אוויר וים ופירסמה את דבר קיומם.

פרשנים זרים מעריכים שמדובר בעיקר בהתארגנות פנימית ובהצהרות כוונות נוכח קשיים פנימיים הולכים וגוברים הן בתחום הכלכלי ובעיקר בתחום החיים האזרחיים. בין היתר קיים משבר מים ובעיות הולכות ומחמירות בניהול החיים ברפובליקה האיסלאמית.

בין היתר דווח על סיכול פיגועים של המיליציה הבלוצ'ית, הסונית אנצאר אל-פורקאן בצפון סיסתאן ובבלוצ'סטן

נחשף תא טרור המזוהה עם אנצאר אל-פורקאן שתכנן לבצע פיגועים בקנה מידה גדול על מרכזים צבאיים, ביטחוניים, משפטיים ודתיים בצפון סיסתאן.

שבעה חברי אנצאר אל-פורקאן חדרו אל מעבר לגבול, אך כוחות הביטחון האיראניים, בשיתוף פעולה עם תושבים מקומיים, חיסלו אותם ותפסו כלי נשק וחומרי נפץ שהיו ברשותם.

