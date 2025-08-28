לטראמפ נמאס מנתניהו ורוב עצום של האמריקנים נגד המשך אספקת נשק לישראל

טראמפ מתחיל להימאס מנתניהו והוא מתפוצץ עליו בהוקעה פומבית: “אני לא יכול לראות את זה יותר מה שקורה בעזה”.

נשיא ארצות הברית כינס דיון חירום על עזה • בלייר וקושנר הוזעקו לוושינגטון • טראמפ דורש תוכנית מהירה ליום שאחרי המלחמה • במקביל: עשרות מדינות מתכוננות להכרה במדינה פלסטינית בעצרת האו״ם • התמיכה בישראל מתפוררת גם בארה״ב

הבית הלבן בלילה סוער

דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, כינס בלילה דיון חירום בבית הלבן על עתידה של רצועת עזה. סביב שולחן האליפסה התייצבו מקורביו הבכירים — ובהם חתנו לשעבר ג׳ארד קושנר וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר. על השולחן: היום שאחרי המלחמה בעזה. טראמפ, בשפתו החדה, לא הותיר מקום לספק:

“אני לא יכול לראות את זה יותר. זה חייב להיגמר, ובקרוב.”

האמירה הזו, דרמטית ומכוונת היטב, נועדה להפעיל לחץ ישיר על ירושלים. טראמפ הבהיר שהוא מצפה ללוחות זמנים קצרים, לא תהליכים אינסופיים. הדרישה: להציג בתוך ימים תוכנית סדורה לשחרור חטופים, הסדרה ביטחונית, ותחילת שיקום הרצועה — לא עוד חודשים של מריחה.

לחץ אדיר על נתניהו

עד אתמול היה טראמפ האיש שהעניק לנתניהו גב כמעט בלתי מוגבל. עכשיו זה משתנה. לפי דיווחים שהודלפו מהדיון, הנשיא רואה במלחמה כלי לשרידותו הפוליטית של ראש הממשלה הישראלי, ולא עוד מאבק צבאי מובהק. סביבתו של טראמפ אף הזהירה כי “המלחמה הזו הופכת לנטל על ארה”ב יותר משהיא משרתת את ביטחונה של ישראל”.

קושנר, שעמד מאחורי הסכמי אברהם, דיבר על הכרח לשלב מדינות ערביות מתונות בתהליך. בלייר, מצידו, העלה רעיונות לשיקום כלכלי בינלאומי בהיקף עצום, במודל “תוכנית מרשל לעזה”. טראמפ עצמו הקשיב, התפרץ, סיכם, אבל עשה דבר אחד ברור: הציב אולטימטום סמוי לנתניהו.

ארה”ב מתרחקת מישראל

במקביל לדיון הדרמטי בבית הלבן, התפרסם סקר חדש באמריקה שמכה גלים:

77% מהדמוקרטים ו־20% מהרפובליקנים סבורים שישראל מבצעת רצח עם בעזה.

75% מהדמוקרטים ו־37% מהרפובליקנים מתנגדים לשליחת סיוע צבאי נוסף.

במילים אחרות: הקונצנזוס האמריקני התפרק, והסיוע הצבאי שישראל ראתה בו מובן מאליו כבר לא מובטח.

גל הכרה בפלסטין

הטלטלה לא מסתיימת בוושינגטון. בעצרת האו״ם הקרובה צפויות עשרות מדינות להכריז על הכרה רשמית במדינה פלסטינית. קנדה, מלטה, צרפת ובריטניה כבר הודיעו על כוונות ברורות, והיד עוד נטויה. אם המהלך יצבור תאוצה, ישראל עלולה למצוא עצמה מבודדת מתמיד — בדיוק ברגע שבו היא זקוקה יותר מכל לתמיכה בינלאומית.

סיום פתוח – והטוויסט

כך מצטיירת התמונה: טראמפ מאיים לאבד סבלנות, דעת הקהל בארה”ב מתהפכת, והעולם נערך לצעד דיפלומטי דרמטי נגד ישראל. בירושלים עדיין מתעקשים שהמלחמה נמשכת “עד הניצחון”, אבל השאלה הגדולה מרחפת מעל: האם נתניהו שולט במלחמה — או שהמלחמה שולטת בו?

