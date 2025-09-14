איזו קבוצה נהדרת יש למכבי תל אביב החדשה

בלי הפנסיונר המעצבן שנזרק בעדינות אבל ממשיך לחלום שיבקשו ממנו לחזור (אשליות זה דבר מטומטם בעיקר לשחקנים שעבר זמנם ומנסים לכפות עצמם בתככים והפעלת אוהדים שווים), ובכן בלי ההוא ובלי כל הכוכבים האמיתיים שהתעופפו להם מפה נוכח המלחמה הבלתי נגמרת והטינה העולמית הגוברת לכל מה שמריח נתניהו, גייס הצוות של מיטש גולדהאר שחקנים חדשים ועם אותו מאמן הם עושים חיל בליגה האירופית ובינתיים נותנים בראש בליגה הישראלית. הפעם שוב רביעייה.

כמו בכל שבת, גם אתמול קיבלנו ליגת על ישראלית במלוא עוצמתה: דרמות, שערים, החמצות, תקוות וייאוש. מהקריסה של נתניה ועד לפריחה של חיפה והפועל פתח תקווה וכמובן הניצחון של האלופה – כך נראתה השבת השלישית של העונה.

מכבי תל אביב – עירוני טבריה 1:4

הצהובים מתל אביב הראו שוב מדוע הם מועמדים טבעיים לאליפות. דווקא טבריה עלתה ראשונה ליתרון מפתיע משער של עידו דוידוב בדקה ה־14, והאוהדים כבר שפשפו עיניים. אבל זה החזיק בדיוק רבע שעה.

עידו שחר נגח בעוצמה פנימה והשווה (27).

שגיב יחזקאל הפך בבעיטה אדירה מ-20 מטר (42).

דור פרץ הצטרף לחגיגה עם השלישי (58).

ניקולאסקו החמיץ פנדל, אבל בריבאונד כבר לא טעה (75).

המאמן להזטיץ’: “נשארנו מרוכזים גם אחרי ההלם הראשוני – זה הכוח של מכבי תל אביב”.

הפועל פתח תקווה – מכבי נתניה 1:3

בפתח תקווה חגגו, בנתניה שוב מרגישים את הקרקע נשמטת.

מזל פתח עם שער מהיר (12).

אדניי הכפיל בתנועה חדה לאגף (39).

טאבי סגר סיפור עם השלישי (70).

לנתניה נותר רק לצמק משער של איגור זלטנוביץ’ (83), מה שלא מנע עוד ערב קשה לקבוצה שנראית אבודה. המאמן הודה בכנות: “אנחנו במשבר, אבל נעבוד קשה כדי לצאת מזה”.

הפועל חיפה – בני סכנין 0:2

האדומים מהכרמל לא עוצרים. אלן אוז’בולט (33) מצא את הפינה בכדור חופשי חד, ו-גיא מזרחי (67) חתם את הערב עם נגיחה מדויקת אחרי קרן.

המאמן רן בן שמעון נשמע נרגש: “השחקנים שלי מחוברים, זו לא רק טקטיקה – זו תשוקה”. האוהדים בסמי עופר הבינו: אולי זו השנה שבה הפועל חיפה תתייצב ככוח אמיתי בצמרת.

עירוני קריית שמונה – מכבי בני ריינה 1:3

ריינה פתחה חזק עם שער של גיא חדידה (10), אבל קריית שמונה הפכה הכול על הראש:

מוחמד אבו רומי כבש צמד (22, 54).

אוגריסה דייק מהנקודה הלבנה (72) אחרי אדום לריינה.

המאמן קובי רפואה חגג ניצחון בכורה וידע לומר: “זה ניצחון של אופי – אנחנו קבוצה שנלחמת”.

מה עוד מחכה במחזור?

הפועל ירושלים – הפועל באר שבע (היום, 20:15, טדי).

מכבי חיפה – מ.ס. אשדוד (מחר, 20:00, סמי עופר).

הפועל תל אביב – בית”ר ירושלים (מחר, 20:30, בלומפילד).

סיכום

מכבי תל אביב מפגינה עוצמה, הפועל חיפה מבססת מעמד בצמרת, פתח תקווה מוכיחה שהיא כאן כדי להישאר, וקריית שמונה שולחת מסר ברור – אף אחד לא יכול לזלזל בה. לעומתן, נתניה וריינה נראות אבודות בשלב מוקדם של העונה.

והשאלה הגדולה? האם באר שבע, חיפה או אולי בית”ר תל אביבית יצליחו להשיב מלחמה אמיתית על תואר האליפות?

