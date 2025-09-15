 דילוג לתוכן
יום שני, 15 בספטמבר 2025
להשמיד את בניין האוניברסיטה בעזה זו חרפה שלא מועילה לתהילת העם היהודי ובוודאי שלא לנתניהו שנתן את הפקודה

רמי יצהר 15 בספטמבר 2025

לא כזה כבוד גדול לעם היהודי להפציץ ולהשמיד את בניין האוניברסיטה של עזה. ישראל כץ אמנם השתית כהרגלו אבל זהו עוד כתם בהיסטוריה של מדינת ישראל. העם היהודי, המצטיין בלימודים בכל הדורות והביא לעולם קידמה, חוכמה ודעת לא אמור להתגאות באופן כה בוטה ולעגני בעודו משמיד בניין גם אם הוא ממוקם בלב שטח אויב. מי כמו העם היהודי יודע שדת, אמונה ומסורת אינם ניתנים להשמדה בפצצות, רובים או אפילו בתאי גזים. לא יאה לנו לעשות לאחרים מה שאנו כה סבלנו ממנו לאורך הדורות.

בעוד שחיל האוויר מפציץ והורס את האוניברסיטה בעיר עזה עתידה החודש עצרת האומות המאוחדות להחליט ברוב מהמם של 142 מדינות נגד 10 מתנגדים על ההכרה החד משמעית וסוחפת במדינה פלסטינית שצריכה לקום בגבולות 1967 בארץ ישראל.

זה יום קשה להיסטוריה היהודית ותוצאה חמורה שנובעת כל כולה להסיחרור ההזוי שנתניהו נכנס אליו כשהוא מורח בלי קץ את המלחמה בעזה תוך ביצוע מה שמצטייר בעולם כולו ואפילו אצל רוב מוחץ של העם האמריקני כפשעי מלחמה איומים הגובלים ברצח עם.

בישראל לא מבינים את חומרת המצב והרושם הוא שישראל מאבדת עצמה לדעת ודוהרת לחורבן ואין מי שיעצור את החרפה.

״עניין מרכזי״

רמי יצהר
