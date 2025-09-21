מצרים: מתחייבים להמשיך את הסכמי השלום עם ישראל

עזה בוערת, הצפון סוער, מצרים נזהרת – כך נראית המלחמה בסוף השבוע ועד היום

מה מתרחש בשטח: עזה במרכז, הגבולות מתוחים, והמערכת המדינית כולה במתח

המערכה בעזה ממשיכה להתעצם. דובר צה״ל דיווח בסוף השבוע ובתחילת השבוע על שורת פעולות אינטנסיביות: השמדת תשתיות טרור, פגיעה בפירי מנהרות ובמחסני אמל״ח, וחיסול מחבלים בדרגים שונים של חמאס. חיל האוויר פועל כמעט מסביב לשעון ומכה במטרות נקודתיות שהועברו אליו במודיעין מדויק. במקביל, כוחות קרקעיים של אוגדות 98, 162 ו־99 פועלים בעומק הרצועה ומנהלים קרבות במרחב חאן יונס, רפיח ועיר עזה עצמה.

מן הצד הפלסטיני, מקורות בעזה מדווחים על מאות נפגעים — הרוגים ופצועים — כתוצאה מהתקיפות, ועל נזק כבד לבניינים ותשתיות אזרחיות. מעל ל־50 מבנים הושמדו לחלוטין ועוד עשרות נפגעו חלקית. חמאס טוען כי ישראל פוגעת במכוון באוכלוסייה, בעוד דובר צה״ל מדגיש כי מדובר בתשתיות טרור ובמחבלים המשתמשים באזרחים כמגן אנושי.

מעבר לגבול הדרומי מתפתחת דרמה שקטה: במצרים גובר החשש מפני אפשרות של חדירת פלסטינים מסיבית מסיני עקב הקרבות בעזה. בקהיר עוקבים בדאגה אחר הלחימה אך מבהירים רשמית — מצרים לא תאפשר לפגוע בהסכמי השלום עם ישראל. הודעה זו, שנמסרה היום, מדגישה את מחויבותה של מצרים ליציבות אזורית גם מול הלחצים הציבוריים וההומניטריים.

הפעילות בעזה – הקרקע והאוויר פועלים יחד

תקיפות אוויריות: חיל האוויר השמיד מחסני אמל״ח, מנהרות תת־קרקעיות ומתחמי שליטה של חמאס בגזרת חאן יונס ורפיח.

פעולה קרקעית: אוגדה 98 פועלת בעומק העיר עזה לאיתור והשמדת תשתיות, אוגדה 162 פועלת בדרום הרצועה, ואוגדה 99 בצפון הרצועה, שם זוהו ופוצצו פירי מנהרות נוספים.

חיסול מחבלים: דובר צה״ל הודיע על פגיעה ממוקדת בכמה חוליות ירי, ביניהם פעילים בכירים בחטיבת העיר עזה.

צה״ל ממשיך להדגיש כי האוכלוסייה האזרחית נקראת להתפנות מאזורים מסוכנים, אך חמאס, לדברי דובר צה״ל, מונע מהם לצאת ומקים את “המגן האנושי הגדול בהיסטוריה”.

הזירה הצפונית – חיזבאללה בלחץ מתמשך

העיניים מופנות גם ללבנון:

צה״ל תקף משאית וכלי רכב של חיזבאללה בדרום לבנון, לאחר מעקב מודיעיני שהצביע על העברת אמל״ח.

דווח על חיסולם של מפקדים מקומיים בדרום לבנון, ביניהם עמאר האיל קציבאני.

חיזבאללה ממשיך לנסות לשקם תשתיות שנפגעו, אך חיל האוויר והארטילריה פועלים כדי למנוע זאת.

דובר צה״ל מציין שכל ניסיון של חיזבאללה לאיים על הגבול או לבצע איסוף מודיעין נענה בתקיפה מיידית.

יהודה ושומרון – מעצרים ופעילות מנע

במקביל, ביהודה ושומרון:

צה״ל עצר מספר חשודים בפעילות טרור והסתה, חלקם בהפגנות תמיכה בחמאס.

באירוע נפרד, כלי רכב חשודים נורו בהרחקה לאחר שזוהו נעים באזורים מוגבלים.

מתבצעת פעילות מודיעין ושב”כ נרחבת, כדי לסכל התארגנויות לפיגועים.

תאונות ותקריות בשטח

תאונת משאית צבאית בחטיבת הבקעה: חייל מילואים וחיילת מג״ב נפצעו קשה. דובר צה״ל הבהיר כי האירוע בבדיקה.

במהלך פעילות קרקעית בדרום הרצועה נפצעו מספר חיילי צה״ל באירועי לחימה. חלקם פונו במצב קשה, ומפקד האוגדה הדגיש את המורכבות והסיכון.

המסגרת האסטרטגית

הצהרת דובר צה״ל: “חמאס הקים את המגן האנושי הגדול בהיסטוריה בתוך עיר עזה – אבל צה״ל יפעל בכל האמצעים להשבת הביטחון והחטופים.”

הרמטכ״ל: ביקר את מפקדי האוגדות בדרום הרצועה, קיים הערכת מצב והדגיש את מחויבות הצבא ליעד: פירוק חמאס, השבת החטופים והגנה על אזרחי ישראל.

בזירה המדינית: הודעת מצרים הרשמית היום — אין כוונה להפר את הסכם השלום — מבקשת להרגיע את הדאגה באזור, אך גם מלמדת עד כמה הקרבות ברצועה מקרינים על המערכת האזורית כולה.

התמונה הכוללת

הקורא הישראלי והעולמי מבין כעת: עזה במרכז הלחימה, הצפון מבעבע מול חיזבאללה, יהודה ושומרון ממשיכה לספק איומים, ומצרים חוששת מהשלכות אך מחויבת להסכמי השלום. צה״ל מנהל מערכה רב־זירתית, רוויה באתגרים בשטח ובמתח מדיני חוצה גבולות.

