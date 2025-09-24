 דילוג לתוכן
יום חמישי, 25 בספטמבר 2025
24 נפגעים מנפילת כתב"מ תימני באזור המלונות באילת

רמי יצהר 24 בספטמבר 2025

החות׳ים הוכיחו שוב, בפעם השנייה תוך ימים ספורים, עד כמה חדירה ומחוררת ההגנה האווירית הישראלית כשמדובר בכתב"מים פשוטים ופרימיטיביים המשייטים להם ללא הפרעה מרחק של אלפיים ק"מ עד הגעתם בפתאומית מעוררת חלחלה לתוככי העיר אילת ואז אפילו כיפת ברזל שהופעלה ביום רביעי, החג השני של ראש השנה, כשלה לחלוטין והתוצאה היתה פגיעה, פיצוץ, נפגעים, נזק וחרדה גדולה מהצפוי, זאת חרף הודעת האיום השגרתית של ישראל כץ שנפגע בהם שבעתיים. הם לא נבהלים  עובדה – הם רק משפרים יכולות ועוד בראש השנה.

בניגוד לפעם הקודמת נשמעה אזעקה זמן קצרצר לפני הנפילה אבל זה היה מאוחר מדי במרכז התיירות ההומה ו-24 בני אדם נפגעו וטופלו כך לפי מד"א, רבים אושפזו ושניים. נחבלו קשה. בהם קשיש בן 70.

תושבי אילת ואלפי התיירים המבקרים בעיר יכלו לראות לפתע לחרדתם את כלי הטייס החמוש משייט ללא הפרעה ואז מתרסק ומתפוצץ סמוך לאחד מבתי המלון.

מצה"ל נמסר שמחדל אי היירוט נחקר.

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

