24 נפגעים מנפילת כתב"מ תימני באזור המלונות באילת

החות׳ים הוכיחו שוב, בפעם השנייה תוך ימים ספורים, עד כמה חדירה ומחוררת ההגנה האווירית הישראלית כשמדובר בכתב"מים פשוטים ופרימיטיביים המשייטים להם ללא הפרעה מרחק של אלפיים ק"מ עד הגעתם בפתאומית מעוררת חלחלה לתוככי העיר אילת ואז אפילו כיפת ברזל שהופעלה ביום רביעי, החג השני של ראש השנה, כשלה לחלוטין והתוצאה היתה פגיעה, פיצוץ, נפגעים, נזק וחרדה גדולה מהצפוי, זאת חרף הודעת האיום השגרתית של ישראל כץ שנפגע בהם שבעתיים. הם לא נבהלים עובדה – הם רק משפרים יכולות ועוד בראש השנה.

בניגוד לפעם הקודמת נשמעה אזעקה זמן קצרצר לפני הנפילה אבל זה היה מאוחר מדי במרכז התיירות ההומה ו-24 בני אדם נפגעו וטופלו כך לפי מד"א, רבים אושפזו ושניים. נחבלו קשה. בהם קשיש בן 70.

תושבי אילת ואלפי התיירים המבקרים בעיר יכלו לראות לפתע לחרדתם את כלי הטייס החמוש משייט ללא הפרעה ואז מתרסק ומתפוצץ סמוך לאחד מבתי המלון.

מצה"ל נמסר שמחדל אי היירוט נחקר.

עניין מרכזי