אגירת אנרגיה ביתית ומסחרית – איך זה עובד ולמה זה משתלם?

בשיתוף תדיראן אנרגיה חדשה

בעשור האחרון הולכת ומתחזקת המודעות לשימוש באנרגיה מתחדשת, ובמרכזה השמש. עם העלייה בהתקנות של מערכות סולאריות, עולה גם הצורך בפתרונות אגירה מתקדמים שמבטיחים ניצול מקסימלי של האנרגיה שנוצרת. כאן נכנסת לתמונה אגירת אנרגיה סולארית – תחום שמתקדם במהירות ומציע פתרונות מותאמים הן לבית הפרטי והן לעסקים ולתעשייה.

מהי אגירת אנרגיה סולארית ולמה היא נחוצה?

אגירת אנרגיה סולארית מתבצעת באמצעות סוללות מתקדמות הקולטות את עודפי החשמל שמיוצר על ידי פאנלים סולאריים במהלך שעות השמש. במקום להזרים את כל החשמל לרשת הארצית או לאבד אותו, האנרגיה נשמרת לשימוש בשעות הערב, בלילה או בעת הפסקות חשמל. בצורה זו מתקבלת עצמאות אנרגטית, הפחתה משמעותית בחשבונות החשמל והגברת הביטחון האנרגטי.

למשל, משפחה שמתקינה מערכת סולארית עם סוללת אגירה ביתית יכולה להשתמש באנרגיה שנשמרה במשך היום לצורך טעינת רכב חשמלי בלילה – ובכך להימנע מתלות בתעריפי החשמל המשתנים.

אגירת אנרגיה ביתית – עצמאות בכל מזג אוויר

אגירת אנרגיה ביתית מתאימה לבעלי בתים פרטיים או בניינים משותפים שהתקינו גג סולארי. המערכת מאפשרת שליטה חכמה בצריכת האנרגיה, הפעלה רציפה של מכשירי חשמל חיוניים גם בעת הפסקת חשמל, וחיסכון מתמשך בהוצאות.

המערכות הביתיות מתקדמות במיוחד: הן מציעות ניטור ובקרה באמצעות אפליקציה, טעינה ופריקה אוטומטית, ואף יכולת להתאים את השימוש לפי דפוסי הצריכה של המשפחה. בנוסף, אגירת אנרגיה ביתית משפרת את ערך הנכס, שכן בית שמסוגל לספק לעצמו חשמל גם בעת חירום נחשב למבוקש יותר.

אגירת אנרגיה מסחרית – מענה לעסקים ותעשייה

בעולם העסקי, אגירת אנרגיה מסחרית (C&I) הופכת לאחד הפתרונות המובילים להתמודדות עם עלויות חשמל גבוהות ועם הצורך ביציבות אנרגטית. מערכות אלו מותקנות במפעלים, מרכזים מסחריים, מוסדות ציבוריים ואפילו בחוות חקלאיות, והן מספקות יתרונות קריטיים:

הפחתת עלויות – ניצול חשמל בשעות שיא, במקום לרכוש חשמל יקר מהרשת.

– ניצול חשמל בשעות שיא, במקום לרכוש חשמל יקר מהרשת. גיבוי אנרגטי – שמירה על פעילות העסק גם במקרה של נפילות רשת.

– שמירה על פעילות העסק גם במקרה של נפילות רשת. שימוש אופטימלי באנרגיה ירוקה – אגירת עודפי אנרגיה סולארית לשימוש בשעות הלילה.

– אגירת עודפי אנרגיה סולארית לשימוש בשעות הלילה. שיפור תדמית עסקית – מעבר לאנרגיה ירוקה ממצב את העסק כחלק מהפתרון הסביבתי.

כך, מפעל שמייצר עודפי חשמל בשעות הצהריים יכול לאגור אותם ולהשתמש בהם להפעלת מכונות בשעות הערב, מבלי לשלם תעריפים גבוהים לחברת החשמל.

מה ההבדל בין אגירת אנרגיה ביתית למסחרית?

ההבדל העיקרי הוא בהיקף ובמטרה. אגירת אנרגיה ביתית מתמקדת בניהול יעיל של צריכת חשמל למשק בית בודד, בעוד אגירת אנרגיה מסחרית נועדה להבטיח המשכיות תפעולית ולהוזיל עלויות משמעותיות בעסקים ותעשיות גדולות.

מערכות מסחריות כוללות סוללות בקיבולות גדולות במיוחד, טכנולוגיות קירור מתקדמות ומנגנוני בקרה מורכבים שמאפשרים שימוש רציף ובטוח גם תחת עומסים גבוהים. לעומת זאת, מערכות ביתיות מתמקדות בגמישות, נוחות שימוש ותפעול ידידותי.

הפתרונות של תדיראן – ביתיים ומסחריים

תדיראן אנרגיה חדשה מובילה את מהפכת האנרגיה בישראל עם מערכות מתקדמות לאגירת אנרגיה סולארית. החברה מציעה פתרונות מותאמים הן לבית הפרטי והן לעסקים:

מערכת SolarEdge Home Storage System – מיועדת למגזר הביתי, עם טכנולוגיית DC חדשנית, ניהול חכם של צריכת החשמל, גיבוי בעת הפסקות חשמל ויכולת לנצל כל פאנל סולארי ביעילות מרבית.

– מיועדת למגזר הביתי, עם טכנולוגיית DC חדשנית, ניהול חכם של צריכת החשמל, גיבוי בעת הפסקות חשמל ויכולת לנצל כל פאנל סולארי ביעילות מרבית. מערכת Tadiran Prime Liquid-cooling ESS – פתרון לאגירת אנרגיה מסחרית. המערכת מבוססת על טכנולוגיית ליתיום יון LFP עם קירור נוזלי, קיבולת סוללות של מאות קוט״ש, מודולריות מלאה להתאמה ללקוח, ומנגנוני בטיחות מהמתקדמים בעולם. היא מיועדת למבנים תעשייתיים ומסחריים ומבטיחה אמינות, חיסכון ויציבות אנרגטית.

באמצעות טכנולוגיות אלו, תדיראן מספקת פתרונות שמאפשרים עצמאות אנרגטית, חיסכון כספי ותרומה ממשית לשמירה על הסביבה.

שאלות נפוצות על אגירת אנרגיה

האם אגירת אנרגיה סולארית משתלמת כלכלית?

כן. למרות ההשקעה הראשונית, המערכות מחזירות את עצמן תוך מספר שנים בזכות החיסכון בחשמל והיכולת לנצל תעריפים משתנים.

מה קורה בעת הפסקת חשמל?

במערכות עם אגירה, יש מקור גיבוי שמאפשר להפעיל מכשירים חיוניים כמו מקרר, תאורה או מחשבים גם בזמן תקלה ברשת.

כמה מקום תופסת מערכת אגירה ביתית?

מרבית המערכות מגיעות בגודל של ארון קטן, וניתן להתקין אותן בתוך הבית או מחוצה לו.

האם ניתן לשדרג מערכת קיימת?

כן. מערכות מודולריות מאפשרות להוסיף סוללות נוספות בהתאם לגידול בצריכת החשמל או בהיקף הייצור הסולארי.

מבט קדימה – העתיד של אגירת אנרגיה

המעבר לאנרגיה מתחדשת לא עוצר במערכות סולאריות בלבד. אגירת אנרגיה סולארית צפויה להפוך לחלק בלתי נפרד מכל בית ועסק בשנים הקרובות. עם העלייה בצריכת החשמל וכניסת הרכבים החשמליים, הצורך בפתרונות אמינים וגמישים יגדל עוד יותר.

המשמעות ברורה: אגירת אנרגיה ביתית תהפוך לסטנדרט בכל בית חדש, ואגירת אנרגיה מסחרית תהיה הבסיס לפעילות עסקית יציבה, יעילה וחסכונית.