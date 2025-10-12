התבוסה באוסלו נובעת גם מהקושי לגייס את כל השחקנים הטובים להופיע בנבחרת

נורבגיה – ישראל: 0:5 לנורבגיה באוסלו — שלושער להולאנד, מחאות בחוץ, והכחולים-לבנים קורסים בדרך למשחק עונה באודינה. כשאתם חושבים על התבוסה מול נורבגיה תחשבו בעיקר מי לא הגיע למשחק מאלף סיבות אמיתיות או מומצאות ומכאן תבינו שככה אי אפשר להגיע לשום דבר. ואולי צריך בכלל לברך את אלה שכן מסכימים להופיע בנבחרת.

זה היה חד-צדדי וכואב: נבחרת ישראל הובסה אמש (שבת, 11.10.2025) 0:5 באולאוויל שבאוסלו. ארלינג הולאנד חגג שלושער (27’, 63’, 72’) והעלה את מאזנו הבינלאומי ל-51 שערים ב-46 הופעות; שני שערים נוספים נרשמו כשערי-עצמי של ענאן חלאילי ועידן נחמיאס. את המשחק ניהל השופט הפולני שמון מרצ’יניאק.

התמונה הגדולה — ספורט ופוליטיקה מתנגשות

סביב האצטדיון התכנסה צעדה של מאות עד כאלף מפגינים פרו-פלסטינים; בתוך האצטדיון נראו דגלים ושלטים, נרשמו שריקות בוז להמנון ישראל ואף פולש למגרש — תחת מערך אבטחה מוגבר וקיצוץ קיבולת יציעים.

מהלך המשחק — התקפה נורבגית שלא נגמרת

פתיחה סוערת: הולאנד קיבל פנדל מוקדם — ובעקבות החלטת שופט לבעיטה חוזרת, החמיץ שני ניסיונות עונשין ברצף. זה לא שיבש את המומנטום שלו בהמשך.

0:1 (27’): הולאנד פתח את הסכר. לפי הדיווח בנורבגיה, אלכסנדר סורלות’ היה מעורב במהלך הראשון.

0:2, 0:3 (עצמיים): שני כדורים הוסטו לשער הישראלי ע״י ענאן חלאילי ועידן נחמיאס.

0:4 (63’) ו-0:5 (72’): הולאנד השלים שלושער והפך את הערב לחגיגה אישית—ולסיוט כחול-לבן.

לפי התקציר הרשמי והדיווחים, נורבגיה שלטה לחלוטין ובנתה יתרון מצבים ברור; נבחרת ישראל כמעט ולא איימה.

מה אמרו והקונטקסט המקצועי

הדיווחים הבינלאומיים הדגישו את הווי המחאה סביב המשחק ואת נקודת הציון האישית של הולאנד — 50 שערים ומעלה לנבחרת, למרות שתי החמצות מהנקודה הלבנה. בצד הישראלי — הלם, אכזבה, ופנים קדימה לאיטליה.

תמונת הבית (מוק’ מונדיאל 2026, בית I)

אחרי המחזור של שבת:

נורבגיה מושלמת בפסגה (18 נק’, יחס +26), איטליה שנייה (12 נק’, משחק חסר), ישראל שלישית (9), אסטוניה 3, מולדובה 0. רק הראשונה עולה אוטומטית; השנייה לשלב פלייאוף.

במשחק המקביל אתמול: איטליה ניצחה 1:3 באסטוניה (כין, רטגואי, פרנצ’סקו פיו אספוסיטו — ואחר כך שער מצמק בעקבות שגיאת דונארומה). הניצחון חיזק את מעמדה של איטליה כסגנית, כשלה משחק חסר ומפגש ישיר מול ישראל מיד.

הלאה — “משחק עונה” לישראל מול איטליה

ביום שלישי, 14.10.2025 (23:45 שעון ישראל) ישראל מתארחת אצל איטליה באצטדיון בלואנרג’י/סטדיו פריולי באודינה. כל תוצאה שאינה נקודות לישראל עלולה להפוך את מאבק המקום השני לתיאורטי.

מה ישראל חייבת לשנות עד אודינה (נקודות מקצועיות קצרות)

הגנה במצבים נייחים: ספיגות “רכות” חזרו — חייבים התאמות בהרמות ובהצבות. (גם המאמן התייחס לזה לאורך הקמפיין). לחץ ראשון על מובילי הכדור: מול איטלקים שמצטרפים מאחור (רטגואי/כנפיים), הלחץ חייב להיות מתואם. ניצול מעברים: מול הגנה איטלקית שנענשת לעיתים על טעויות נקודתיות (ראו אתמול), ישראל חייבת חיתוך מהיר קדימה.