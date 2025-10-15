צה״ל נזהיר את העזתים לא להתקרב למתחמים הישראליים שנותרו ברצועה

בעוד חמאס משיב לאט לאט גופות חטופים לישראל הארגון השתלט במהירות מסחררת ובעוצמה על כל השטחים שצהל נסוג מהם ומשליט משטר איתני על התושבים. בין היתר הוצאו להורג עשרות פלסטיניים מקומיים שנטען לגביהם שהפכו ספסרים ומפקיעי מחירים אשר השתלטו על הסיוע ומוכרים אותו במחירים מופקעים.

מנגד דובר צה״ל בערבית פרסם את ההודעה הזו:

הצהרה דחופה ואזהרה לתושבי רצועת עזה

‏⭕️ בהתאם להסכם הפסקת האש ושחרור החטופים, כוחות צה"ל יישארו פרוסים באזורים ספציפיים ברצועת עזה. אין להתקרב לכוחות צה"ל באזורי הפריסה שלהם. התקרבות לכוחות חושפת אתכם לסכנה.

‏⭕️ אנו מזהירים אתכם כי בצפון רצועת עזה, התקרבות לאזורי בית חנון, בית להיא, שוג'אעיה והאזורים בהם מוצבים כוחות לאורך הקו הצהוב המסומן במפה היא מסוכנת ביותר.

‏⭕️ בדרום רצועת עזה, מסוכן מאוד להתקרב לאזור מעבר רפיח, לאזור מסדרון פילדלפי ולכל אזורי ריכוז הכוחות בחאן יונס, לפי הקו הצהוב המסומן במפה.

‏⭕️ למען ביטחונך, התנועה לכיוון שטח ישראל אסורה, וההתקרבות לאזור החיץ אסורה. ההתקרבות לאזור החיץ מסוכנת ביותר.

*״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999

www.news-israel.net