יום רביעי, 15 באוקטובר 2025
מבזקים
צה״ל נזהיר את העזתים לא להתקרב למתחמים הישראליים שנותרו ברצועה

IMG_7545
רמי יצהר 15 באוקטובר 2025

בעוד חמאס משיב לאט לאט גופות חטופים לישראל הארגון השתלט במהירות מסחררת ובעוצמה על כל השטחים שצהל נסוג מהם ומשליט משטר איתני על התושבים. בין היתר הוצאו להורג עשרות פלסטיניים מקומיים שנטען לגביהם שהפכו ספסרים ומפקיעי מחירים אשר השתלטו על הסיוע ומוכרים אותו במחירים מופקעים.

מנגד דובר צה״ל בערבית פרסם את ההודעה הזו:

הצהרה דחופה ואזהרה לתושבי רצועת עזה
‏⭕️ בהתאם להסכם הפסקת האש ושחרור החטופים, כוחות צה"ל יישארו פרוסים באזורים ספציפיים ברצועת עזה. אין להתקרב לכוחות צה"ל באזורי הפריסה שלהם. התקרבות לכוחות חושפת אתכם לסכנה.

‏⭕️ אנו מזהירים אתכם כי בצפון רצועת עזה, התקרבות לאזורי בית חנון, בית להיא, שוג'אעיה והאזורים בהם מוצבים כוחות לאורך הקו הצהוב המסומן במפה היא מסוכנת ביותר.

‏⭕️ בדרום רצועת עזה, מסוכן מאוד להתקרב לאזור מעבר רפיח, לאזור מסדרון פילדלפי ולכל אזורי ריכוז הכוחות בחאן יונס, לפי הקו הצהוב המסומן במפה.

‏⭕️ למען ביטחונך, התנועה לכיוון שטח ישראל אסורה, וההתקרבות לאזור החיץ אסורה. ההתקרבות לאזור החיץ מסוכנת ביותר.

*״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999

www.news-israel.net

מבזקפוליטיקהחדשותביטחון

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

