נמאס לך מרשימת השידור הקבועה? הנה הצעה לריענון שלה להנאתך האינסופית

קבלו את עשרת להיטי הפופ הבינלאומיים הכי מושמעים ללא הרף השבוע בתחנות הרדיו בעולם.

המוזיקה הפופולרית ממשיכה לשלוט בגלי האתר, ובכל שבוע מתגבשים להיטים חדשים שכובשים את תחנות הרדיו ברחבי העולם. על סמך נתוני שידורי רדיו עדכניים (עד 24 באוקטובר 2025) ממקורות כמו מדד ה-Pop Airplay של Billboard, Mediabase ומגמות בתחנות מובילות כמו BBC Radio 1, Capital FM ותחנות מרכזיות באירופה, אוסטרליה ואסיה, הנה עשרת שירי הפופ הבינלאומיים המושמעים ביותר כרגע. מוכנים? בואו נצלול לרשימה!

Daisies – Justin Bieber

ג'סטין ביבר חוזר לראש המצעדים עם הסינגל הקליט "Daisies", שיר פופ קצבי שמשלב מקצבים מדבקים עם הקול המוכר שלו. השיר זוכה לחשיפה מסיבית בתחנות רדיו בארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה, והוא ממשיך לכבוש את המאזינים עם אנרגיה קלילה וקיץית.

Ordinary – Alex Warren

אלכס וורן, כוכב עולה בסצנת הפופ, מביא את "Ordinary", בלדת פופ רגשית שתופסת תאוצה, במיוחד בתחנות רדיו אירופאיות. המילים האישיות והלחן המרגש הפכו את השיר לפייבוריט של מאזינים שמחפשים חיבור רגשי עמוק.

Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

הדואט המיוחד הזה בין ליידי גאגא לברונו מארס הוא פצצת פופ-סול ששולטת בתחנות רדיו ברחבי העולם. השיר משלב הרמוניות קסומות עם אווירה נוסטלגית, והוא להיט ענק בארצות הברית, אירופה ואפילו מעבר לכך.

Mystical Magical – Benson Boone

בנסון בון ממשיך את המומנטום שלו עם "Mystical Magical", שיר פופ-רוק אנרגטי שמביא וייב צעיר ומרענן. השיר זוכה לפופולריות עצומה בקנדה ואוסטרליה, והוא מושמע ללא הפסקה בתחנות שמכוונות לקהל צעיר.

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

טיילור סוויפט לא מפסיקה להפתיע, והסינגל החדש "The Fate of Ophelia" כבר הפך ללהיט רדיו ענק, במיוחד בארצות הברית ובריטניה. השיר מביא את הסגנון המלודי והסיפורי המוכר של סוויפט, עם טוויסט דרמטי שמושך את המאזינים.

Nice To Meet You – Myles Smith

מיילס סמית' מביא טעם רענן עם "Nice To Meet You", שיר פופ-פולק קליל שצובר פופולריות באירופה. הלחן הפשוט והמילים הכנות הופכים אותו ללהיט מושלם לנסיעות או להאזנה רגועה ברדיו.

Mutt – Leon Thomas

ליאון תומאס מביא וייב פופ עם נגיעות R&B ב-"Mutt", שיר שזוכה לחשיפה משמעותית בתחנות רדיו עירוניות בארצות הברית. המקצב החלק והקול החם של תומאס הופכים את השיר לבחירה מושלמת למצעדי הפופ.

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

שיתוף הפעולה המפתיע בין ROSÉ (מבלאקפינק) לברונו מארס ב-"APT." כובש את תחנות הרדיו, במיוחד באסיה ובשווקים מערביים. השיר משלב אנרגיה קוריאנית-פופית עם מגע הפופ הקלאסי של מארס, והתוצאה היא להיט גלובלי ממכר.

Taste – Sabrina Carpenter

סברינה קרפנטר ממשיכה את רצף הלהיטים שלה עם "Taste", סינגל פופ קליט שמושמע בתדירות גבוהה בבריטניה ואוסטרליה. השיר מביא את הסגנון הבועט והבטוח של קרפנטר, עם מילים חצופות וקליטות שקשה לשכוח.

Birds of a Feather – Billie Eilish

בילי אייליש סוגרת את הרשימה עם "Birds of a Feather", שיר פופ-אלטרנטיבי שממשיך להדהד בתחנות רדיו באירופה ובארצות הברית. הלחן החלומי והקול הייחודי של אייליש מבטיחים שהשיר הזה יישאר איתנו עוד זמן רב.

לסיכום:

הרשימה הזו משקפת את המגמות החמות ביותר בתחנות הרדיו הפופולריות ברחבי העולם, עם שילוב של כוכבי ענק כמו טיילור סוויפט וג'סטין ביבר לצד פרצופים חדשים כמו אלכס וורן ומיילס סמית'. בין אם אתם חובבי פופ קליל, בלדות מרגשות או שיתופי פעולה מפתיעים, יש כאן משהו לכולם. שתפו אותנו: איזה שיר מהרשימה הוא הפייבוריט שלכם?