והחוליגנים בשלהם: 14 פורעי חוק אוהדי בית״ר ירושלים והפועל תל אביב נעצרו בסמי עופר

החוליגנים אוהדי הכדורגל מקרב שתי המתמודדות אמש על גביע הטוטו באיצטדיון סמי עופר בחיפה התעקשו להראות למשטרה שאין חד בליבם ולא בן גביר או דני לוי שיעצור אותם מלהפר את החוק ברגל גסה. וכך לא הושלכו אבוקות לכר הדשא אבל החוליגנים הצליחו להבריח חומרי בעירה לאיצטדיון והשתמשו בהם ביציעים באופן שגם אילץ את השופט להפסיק את המשחק לדקות ספורות עד שהעשן התפזר.

בסיום המשחק נמסר מ*דוברות המשטרה:*

*גמר גביע הטוטו באצטדיון "סמי עופר" בחיפה:* סטטוס סיום משחק:

סה"כ 14 עצורים הן מקבוצת ביתר ירושלים והן מקבוצת הפועל תל אביב, בחשד להדלקת אבוקות, הפרת סדר ציבורי, השלכת חפצים לעבר כוחות המשטרה והפרעה לשוטרים במילוי תפקידם.

כזכור עם שריקת הפתיחה הודלקו מספר אבוקות שלא נזרקו אל כר הדשא, אך היוו סיכון ממשי לחיי אדם בתוך היציע.

המשטרה ביצעה פעולות של חקירת מצלמות והגיעה לאותם אוהדים.

כמו כן, במהלך המחצית הושלכו מספר חפצים לעבר כוחות המשטרה שעמדו על כר הדשא, לרבות יריקות וקריאות גנאי לעבר הכוחות, החשודים נעצרו ונחקרו.

בעת הפיזור מחוץ לאצטדיון נעצר אוהד נוסף בגין הפרת הסדר, נלקח לחקירה.

המשטרה פעלה לאבטחת המשחק בפריסה רחבה של כוחות גלויים וסמויים ושמרה במקצועיות על הסדר הציבורי ועל ביטחון כלל הנוכחים באצטדיון לכל אורכו של המשחק.

*מצ"ב תיעוד קרדיט – דוברות המשטרה*.

עניין מרכזי