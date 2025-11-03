בעקבות הדרבי שפוצץ: ניצחון טכני למכבי והפחתת נקודות להפועל

פיצוץ הדרבי התל אביבי בגלל החוליגנים האדומים: בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל העניק ניצחון טכני 0:3 למכבי תל אביב.
לעומת זאת, להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות ליגה מיידית ועל הקבוצה הוטל קנס כספי בסך 194 אלף שקל וכן איסור לצפיית אוהדיה במשחק החוץ מול מכבי חיפה ב-2 בדצמבר.
מדובר בפסיקה צודקת מאין כמותה ויש לנהוג כך כלפי כל הקבוצות שהחוליגנים שלהן יתנהגו בביריונות במגרשים ומחוצה להם.
