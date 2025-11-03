 דילוג לתוכן
יום שני, 3 בנובמבר 2025
בעקבות הדרבי שפוצץ: ניצחון טכני למכבי והפחתת נקודות להפועל

IMG_7687
רמי יצהר 3 בנובמבר 2025

פיצוץ הדרבי התל אביבי בגלל החוליגנים האדומים: בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל העניק ניצחון טכני 0:3 למכבי תל אביב.

לעומת זאת, להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות ליגה הפועל הוטל עליה קנס בסך

בית הדין המשמעתי של המתאחדות לכדורגל העניק ניצחון טכני 0:3 למכבי תל אביב.

לעומת זאת, להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות ליגה מיידית ועל הקבוצה הוטל קנס כספי בסך 194 אלף שקל וכן איסור לצפיית אוהדיה במשחק החוץ מול מכבי חיפה ב-2 בדצמבר.

מדובר בפסיקה צודקת מאין כמותה ויש לנהוג כך כלפי כל הקבוצות שהחוליגנים שלהן יתנהגו בביריונות במגרשים ומחוצה להם.

״עניין מרכזי״

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת.

