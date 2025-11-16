אותרה ופורקה מעבדת סמים גדולה שהתמחתה בסם מסוג ״דוקטור״

המשטרה מודיעה: חקירה סמויה שנמשכה שבועות הובילה הבוקר (ראשון) למבצע רחב היקף של היחידה המרכזית במחוז תל אביב, שבמהלכו נעצרו תשעה חשודים והוחרמו סכומי עתק במטבע זר ובשקלים, לצד עשרות קילוגרמים של חומר החשוד כסם סינתטי מסוג "דוקטור". במשטרה מגדירים את המקום כאחת המעבדות הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות, תשתית מאורגנת שהציפה את שוק המסיבות בכמויות חריגות.



רק בחודש האחרון נמצאו חמישה צעירים ללא רוח חיים לאחר שימוש בסמים, אולם בשלב זה לא ברור אם יש קשר בין מקרי המוות לבין המבצע הנוכחי. גורם במשטרה אמר לוואלה: "בחודשים האחרונים הופצו ברחבי הארץ סמים רעילים במסווה של חומרים שונים, והכוחות המיוחדים עושים כל שנדרש כדי לאתר אותם".



על פי ממצאי החקירה, החשודים שנעצרו הבוקר פעלו כרשת אחת: חלקם, כל אחד לפי חלקו, ייצרו את הסם במעבדות מאובזרות, ואחרים דאגו להפיץ אותו באמצעות עבריינים שהחדירו כמות גדולה במיוחד לשוק המקומי. בימ"ר תל אביב עקבו אחר ההתארגנות במשך שבועות, עד שהבוקר עברו לשלב הגלוי.