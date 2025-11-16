אותרה ופורקה מעבדת סמים גדולה שהתמחתה בסם מסוג ״דוקטור״

המשטרה מודיעה: חקירה סמויה שנמשכה שבועות הובילה הבוקר (ראשון) למבצע רחב היקף של היחידה המרכזית במחוז תל אביב, שבמהלכו נעצרו תשעה חשודים והוחרמו סכומי עתק במטבע זר ובשקלים, לצד עשרות קילוגרמים של חומר החשוד כסם סינתטי מסוג "דוקטור". במשטרה מגדירים את המקום כאחת המעבדות הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות, תשתית מאורגנת שהציפה את שוק המסיבות בכמויות חריגות.
רק בחודש האחרון נמצאו חמישה צעירים ללא רוח חיים לאחר שימוש בסמים, אולם בשלב זה לא ברור אם יש קשר בין מקרי המוות לבין המבצע הנוכחי. גורם במשטרה אמר לוואלה: "בחודשים האחרונים הופצו ברחבי הארץ סמים רעילים במסווה של חומרים שונים, והכוחות המיוחדים עושים כל שנדרש כדי לאתר אותם".
על פי ממצאי החקירה, החשודים שנעצרו הבוקר פעלו כרשת אחת: חלקם, כל אחד לפי חלקו, ייצרו את הסם במעבדות מאובזרות, ואחרים דאגו להפיץ אותו באמצעות עבריינים שהחדירו כמות גדולה במיוחד לשוק המקומי. בימ"ר תל אביב עקבו אחר ההתארגנות במשך שבועות, עד שהבוקר עברו לשלב הגלוי.
הכסף שנתפס במעבדת הסמים הגדולה/דוברות משטרת ישראל
"המעצר הוביל להפסקת הפעילות של המעבדה מהגדולות שידענו"
בסיוע יס"מ, חוקרי מכס נתב"ג ויחידת הכלבנים של רשות המסים, פשטו הכוחות על מספר כתובות. בתוך המבנים, כך לפי גורמי החקירה, נמצאו סכומי עתק במזומן בשטרות זרים ובכסף ישראלי, לצד סמים סינתטיים בכמויות חריגות שהוכנו להפצה. עשרות קילוגרמים של "דוקטור" וסמים נוספים הוחרמו.
נצ"מ ציון עמדי, מפקד ימ"ר תל אביב, אמר לאחר המעצר: "מדובר בפרשייה שהובילה להפסקת הפעילות של המעבדה מהגדולות שידענו בשנים האחרונות. אין ספק שמעצרם של החשודים ותפיסת הממצאים תשפיע ישירות על שוק הסמים בטווח הזמן המיידי. משטרת ישראל תמשיך לפעול במלוא העוצמה לצמצום תופעת הסחר בסמים שהיא מחולל פשיעה משמעותי בקרב העבריינים".
החשודים יובאו בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב. גורמי חקירה מעריכים כי הפשיטה על המעבדה תפתח כיווני חקירה נוספים כבר בימים הקרובים.
פשיטה על מעבדת סמים/דוברות משטרת ישראל
במקביל, חוקרי תחנת טייבה עצרו לפני כשלושה שבועות במהלך פעילות יזומה כנגד תופעת הסחר בסמים תושב המקום בשנות ה-40 לחייו שהסליק במכסה המנוע ברכבו וכן בביתו, סמים בכמות גדולה. השוטרים תפסו כ-4 קילוגרמים של חשיש, 200 גרם קוקאין, 2,600 כדורי מתאמפטין ו-MDMA. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, ובסיומה הגישה יחידת התביעות במחוז מרכז כתב אישום חמור בגין סחר בסמים.