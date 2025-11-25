חוסל מחבל שרצח שני ישראלים ליד שכם

הודעה משותפת לדובר צה״ל, דוברות שב״כ ודוברות המשטרה:

*המרדף הסתיים: לוחמי הימ״מ ושב״כ חיסלו את המחבל שהרג שני לוחמי גדוד נחשון באחת הכניסות לעיר שכם שבחטיבת שומרון*

לאחר שנה וחצי של מרדף בפעילות משותפת של כוחות חטיבת שומרון, משטרת ישראל ושב״כ, לוחמי הימ״מ ולוחמי שב"כ חיסלו לפני זמן קצר את המחבל עא ראוף שתייה, שביצע פיגוע דריסה במוצב 6 שבכניסה לעיר שכם, בתאריך 29 במאי 2024, בו נהרגו שני לוחמי גדוד נחשון (90), סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל.

במהלך הפעילות על המבנה שבו הסתתר המחבל, התברר לכוחות כי הוא מתבצר כשהוא חמוש. בתגובה, הפעילו הלוחמים אש מדויקת לעבר האיתור במטרה לנטרל את האיום. לאחר סריקה באמצעות רחפן, זוהה המחבל כשהוא מחוסל.

מאז שנמלט מזירת הפיגוע, שב״כ וצה״ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל שבוצעה הערב על ידי לוחמי הימ״מ והשב״כ ובפיקוד חטיבת שומרון.

בנוסף, נעצרו במהלך הפעילות מספר סייענים שפעלו יחד עם המחבל על ידי לוחמי צה"ל.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במאמצים רחבים לסיכול טרור, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

