שני פלסטינים שהסגירו עצמם נורו למוות כשהם על ברכיהם בידיים מורמות – צה״ל חוקר את התקרית

שני מבוקשים פלסטיניים שהיו נצורים במבנה באזור ג׳נין נורו למוות לאחר שנכנעו ויצאו ממנו בידיים נורמות. צה״ל מודה בעובדות ואומר ש״הנושא בבדיקה״.

במהלך המצור הופעל נוהל הסגרה שבו היתה כריזה והם נדרשו להכנע לצאת בידיים מורמות. הוא עשו זאת וירדו על ברכיהם ועל פי הדיווחים הערביים נורו למוות. על פי דיווחים לא רשמיים החיילים היורים יטענו בבדיקה כי לא ידעו אם למסגירים עצמם לא היתה חגורת נפץ ולכן חיסלו אותם.

השניים ניראו יוצאים ממבנה שעליו סגרו הכוחות, מניפים ידיים ויורדים על הברכיים – ונורים למוות. לפי הודעת צה"ל והמשטרה "מוקדם יותר הערב במהלך פעילות של כוחות מג"ב וצה"ל בעיר ג'נין, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור. הכוחות נכנסו למרחב, סגרו על המבנה בו שהו החשודים והפעילו נוהל הסגרה שנערך מספר שעות. עם הפעלת כלי הנדסי על המבנה, יצאו שני המבוקשים. לאחר שיצאו מהמבנה, בוצע ירי לעבר המבוקשים. האירוע מצוי בתחקור מפקדים בשטח, ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים".

במהלך המבצע סרקו כוחות הביטחון יותר מ-220 איתורים, תחקרו עשרות חשודים בשטח ועצרו כמה מבוקשים. בנוסף, הם איתרו אמצעי לחימה, השמידו מרחבי הסתתרות של מחבלים והחרימו עשרות אלפי שקלים שיועדו לטרור. לפי דובר צה"ל, מתוך היישובים שבהם פועלים הכוחות מחבלים "הוציאו לפועל מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון במהלך השנה האחרונה".

המבצע שהחל אתמול בבוקר מתמקד בעיקרו ב"מחומש הכפרים" שכולל בין השאר את טמון, טובאס ופארעה. כוחות מחטיבות שומרון, אפרים והקומנדו הטילו סגר על הכפרים והחלו לבצע סריקות על פי מודיעין לאיתור אמל"ח וציוד צבאי נוסף, כשבמקביל, בליווי השב"כ, הכוחות עוצרים, מעכבים ומתחקרים מבוקשים.

״עניין מרכזי״