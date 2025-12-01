חברות הביטוח חויבו להוזיל מחירים או להפסיק לבטח במחירים המטורפים הנהוגים עתה

סערה בשוק הביטוח: הממונה על שוק ההון מחייב את החברות להוריד מחירים. מי שיסרב יאבד את הזכות לשווק פוליסות.

ההחלטה הדרמטית מגיעה לאחר שהחברות סירבו לבקשות החוזרות ונשנות לחדול ממכירת הפוליסות לנהגי ישראל במחירים המטורפים הנהוגים המעניקים חברות רווחי עתק בלתי הגיוניים.

מדובר בצעד חריג זה שנים במסגרתו הודיע הממונה על שוק ההון, עמית גל, לתשע חברות הביטוח הגדולות כי עליהן להוזיל באופן משמעותי את תעריפי ביטוחי הרכב מקיף וצד ג’ בתוך שלושה חודשים.. מי שלא תעמוד בכך, לא תורשה יותר לשווק פוליסות רכב חדשות החל מסוף אפריל 2026.

עמית גל מאשים את החברות בגביית יתר ממושכת ועקבית מהציבור, תוך ניתוק מהסיכון האמיתי של כלי הרכב.

הנתונים שהציתו את הדרמה: הציבור שילם הרבה יותר ממה שהסיכון מצדיק

הבדיקה המקיפה שביצעה רשות שוק ההון בשנה האחרונה חושפת תמונה חד-משמעית: תמחור הפוליסות גבוה מהסיכון האמיתי. רמת הגניבות ירדה, מספר התביעות קטן, תיקוני הרכב התייצבו — אבל המחירים? המשיכו לעלות.

לפי נתוני הרשות, בין 2021 ל-2023 התייקרו ביטוחי הרכב בכ-26%, ובמחצית הראשונה של 2024 נרשמה עלייה נוספת — כך שבשלוש השנים האחרונות התייקרו הפוליסות בכ-30% בממוצע. רק בשנה האחרונה הוסיפה עלות הביטוח הממוצעת כ-400 שקל על גבם של מאות אלפי נהגים.

במקביל, מספר כלי הרכב המבוטחים עלה בשיעור זניח — אך סך הפרמיות שנגבו מהציבור זינק ל-13.9 מיליארד שקל בשנה, עלייה של 14% בתוך שנה אחת בלבד.

החברות טענו בשנים האחרונות כי העלאות המחיר היו מוצדקות בעקבות הפסדים בשנת 2022, אז רשמו החברות הפסד מצרפי של כ-1.5 מיליארד שקל.

אבל מאז — התמונה התהפכה:

מספר גניבות הרכב ירד באופן חד.

מספר התביעות פחת לאורך זמן.

הוצאות השיקום לרכבים ירדו בעקבות רגולציה על חלפים מיובאים.

והכי חשוב: הרווחים זינקו.

בשנת 2023 הסתיימו יחידות ביטוח הרכב של חמש החברות הגדולות ברווח כולל של כ-100 מיליון שקל. בשנת 2024 — כבר נרשם זינוק אדיר: רווח נקי של 716 מיליון שקל.

בפועל, ענף שבמשך שנים הצדיק את ההתייקרות ב”הפסדים” הפך בבת אחת לאחד הרווחיים בשוק הביטוח.

הדרישה החדשה: תעריפים חדשים בתוך 3 חודשים — או סגירת ברז מכירת פוליסות

במכתב ששלח גל לחברות הפניקס, הראל, מנורה, כלל, ביטוח ישיר, איילון, שומרה, שלמה ביטוח — וכן מגדל (שלגביה לא נדרשה הורדה בשלב זה) — נקבעו שלושת היעדים הקריטיים:

עד סוף פברואר 2026: החברות נדרשות להגיש תעריף ביטוח חדש, מלא ומגובה בחוות דעת אקטוארית. עד 30 באפריל 2026: התעריפים חייבים לקבל את אישור הרשות. מי שלא תעמוד בכך — תאבד את היכולת לשווק ביטוח רכב מקיף וצד ג’.

חשוב להדגיש: פוליסות קיימות יישארו בתוקף. השינוי חל על פוליסות חדשות בלבד — אך הוא נוגע לכל נהג שירצה לחדש ביטוח או לבטח רכב נוסף.

למה זה קורה עכשיו? הרקע האמיתי ללחץ הרגולטורי

הרשות ניסתה השנה צעד מתון יותר: בקשה “רכה” להורדת מחירים. החברות מצידן דחו, השתהו או הציגו תעריפים חדשים שלא עמדו בדרישות.

במקביל — המחירים בשוק המשיכו לעלות, ללא קשר ישיר לנתוני הסיכון.

הדבר הוביל את הרשות למסקנה נחרצת: בלי כוח אכיפה — החברות לא יעשו שינוי.

ולכן, במונחים רגולטוריים, מדובר ב”נשק יום הדין”: איום על עצם היכולת לשווק פוליסות — מקור ההכנסה המרכזי של החברות בענף הרכב.

כיצד זה ישפיע על הנהגים: ירידה של 10%–20% כבר ב-2026?

לפי ההערכות המקצועיות, אם החברות יגישו תעריפים מבוססי-סיכון אמיתיים, הציבור צפוי לראות ירידה של 10% עד 20% במחירי הביטוח — כלומר, חיסכון של מאות שקלים לכל נהג בישראל.

זו לא הבטחה — אלא הערכה המבוססת על:

ירידה ברמת הסיכון בפועל.

רווחיות גבוהה של חברות הביטוח בשנתיים האחרונות.

בדיקה שעשויה להניב החזרת מחירים לרמות של 2023.

המשמעות: הפיקוח על שוק ההון אומר בפירוש — הציבור שילם יותר מדי זמן יותר מדי כסף.

תגובת הענף: “מהלך חמור שיפגע בתחרות”

בתוך המערכת הביטוחית יש מי שמזהיר שהרגולטור מגזים:

גורם בכיר בענף טען כי “הניסיון של הפיקוח לשלוט במחיר יגרום להקטנת התחרות ולשיבוש ההתנהלות”, וכי העלייה במחירי הביטוח בשנים האחרונות נבעה מעלויות חלפים, שירותי מוסכים ורגולציה — ולא מגביית יתר.

אבל טענה זו לא מצליחה להתמודד עם העובדה שרמת התביעות והנזקים ירדה — בעוד המחירים לא ירדו בהתאם.

במילים אחרות: הציבור שילם — החברות הרוויחו — והפיקוח החליט לשים לזה סוף.

המשמעות הרחבה: תיקון עוול מתמשך או תחילתה של מלחמת עולם בענף הביטוח?

המכתב של עמית גל מצייר גבול ברור בין “חופש פעולה עסקי” לבין “נטל בלתי מוצדק על הציבור”.

האם הצעד יצליח?

האם החברות יישרו קו?

האם הירידה תגיע באמת לכיס של הנהג הישראלי?

כל התשובות יתבהרו ברבעון הקרוב — כאשר החברות יידרשו להניח את הקלפים על השולחן, ולהוכיח שהן יודעות להתמחר את הסיכון כמו שהרגולטור מבקש.

אבל דבר אחד כבר בטוח:

מדובר בהתערבות הצרכנית הכי משמעותית בעשור האחרון בענף ביטוחי הרכב בישראל — ובעוד צעד נדיר שבו רגולטור אומר לחברות הענק: עד כאן.

