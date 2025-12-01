חוסלו בכירי חמאס במנהרות ברפיח – רבים נכנעו כשהם מורעבים ומותשים

הלילה שבין יום א’ לבוקר שני ברפיח ייכנס להיסטוריה כתקרית ששינתה את מפת הקרב התת-קרקעית של חמאס:

הפצצת המנהרה בשכונת ג’ניינה לא הייתה עוד תקיפה — היא הייתה מכה אסטרטגית בלב המערכת שנבנתה במשך 15 שנה.

בשעות הבוקר הגיעו תוצאות בדיקות הדנ״א, ואת המערכה ליוותה אנחת הקלה של גורמי ביטחון:

המג״ד, הסמג״ד והמ״פ הבכיר של מערך המנהרות — חוסלו במקום.

מוקדי הפיקוד שהסתתרו עמוק מתחת לאדמה, אלה שהובילו מבצעים, הברחות, וחטיפות במשך שנים — נמחצו פיזית ומתפוררים כעת גם מנטלית.

הנתונים המספריים המלאים — תמונת מצב חסרת תקדים

כמה מחבלים היו במנהרה בתחילת המצור?

לפי גורמי מודיעין: בין 78 ל־120 לוחמים.

לפי שבויים שנכנעו: “המספר האמיתי היה אפילו יותר גבוה — סביב 140 בתחילת ההידרדרות”.

כמה נשארו היום?

אחרי תקיפות, קריסות פנימיות ומצור:

הערכה עדכנית — בין 27 ל־35 מחבלים חיים בלבד.

כמה גופות נמצאו?

לפי נתוני ישראל: 44–52 גופות נשלפו או התמוטטו למעמקי הפירים.

חלקן עדיין לכודות מאחורי קטעי מנהרה שקרסו.

כמה פירים אותרו ופוצצו?

בצפון רפיח: 11 פירים פעילים זוהו.

7 פירים הושמדו.

4 עדיין בטיפול הנדסי.

אורך המנהרה המרכזית?

מדידה ראשונית: 2.3 ק״מ, כולל מסדרונות צדדיים.

המנהרה מחוברת ל־3 תוואים משניים — שניים הושמדו, אחד עדיין מאותת פעילות חלקית.

משך המצור התת-קרקעי?

19 ימים רצופים ללא יכולת יציאה.

9 ימים ללא מים זורמים.

6 ימים אחרונים ללא מזון כלל.



רגע האמת: לוחמים מורעבים, מותשים — נכנעים אחד-אחד

לפי הערכות גורמי מודיעין:

“הם מתו עוד לפני ההפצצה — מהרעב, מהפחד, מהבגידה של מפקדיהם. הבכיר שברח מהמנהרה והפקיר אותם היה הקש ששבר אותם מנטלית.”

הנכנעים תיארו תמונה של:

איבוד הכרה, עילפון, הזיות, אכילת חרקים בחלק מהמנהרות.

מחסור חמור בחמצן בגלל קריסות צד, מה שגרם למוות בשינה.

הברחות מזון שנחסמו לחלוטין — לעיתים בכוונה מצד חמאס, כדי להשאיר משאבים רק לחוליות העלית.

אחד מהשבויים שנכנעו תיאר:

“לא הפחד הרג אותנו — אלא ההבנה שהמפקדים נטשו. הם אכלו, שתו, וקיבלו סיגריות. אנחנו קיבלנו חול.”

החיסול: ארבעה מחבלים יצאו — כל הארבעה חוסלו מיידית

4 פעילי טרור שניסו להימלט מהפיר המרכזי — יצאו בחשכה, כנראה אחרי שהתאורה במנהרה קרסה.

רחפנים ומצלמות חום זיהו תנועה — והם חוסלו תוך שניות.

רק לאחר זיהוי הגופות התבררה הדרמה:

אחד מהם היה המג״ד.

השני — הסמג״ד, מפקד מבצעי עם 17 שנות ניסיון.

השלישי — המ״פ, בעל ידע הנדסי נדיר.

הרביעי — לוחם בכיר בטכנולוגיית חפירה מתקדמת.

פקודת הקרב של חמאס איבדה באותו לילה את מי שהחזיקו את כל המידע.

הקריסה המבנית: מערך המנהרות ברפיח — כבר לא יחזור לימיו

מה קרס?

כל מערך הפיקוד הבכיר.

נתיבי הברחה.

קווי תקשורת פנים-תת-קרקעיים.

חדרי פיקוד ותיאום.

מערך חירום (מים, גנרטורים, סוללות).

המשמעות האסטרטגית:

חמאס איבד את “הבונקר האחרון” שלו ברפיח. מה שנשאר: חוליות קטנות, מפורקות, שבורות פיזית ומנטלית. המנהרה הזאת הייתה חלק מה”סופר-מטרו” — רשת מנהרות העומק המחברת את הרצועה כולה.

קריסת הקטע הזה — יוצרת אפקט דומינו בכל הדרום.

השוואה להערכות קודמות — הפערים מדהימים

לפני חצי שנה העריכו בצה״ל כי חמאס מחזיק:

כ־350 ק״מ תוואי מנהרות.

כ־19,000 לוחמים ברמות שונות.

26 פיקודים תת-קרקעיים.

היום — אחרי אלפי תקיפות:

ההערכה היא שהמבצע הנוכחי מחק 40–50% מהמערך ברפיח לבדה.

כ־8,000–10,000 לוחמים עדיין פעילים.

רובם ברמות נמוכות, ללא הדרכה ובלי שליטה מרכזית אמיתית.

תגובות בעולם: שילוב של הלם, ביקורת — והרבה חשש מהצלחת המבצע

בארה״ב

פנטגון: “חמאס מאבד כוחות קריטיים — וזה עשוי לשנות את פני המלחמה.”

גורמים בקונגרס מזהירים מפני קריסת המערכת ההומניטרית.

באירופה

גרמניה: “ישראל פגעה בתשתית טרור מסוכנת.”

אירלנד וצרפת דורשות חקירה על תנאי הלכודים.

מדינות ערב

מצרים מודאגת: המנהרה הייתה קרובה לגבול — ולפי שמועות, חלק מהפירים גלשו לכיוון סיני.

קטאר מזהירה: “קריסת המנהרות מחבלת במגעים.”

המשמעויות להמשך: מה יקרה עכשיו?

תרחיש 1: קריסה מוחלטת של המערך התת-קרקעי בדרום

תוך שבוע–שבועיים: כניעה של כ־20–25 לוחמים נוספים.

בתוך חודש: השלמת קריסת המנהרה העמוקה האחרונה.

תרחיש 2: ניסיון התאוששות של חמאס

ייתכן ניסיון להעביר לוחמים ממנהרות אחרות — אך הסיכוי נמוך:

כל הפירים בצפון רפיח תחת מעקב רציף.

תרחיש 3: הסלמה – תגובת נקמה

ירי רקטות, הפעלת חוליות מסתערבים, או ניסיונות חטיפה.

אבל ללא פיקוד סדור — אלה יהיו פעולות “פראיות”, לא מסודרות.

סיכום ענק: ניצחון גדול — אך לא סוף הדרך

החיסול הדרמטי של בכירי מערך המנהרות הוא אחד המהלכים החשובים ביותר במערכה הנוכחית.

זהו רגע נדיר שבו המודיעין, הכוח האווירי, ההנדסה והלחץ הפסיכולוגי חברו יחד —

ליצירת קריסה טוטאלית של אחת ממערכות הטרור המתקדמות בעולם.

אולם החמאס — כמו כל ארגון גרילה — ינסה להתארגן מחדש.

הניצחון הוא עצום — אך הוא רק פרק במערכה ארוכה, תת-קרקעית, מתעתעת ואכזר