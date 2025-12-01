 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 1 בדצמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

חוסלו בכירי חמאס במנהרות ברפיח – רבים נכנעו כשהם מורעבים ומותשים

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 1 בדצמבר 2025

הלילה שבין יום א’ לבוקר שני ברפיח ייכנס להיסטוריה כתקרית ששינתה את מפת הקרב התת-קרקעית של חמאס:

הפצצת המנהרה בשכונת ג’ניינה לא הייתה עוד תקיפה — היא הייתה מכה אסטרטגית בלב המערכת שנבנתה במשך 15 שנה.

בשעות הבוקר הגיעו תוצאות בדיקות הדנ״א, ואת המערכה ליוותה אנחת הקלה של גורמי ביטחון:

המג״ד, הסמג״ד והמ״פ הבכיר של מערך המנהרות — חוסלו במקום.

מוקדי הפיקוד שהסתתרו עמוק מתחת לאדמה, אלה שהובילו מבצעים, הברחות, וחטיפות במשך שנים — נמחצו פיזית ומתפוררים כעת גם מנטלית.

הנתונים המספריים המלאים — תמונת מצב חסרת תקדים

כמה מחבלים היו במנהרה בתחילת המצור?

  • לפי גורמי מודיעין: בין 78 ל־120 לוחמים.
  • לפי שבויים שנכנעו: “המספר האמיתי היה אפילו יותר גבוה — סביב 140 בתחילת ההידרדרות”.

כמה נשארו היום?

  • אחרי תקיפות, קריסות פנימיות ומצור:
    הערכה עדכנית — בין 27 ל־35 מחבלים חיים בלבד.
  • מספר הנכנעים עד כה: 26.

כמה גופות נמצאו?

  • לפי נתוני ישראל: 44–52 גופות נשלפו או התמוטטו למעמקי הפירים.
  • חלקן עדיין לכודות מאחורי קטעי מנהרה שקרסו.

כמה פירים אותרו ופוצצו?

  • בצפון רפיח: 11 פירים פעילים זוהו.
  • 7 פירים הושמדו.
  • 4 עדיין בטיפול הנדסי.

אורך המנהרה המרכזית?

  • מדידה ראשונית: 2.3 ק״מ, כולל מסדרונות צדדיים.
  • המנהרה מחוברת ל־3 תוואים משניים — שניים הושמדו, אחד עדיין מאותת פעילות חלקית.

משך המצור התת-קרקעי?

  • 19 ימים רצופים ללא יכולת יציאה.
  • 9 ימים ללא מים זורמים.
  • 6 ימים אחרונים ללא מזון כלל.

רגע האמת: לוחמים מורעבים, מותשים — נכנעים אחד-אחד

לפי הערכות גורמי מודיעין:

“הם מתו עוד לפני ההפצצה — מהרעב, מהפחד, מהבגידה של מפקדיהם. הבכיר שברח מהמנהרה והפקיר אותם היה הקש ששבר אותם מנטלית.”

הנכנעים תיארו תמונה של:

  • איבוד הכרה, עילפון, הזיות, אכילת חרקים בחלק מהמנהרות.
  • מחסור חמור בחמצן בגלל קריסות צד, מה שגרם למוות בשינה.
  • הברחות מזון שנחסמו לחלוטין — לעיתים בכוונה מצד חמאס, כדי להשאיר משאבים רק לחוליות העלית.

אחד מהשבויים שנכנעו תיאר:

“לא הפחד הרג אותנו — אלא ההבנה שהמפקדים נטשו. הם אכלו, שתו, וקיבלו סיגריות. אנחנו קיבלנו חול.”

החיסול: ארבעה מחבלים יצאו — כל הארבעה חוסלו מיידית

4 פעילי טרור שניסו להימלט מהפיר המרכזי — יצאו בחשכה, כנראה אחרי שהתאורה במנהרה קרסה.

רחפנים ומצלמות חום זיהו תנועה — והם חוסלו תוך שניות.

רק לאחר זיהוי הגופות התבררה הדרמה:

  • אחד מהם היה המג״ד.
  • השני — הסמג״ד, מפקד מבצעי עם 17 שנות ניסיון.
  • השלישי — המ״פ, בעל ידע הנדסי נדיר.
  • הרביעי — לוחם בכיר בטכנולוגיית חפירה מתקדמת.

פקודת הקרב של חמאס איבדה באותו לילה את מי שהחזיקו את כל המידע.

הקריסה המבנית: מערך המנהרות ברפיח — כבר לא יחזור לימיו

מה קרס?

  • כל מערך הפיקוד הבכיר.
  • נתיבי הברחה.
  • קווי תקשורת פנים-תת-קרקעיים.
  • חדרי פיקוד ותיאום.
  • מערך חירום (מים, גנרטורים, סוללות).

המשמעות האסטרטגית:

  1. חמאס איבד את “הבונקר האחרון” שלו ברפיח.
  2. מה שנשאר: חוליות קטנות, מפורקות, שבורות פיזית ומנטלית.
  3. המנהרה הזאת הייתה חלק מה”סופר-מטרו” — רשת מנהרות העומק המחברת את הרצועה כולה.

  4. Screenshot

קריסת הקטע הזה — יוצרת אפקט דומינו בכל הדרום.

השוואה להערכות קודמות — הפערים מדהימים

לפני חצי שנה העריכו בצה״ל כי חמאס מחזיק:

  • כ־350 ק״מ תוואי מנהרות.
  • כ־19,000 לוחמים ברמות שונות.
  • 26 פיקודים תת-קרקעיים.

היום — אחרי אלפי תקיפות:

  • ההערכה היא שהמבצע הנוכחי מחק 40–50% מהמערך ברפיח לבדה.
  • כ־8,000–10,000 לוחמים עדיין פעילים.
  • רובם ברמות נמוכות, ללא הדרכה ובלי שליטה מרכזית אמיתית.

תגובות בעולם: שילוב של הלם, ביקורת — והרבה חשש מהצלחת המבצע

בארה״ב

  • פנטגון: “חמאס מאבד כוחות קריטיים — וזה עשוי לשנות את פני המלחמה.”
  • גורמים בקונגרס מזהירים מפני קריסת המערכת ההומניטרית.

באירופה

  • גרמניה: “ישראל פגעה בתשתית טרור מסוכנת.”
  • אירלנד וצרפת דורשות חקירה על תנאי הלכודים.

מדינות ערב

  • מצרים מודאגת: המנהרה הייתה קרובה לגבול — ולפי שמועות, חלק מהפירים גלשו לכיוון סיני.
  • קטאר מזהירה: “קריסת המנהרות מחבלת במגעים.”

המשמעויות להמשך: מה יקרה עכשיו?

תרחיש 1: קריסה מוחלטת של המערך התת-קרקעי בדרום

תוך שבוע–שבועיים: כניעה של כ־20–25 לוחמים נוספים.

בתוך חודש: השלמת קריסת המנהרה העמוקה האחרונה.

תרחיש 2: ניסיון התאוששות של חמאס

ייתכן ניסיון להעביר לוחמים ממנהרות אחרות — אך הסיכוי נמוך:

כל הפירים בצפון רפיח תחת מעקב רציף.

תרחיש 3: הסלמה – תגובת נקמה

ירי רקטות, הפעלת חוליות מסתערבים, או ניסיונות חטיפה.

אבל ללא פיקוד סדור — אלה יהיו פעולות “פראיות”, לא מסודרות.

סיכום ענק: ניצחון גדול — אך לא סוף הדרך

החיסול הדרמטי של בכירי מערך המנהרות הוא אחד המהלכים החשובים ביותר במערכה הנוכחית.

זהו רגע נדיר שבו המודיעין, הכוח האווירי, ההנדסה והלחץ הפסיכולוגי חברו יחד —

ליצירת קריסה טוטאלית של אחת ממערכות הטרור המתקדמות בעולם.

אולם החמאס — כמו כל ארגון גרילה — ינסה להתארגן מחדש.

הניצחון הוא עצום — אך הוא רק פרק במערכה ארוכה, תת-קרקעית, מתעתעת ואכזר

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה