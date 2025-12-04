שלישייה של שועה, לאזטיץ׳ חזר וניצח ונתניהו הסתפקה בתיקו

בית״ר ירושלים ממשיכה בטירוף שלה והפעם קורעת 0:5 את טבריה עם שלישייה של שועה ב-21 הדקות הראשונות של ההתמודדות. חוגי ויונה השלימו את התבוסה של הקבוצה מעיר הכנרת.

מכבי תל אביב עם לאזטיץ׳ חזרה על הקווים עמלה קשה לנצח את הפועל חיפה 1:2. המחצית הראשונה היתה המשך גרוע של המשחקים הקודמים ואולם אחרי ההפסקה הקבוצה החיפאית המקרטעת דשדשה וחטפה מרגלי אבו פארחי ודור פרץ שחגג בטירוף את הגול הנדיר שלו העונה.

נתניה הובילה 0:2 במחצית ואשדוד שהיוותה במחצית השנייה במפגש בין שתי קבוצות מעניינות ופוריות העונה בליגת העל.

״עניין מרכזי״