הפנייה המשמעותית ביותר לנתניהו: תקים ועדת חקירה ממלכתית או תסתלק מתפקידך

גוף המאגד כ-1,500 משפחות שכולות, משפחות חטופים ושורדים ישירים של מתקפת ה-7 באוקטובר פנו לראש הממשלה נתניהו בקריאה חד משמעית להקים מייד ועדת חקירה ממלכתית ולא ועדה פוליטית פסולה ומושחתת. אם אתה מסרב, לך הביתה, ביבי. תסתלק מתפקידך. בין החותמים על הדרישה: שורדי השבי ירדן ביבס, ארבל יהוד, אוהד ורז בן עמי, אריאל ושרון קוניו, לואיס הר, גדי מוזס ועמית סוסנה. במכתב לנתניהו נכתב: "הקם מיד ועדת חקירה ממלכתית או פנה את מקומך. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להפסיק להתחמק, להפסיק לדחות, להפסיק לטייח ולהקים לאלתר ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו דורשים אמת. אנחנו דורשים צדק. אנחנו דורשים לקיחת אחריות. אם אין בכוונתכם לקחת אחריות ולהקים ועדה כזו כפי שדורש רוב העם, פנו את מקומכם ותנו לעם להחליט".

"אנחנו שורדי השבי, משפחות השורדים, משפחות החטופים החללים ואלו שנחטפו חיים ונרצחו בשבי, מתאחדים בדרישה ברורה: הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עצמאית ובלתי תלויה. ועדה זו חייבת לחקור את כל ההיבטים של אותו יום לרבות התמוטטות מערכי ההגנה והמודיעין, את הקריאות לעזרה שלא נענו, את נטישת יישובי העוטף לשעות ארוכות, ואת הפקרת האזרחים והחיילים אל התופת שהתחוללה בשטחי מדינת ישראל.

"אך לא פחות מכך, עליה לחקור את מה שאירע מאז 7 באוקטובר: את האופן שבו התקבלו החלטות במשא ומתן על החזרת החטופים, את הסיבות לעיכובים חוזרים ונשנים, את התיאום בין הדרגים המדיני והצבאי, את ההתבטאויות והמעשים של כל נושאי המשרה הציבורית והשפעתם על חיי החטופים, מצבם הבריאותי והנפשי, גורלם של אלו שנחטפו בחיים ונרצחו בשבי, והזמן הרב עד להשבתם של החטופים החללים לבני משפחותיהם".

"ועדת חקירה היא אינה כלי פוליטי. היא אינה יכולה להיות מורכבת ממי שהם מושאי הבדיקה. היא חייבת להיות שקופה, מקצועית ובעלת סמכות מלאה להורות על בדיקות, לחקור עדים, לבחון מסמכים ולהגיע למסקנות ברורות כולל המנדט ליישם אותן. רק גוף כזה יוכל להגיע לחקר האמת כולה, לא רק במה שנוח לחשוף".

עוד צוין במכתב: "האמת אינה פריבילגיה, אלא חובתה של מדינת ישראל לאזרחיה. אמת כזו היא תנאי לריפוי החברה הישראלית, להחזרת האמון במדינה ולבניית עתיד בטוח יותר לילדינו. בלי חקר האמת לא נוכל להבטיח שהאסון של 7 באוקטובר לא יחזור לעולם, ובלי לקיחת אחריות לא נוכל לכבד את זכרם של מי שנפלו, של מי שנחטפו ושל מי שעדיין מוחזק בעזה.

"לזמן שעובר ישנם מחירים כבדים – שיבוש עדויות, העלמת ראיות, חוסר יכולת לחקור את האמת, להבין את הכשלים, להפריך שקרים. זהו צעד הכרחי, מוסרי ובסיסי במדינה דמוקרטית. אנחנו דורשים אמת. אנחנו דורשים צדק. אנחנו דורשים לקיחת אחריות. ואנחנו דורשים זאת עכשיו. אם אין בכוונתכם לקחת אחריות ולהקים ועדה כזו כפי שדורש רוב העם, פנו את מקומכם ותנו לעם להחליט".

מ"מועצת אוקטובר" נמסר כי ״ממשלת ישראל עדיין מפנה את גבה למשפחות השכולות, לשורדי השבי ולעם כולו. שום ועדה פוליטית לא תכסה על האמת. רק ועדת חקירה ממלכתית מלאה תוכל לחשוף את שרשרת הכשלים, אחריות המנהיגים וההחלטות שחרצו גורלות. המחדל לא הסתיים ב-7 באוקטובר והוא נמשך בכל יום שבו הממשלה מסרבת לחקור. ככל שינסו להימלט מהאמת, כך נילחם עליה יותר. הגיע הזמן שהממשלה תפסיק לפחד מהאמת ותתחיל לפחד מהציבור. ועדת חקירה ממלכתית עכשיו".

נתניהו מתעקש לחמוק מוועדת החקירה שעלולה לגמור לו את הקריירה ואמר לפני ימים אחדים כי "הדרך הטובה ביותר להגיע להסכמה לאומית אחרי אסון גדול זו ועדה שוויונית. אנחנו מקדמים ועדת חקירה דומה, ועדת חקירה לאומית. מי יכול להתנגד לזה? רק מי שלא רוצה לחשוף את חקר האמת".

בין החתומים על המכתב שורד השבי ירדן ביבס, בעלה של שירי ז"ל ואביהם של אריאל וכפיר ז"ל שנרצחו בשבי חמאס

שורדת השבי ארבל יהוד

שורדת השבי קלרה מרמן

שורדת השבי שירי וייס, אמה של שורדת השבי נגה וייס ואשתו של החלל החטוף אילן וייס ז"ל

שורדת השבי שני גורן

שורד השבי אריאל קוניו

שורדת השבי שרון קוניו, אימן של שורדות השבי אמה ויולי קוניו ואשתו של שורד השבי דוד קוניו

שורדת השבי דניאל אלוני, אמה של שורדת השבי אמיליה אלוני

שורדת השבי עמית סוסנה

שורדת השבי יפה אדר

שורד השבי פרננדו מרמן

שורדת השבי רז בן עמי

שורד השבי אוהד בן עמי

שורד השבי לואיס הר

שורדת השבי דיצה הימן

שורדת השבי מרגלית מוזס

שורדת השבי קרן מונדר, אמו של שורד השבי אוהד מונדר ובתם של שורדת השבי רותי מונדר ושל החלל החטוף אברהם מונדר שנרצח בשבי חמאס

שורדת השבי גבריאלה ליימברג ואמה של שורדת השבי מיה ליימברג

שורדת השבי רעיה רותם

שורדת השבי נורלין בבדילה

שורדת השבי אגם גולדשטיין

שורדת השבי חן אלמוג גולדשטיין

רננה גומא יעקב, אמם של שורדי השבי אור ויגיל יעקב

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר

לישי לביא, אשתו של שורד השבי עמרי מירן

חירות נמרודי, אמו של החלל החטוף תמיר נמרודי ז"ל

רישל צרפתי, אמו של החלל החטוף אופיר צרפתי ז"ל

אסתר ואורן בוכשטב, הוריו של יגב בוכשטב ז"ל

ענת אנגרסט, אימו של שורד השבי מתן אנגרסט

נופר בוכשטב, אחותו של יגב בוכשטב ז"ל

ג'ון ורייצ'ל גולדברג-פולין, הוריו של החלל החטוף הירש ז"ל

אוקסנה לובנוב, אימו של אלכס לובנוב ז"ל שנרצח בשבי חמאס

נירה סרוסי, אמו של אלמוג סרוסי ז"ל שנרצח בשבי חמאס

רובי חן, אביו של החלל החטוף איתי חן ז"ל

אלי ושירה אלבג, הוריה של שורדת השבי לירי אלבג

אסנת פרי, אלמנתו של חיים פרי ז"ל שנרצח בשבי חמאס

אסיף וגל גורן, בניה של מיה גורן ז"ל שנרצחה בשבי חמאס

טל שני, אימו של שורד השבי עמית שני

אורלי גלבוע, אמה של שורדת השבי דניאלה גלבוע

אמיר ומירב דניאל, הוריו של החלל החטוף עוז דניאל ז"ל

ראומה ערוסי טרשצ'נסקי, אימה של שורדת השבי גלי טרשצנסקי

נירה שרעבי, אלמנתו של החלל החטוף יוסי שרעבי ז"ל שנרצח בשבי חמאס

בועז, בנו של החטוף אריה זלמנוביץ' שנרצח בשבי חמאס

אירינה ארייב, אמה של שורדת השבי קרינה ארייב

דפנה שי הימן, בתה של שורדת השבי דיצה הימן

מעין שרמן, אמו של רון שרמן ז"ל שנרצח בשבי חמאס

רונן ואורנה נאוטרה, הוריו של החלל החטוף עומר ז"ל

יובל דנציג, בנו של החלל החטוף אלכס דנציג ז"ל שנרצח בשבי חמאס

דבורה עידן, אמו של החלל החטוף צחי עידן ז"ל שנרצח בשבי חמאס

אילת סווטיצקי, אחותו של החלל החטוף רועי פופלוול ז"ל, אחותו של נדב פופלוול שנחטף ונרצח בשבי חמאס ובתה של שורד השבי חנה פרי.

