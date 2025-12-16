איך לבחור את סוג הפרגולה המתאימה? מדריך של אביב פרגולות

ביותר ויותר בתים בישראל אנחנו רואים בשנים האחרונות מגמה של בניית פרגולות. בין השאר, הסיבות לכך הן שגרת הבידוד בתקופת הקורונה שאילצה אותנו למצוא מרחבים נוספים כדי לעבוד מהבית או לאפשר לילדים לימודים מרחוק. גם הרצון להנות מחווית חוץ מגורים משודרגת במרפסת או בגינה לזמן איכות משפחתי, לארוחות משפחתיות ומפגשים חברתיים גרם לגידול בבניית פרגולות מעוצבות שיתנו לנו הרגשה ביתית וחמה מחוץ לבית.

בנוסף, כיום בזכות הטכנולוגיה של סגירת הפרגולה בצורה הרמטית מאפשרת להפוך אותה לחדר נוסף בבית או סתם פשוט לשבת בה במזג אוויר קר או חם במיוחד ולהנות למרות תנאי מזג אוויר שבעבר לא איפשרו לשבת סתם כך בפרגולה מחוץ לבית.

גיוון החומרים והעיצובים הגדילו את סגנונות הפרגולה האפשריים, מודרני, כפרי, טבעי, עץ, אלומיניום, פרגולה אטומה ומבודדת, פרגולה עם קירוי נגלל שמאפשר שליטה מלאה על כניסת אוויר, רוח ושמש לתוכה ועוד ועוד. מבחר הפרגולות בשנים האחרונות הלך וגדל.

אז איך בוחרים מהי הפרגולה המתאימה לנו? נפגשנו עם אביב פרגולות, החברה המובילה בעשרות השנים האחרונות להתקנת פרגולות בישראל שתיתן לנו עצות וטיפים בנושא עולם הפרגולות.

לקוח פונה אליך ואומר שהוא רוצה פרגולה אבל מתלבט מה מתאים. מה אתה עונה לו?

כשלקוח פונה אליי שהוא רוצה פרגולה, כדי לבחור לו את סוג הפרגולה המתאימה צריך להבין איפה הפרגולה אמורה להיות. דירה בבניין? בית פרטי בעיר? במושב? האם הפרגולה צריכה להיות במרפסת? בחצר? בגינה? עוד לפני שאנחנו יורדים לפרטים של עיצובים, טכנולוגיה או צבע, צריך לדעת את הפרטים הבסיסיים החשובים האלה.

איך יתבצע חיבור הפרגולה לקירות או לקרקע? האם הכוונה להשתמש בפרגולה בעונת הקיץ או לאורך כל השנה? מה השימוש המיועד לפרגולה?

בנוסף צריך לדעת מהם תנאי מזג האוויר, בחורף – האם מדובר באזור גשום ומה הטמפרטורה. בקיץ – כמה חם באיזור וכמה הלקוח רוצה פרגולת הצללה או פרגולה לנוי. האם מדובר בזוג צעיר? במשפחה? גמלאים?

השאלות האלה חשובים כדי לאפיין את הלקוח, הסביבה והצרכים לאורך זמן. חשוב לנו שהללקוחות שלנו ייהנו מפרגולה שתשרת אותם לשנים רבות ולא לתת להם מוצר שאחרי כמה שנים יגלו שהוא כבר לא מתאים להם יותר רק כי לא שאלנו את כל השאלות הנכונות כדי לבחור להם את סוג הפרגולה המתאימה.

צעד ראשון בבחירת פרגולה:

אז איזו פרגולה מתאימה לבית או לדירה?

אם יש לכם מרפסת בדירה בבניין, אנחנו ממליצים על פרגולה קלה מאלומיניום שהיא גם חזקה וגם לא תופסת שטח רחב על חשבון המרפסת שלכם. מרפסת אלומיניום משתלבת במרחב עירוני וניתן להרכיב עליה קירוי נגלל והצללה חכמה נגד רוחות חזקות או שמש חזקה.

אם אתם רוצים פרגולה בחצר בית פרטי האפשרויות מגוונות יותר. פרגולה מעץ רחב בעלת מראה טבעי או כפרי מתאימה לבית קרקע. כמובן שגם פרגולת אלומיניום יכולה להתאים לפרגולה בחצר. פרגולה בחצר יכולה להיות פתוחה לאוויר הנקי או סגורה כדי שנוכל ליהנות מפרטיות ומחלל נוסף לבית וכמובן לחסום רוח קרה.

פרגולה באזור קר – במיקום הררי או באיזור הצפון שהוא קר יותר ומתאפיין ברוחות חזקות וקרות מתאימה פרגולה שניתן יהיה לאטום ולבודד אותה מהאוויר הקר. חשוב לסגור את הגג על ידי תריסים, זכוכית מחוסמת, או פנל איכותי (באזור גשום חשוב להתקין גג שמפחית את רעש הגשם). דפנות ניתן לסגור בצורה קבועה או על ידי קירוי נגלל שמאפשר שליטה מלאה על כניסת האוויר פנימה, אבל חשוב שהדפנות אכן יהיו אטומות וימנעו בצורה טובה כניסת אוויר קר לתוך הפרגולה.

אם אתם רוצים, במקומות קרים במיוחד אפשר לשלב פטריות חימום או תנורים בתוך הפרגולה ונדרש תכנון מראש. במקומות גשומים חשוב להתקין מרזב וניקוז שייתן מענה מתאים וימנע נזילות ומים עומדים.

פרגולה באזור חם – ביישובים חמים ושמש חזקה חשוב שנוכל לשלוט על כמות החום והשמש שנכנסת לפרגולה. חשוב שנוכל לסגור את גג הפרגולה לגמרי עם הצללה מפני השמש. אם אנחנו רוצים אפשרות לקפל את ההצללה אנחנו צריכים גג שניתן לגלול ולפרוס או גג שמורכב משלבים מתכווננים.

אלומיניום הוא חומר איכותי ומתאים מאוד לאזור עם חשיפה לשמש ישירה כי הוא לא מתנפח ולא מתעוות מחום (בניגוד לעץ). בנוסף אלומיניום לא מתחמם ולא גורם לכוויות במקרה של מגע ישיר, גם לא בימים חמים במיוחד.

כמו שהבנתם, אביב פרגולות צברו ניסיון רב בהתקנת פרגולות לאלפי לקוחות ובמקומות מגוונים ברחבי הארץ. אין פתרון אחד שמתאים לכל לקוח, הכל תלוי במקום המגורים, במצב המשפחתי, בגיל, במטרה שהפרגולה תשמש אותנו ובמזג האוויר. מוזמנים ליצור קשר עם אביב פרגולות ויחד נתאים עבורכם את הפרגולה שתשרת אתכם בצורה הטובה ביותר.

