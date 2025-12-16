יאללה, בית״ר יאללה

מכבי תל אביב איבדה את המקום השני בטבלה לבית״ר ירושלים שתי הקבוצות התקשו מאוד במשחקי הבית שלהן ביום שני אבל לפחות יונה ניצח לקבוצת המנורה ברגע האחרון בעוד שעידן שחר הצליח רק להשוות ומכבי ניצלה מעוד הפסד מביך. מה שכן בתום המחזור מכבי חיפה רביעית כך שהגדולות מתקרבות לאט לאט למאבק אמיתי על האליפות.

בבלומפילד מכבי תל אביב נראתה שוב פחות יציבה מכל הנדרש, וספגה 2:2 רק בדקה ה-97 מול הפועל פתח תקווה – תוצאה שתגרום לרבים לחשוב פעמיים לפני שמבחינים בזה כנקודה חיובית. בזכות שער שוויון דרמטי של עידו שחר, מכבי הצליחה “להינצל” מהפסד – אבל גם לא לקחה את כל מה שהגיעה לו.

ובטדי, מול בועטת תחתית אחרת, בית״ר ירושלים לא וויתרה על התקווה והמשיכה בלב גיבור:

1:2 על בני סכנין – תוצאה שהושגה בזכות צמד של יונה, איש שממשיך להוכיח שהוא מסוגל להפוך רגעים לכסף נקי.

במשחק שסחטח אווירת מאבק עד דקה 90 והלאה, בית״ר ניצחה בקרב שנראה כמו ריצת עונשין מוצלחת, ושבה לרוץ גבוה יותר בטבלה.

הערב הזה לא היה רק שני משחקים – הוא קבע מגמות, חשף פערים ואולי גם סימן שבירת שיווי משקל בטבלה.

בלומפילד: דרמה צהובה – 2:2 שמרגיש כמו הפסד

במשחק שהסתמן כעוד שלב בדרך להצהרת רצינות מצידו של האלופה, מכבי תל אביב נתקלה במשוכה גדולה יותר ממה שציפתה:

הפועל פתח תקווה פתחה חזק והובילה כבר במחצית הראשונה,

מארק קוסטה כבש צמד מוצלח לשם היתרון בדקות 44 ו-45+2,

אך במחצית השנייה מכבי חזרה למשחק, ונועם בן הרוש צימק.

עד כאן לא היה ברור שזה יספיק – אבל בדקה ה-97 עידו שחר כבש שער שוויון דרמטי, כשהוא קובע כמעט כמו בספר הדרמות.

מכבי ת״א ניצלה את תוספת הזמן כדי לחלץ נקודה, אך המסר שמתחיל לצוץ הוא ברור:

הקבוצה מתקשה לגמור משחקים — גם בבית, גם מול יריבות בתחתית — ובכדורגל ברמה הגבוהה של ליגת העל, נקודה לעתים אינה מספיק.

התגובות ביציעים היו מעורבות, כשחלק מהאוהדים אף הביעו אכזבה על כך שלקבוצה אין את “הסוף הדרמטי הדרוש כדי לנצח” – למרות שהשער הגיע דווקא ממשחק הלחץ.

בטדי: בית״ר לוקחת – יונה גיבור של ממש

המשחק בטדי בין בית״ר ירושלים ל-בני סכנין התחיל כשהוא לא מבטיח גשם של שערים.

המארחת ידעה שהיא צריכה ניצחון כדי לעלות גבוה יותר בטבלת הצמרת, והאיכות של המשחק הייתה בדקות המכריעות:

יונה נתן הצגה אישית עם צמד מכריע,

סכנין נסוגה להגנה וניסתה להפחיד במצבים אחדים,

בית״ר, עם הניסיון והעומק בסגל, לקחה את השליטה ברגעי משבר.

הניצחון בטדי מרגיש כמו קפיצה איכותית של בית״ר – לא רק משום התוצאה, אלא משום שמדובר בנקודות שהושגו באופן מוחשי, נקי ורציני מול יריבה שלא וויתה. עד כאן, נתוני המשחק מצביעים על ביטחון התקפי מול קבוצה שמתמודדת עם בעיות לחימה על כל כדור. (הערכה כללית לפי תוצאות ודיווחים מהמשחק)

הטבלה – מבט כללי: מי מרוויח, מי מפסיד

כתוצאה מהתוצאות:

📍 הפועל באר שבע ממשיכה להוביל בנקודות משמעותיות בפער ברור משלוש הראשונות – מצב שמקרב אותה להבטחת היתרון הגדול בעונת הליגה.

📍 בית״ר ירושלים זוכה לניצחון חשוב שמעלה אותה למקום ה-2, ומשדרת יציבות והשתפרות ביכולת כשהעניינים מתוחים.

📍 מכבי תל אביב יורדת למקום ה-3 – נראית לא בטוחה מספיק בשלב שבו היה מצופה שתלחם על הפסגה.

📍 מכבי חיפה, כרביעית, נראית גם היא מרוחקת עקב היעדר ניצחונות מספיקים בתקופה האחרונה שיכולים להעלות את רמת הציפייה ממנה לחדד את המאבק על הצמרת.

הפער הבולט בין הפועל באר שבע שמוליכה לבין שאר ‘השלישייה’ למטה – בית״ר, מכבי ת״א ומכבי חיפה – מצביע על כך שטרם נראתה יריבה ברורה שתדביק את בירת הדרום בזמן הקרוב.

מספרים, שחקנים ומצבים חשובים

✔️ עידו שחר – שער שוויון בדקה ה-97, עליית לחץ ומתח, ויכולת להפוך משחק כמעט אבוד לנקודה יקרה.

✔️ מארק קוסטה – כבש צמד מוקדם לעולה החדשה פתח תקווה, הוכחה לכך שלא ניתן לזלזל בפתיחת המשחק של היריבה.

✔️ בית״ר ויונה – צמד שערים קריטי שמדגיש דווקא את היכולת לנצל מצבים קלאץ’ מול קבוצה שמגיעה בלחץ. (תיאור כללי לפי דפוס המשחק)

✔️ הפסד נקודות בבית – מכבי ת״א כבר החמיצה הזדמנויות דומות בעונה, והערב הוסיף ‘עוד נקודה שנגנבה’ בסדרה של רגעים בלתי מנוצלים.

המשמעות הרחבה של הערב הזה

מה שקרה אתמול אינו רק עוד תוצאה בעונת ליגת העל – זו תזכורת חד משמעית לכך שלמרות הסגלים הדומיננטיים, אפילו קבוצות מובילות אינן יכולות להרשות לעצמן ‘לקוות’ להכרעה מאוחרת — הן חייבות לתכנן, לשלוט בפתיחה, ולסגור משחקים מוקדם יותר.

בניגוד לזמנים שבהם מכבי תל אביב יכלה להשיג נקודות ‘בדרכים יצירתיות’, הערב הוצג סיפור עשיר יותר:

📍 הצורך בתוכנית משחק ברורה במיוחד

📍 היעדר אפקטיביות מול יריבות ‘מתחת לקו’

📍 ניצחונות של קבוצות שמייצרות אופי במשחקי לחץ

ומה עכשיו? המשך הסיפור

למרות שהזמן עוד מוקדם במשחקי החורף ובליגה יש לא מעט מחזורים לפנינו,

ההפרש מבאר שבע מדאיג את שאר המעוזים בצמרת. בכל תסריט, נקודות דקות בסיום משחקים כאלה יכולות להיות ההבדל בהכרעה על האליפות, על מקומות אירופיים ואף על הישארות או ירידה בטבלה.

המחזור הזה היה רגע שבו מכבי תל אביב איבדה נקודות מבלי לזכות בניצחון, בעוד *בית״ר לוקחת נקודות של ממש – שינוי מסר וכיוון שעליו יהיה לשים לב בהמשך.

עניין מרכזי – ספורט.