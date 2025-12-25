 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום חמישי, 25 בדצמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

צילם ליד ביתו של בנט ונחשד בריגול לטובת איראן

E090BC71-286D-4E86-8D58-99B79B86991C
מערכת "עניין מרכזי" 25 בדצמבר 2025

במסגרת פעילות משותפת של יאחב״ל להב 433 ושב"כ, נעצר במהלך חודש דצמבר 2025, ודים קופריאנוב, אזרח ישראלי, כבן 40, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראנים.

קופריאנוב מראשון לציון נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, במסגרת קשריו עם גורמים איראניים, התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה.

חקירתו ביאחב"ל ובשב"כ העלתה כי, במהלך החודשיים האחרונים, התבקש קופריאנוב לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בתוך כך, העביר לבקשת מפעיליו צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.

היום (ה׳), בתום חקירתו, יוגש כנגד קופריאנוב, כתב אישום לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם.

גופי הביטחון ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה עם כל המעורבים בפעילות זו.

״עניין מרכזי״

מבזקפליליםחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה