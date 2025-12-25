צילם ליד ביתו של בנט ונחשד בריגול לטובת איראן

במסגרת פעילות משותפת של יאחב״ל להב 433 ושב"כ, נעצר במהלך חודש דצמבר 2025, ודים קופריאנוב, אזרח ישראלי, כבן 40, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראנים.

קופריאנוב מראשון לציון נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, במסגרת קשריו עם גורמים איראניים, התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה.

חקירתו ביאחב"ל ובשב"כ העלתה כי, במהלך החודשיים האחרונים, התבקש קופריאנוב לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בתוך כך, העביר לבקשת מפעיליו צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.

היום (ה׳), בתום חקירתו, יוגש כנגד קופריאנוב, כתב אישום לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם.

גופי הביטחון ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה עם כל המעורבים בפעילות זו.

״עניין מרכזי״