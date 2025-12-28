השתל בשן לא יציב: מה לעשות?

שתלים דנטליים הם הפתרון המיטבי והאמין ביותר לאנשים הסובלים מאובדן שיניים, בין אם כתוצאה מעקירות או כתוצאה מטראומה. הם מחקים באופן מושלם את תפקוד השן הטבעית ונועדו להיות קבועים ויציבים לאורך שנים. אבל , מה קורה כשאתם חשים שהשתל אינו יציב? סביר להניח שהתחושה תלווה באי-נוחות רבה ובחשש מידי. במקרה כזה, חשוב לפנות לרופא השיניים בהקדם האפשרי, כדי לבצע אבחון מקצועי ומדויק ולקבל את המענה הטיפולי הנכון.

"חשוב להבין כי לא תמיד מקור תחושת אי היציבות הוא בשתל עצמו", מבהיר ד"ר אלכסנדר פוזדייב, הבעלים של מרפאת שיניים ד"ר אלכסנדר שבקריית אונו "לעיתים קרובות, מדובר ברכיבים חיצוניים שניתנים לתיקון פשוט יחסית. גם במקרים שבהם מתברר שהליקוי הוא בשתל עצמו, הטכנולוגיה והידע הרפואי הקיימים היום מאפשרים במרבית המקרים טיפול יעיל וממוקד, שנועד לייצב את השתל ולהחזירו לתפקוד מלא".

מה גורם לשתל דנטלי להתרופף?

שתלים דנטליים יכולים להתרופף מכמה סיבות:

תומך או כתר רופפים – לעתים קרובות, לא עמוד השתל עצמו הוא שמתרופף, אלא הכתר או המחבר (התומך) החלק שמחבר את הכתר אל השתל. במקרים כאלה אפשר לתקן את החלק הדרוש תיקון, המחבר או הכתר או שניהם. במקרים שלא ניתן לחבר שוב את המחבר, או את הכתר, אפשר להתקין מחבר וכתר חדשים.

אינטגרציה לא שלמה של העצם – בחודשים הראשונים לאחר ניתוח השתלת העצם, מתחיל תהליך של השתלבות השתל בעצם הלסת. אם תהליך זה (הנקרא אוסאואינטגרציה) לא נעשה באופן תקין, השתל עלול שלא להיטמע בעצם ולא להתייצב בה. מקרים אלה מאפיינים לרוב חולי סוכרת שאינה מבוקרת או אנשים שמעשנים.

מחלת חניכיים או התדלדלות עצם – מחלת חניכיים, זיהום או טראומה עלולים לגרום לנסיגת חניכיים או להידלדלות עצם הלסת, ולהחליש את בסיס השתל.

עומס יתר על השתל – לעיתים, הפעלת כוח רב מדי על השתל כתוצאה מנשיכה או מחריקת שיניים (ברוקסיזם), לפני השלמת תהליך השתלת השתל, עלולה לשחרר את השתל ממקומו.

מיקום לקוי או צפיפות עצם לא מספקת – אם עצם הלסת היא דקה או רכה מדי, או אם השתל הוצב בזווית לא נכונה, ייתכן שהשתל לא יישאר מעוגן היטב.

אבחון מוקדם ותכנון טיפול נכון, לרבות השתלת עצם לפני החדרת השתל, יכולים להפחית את הסיכון לרפיון עצם בטווח הארוך.

מהם התסמינים של שתל לא יציב?



תחושה של תזוזה – הרגשה של תזוזה וחוסר יציבות השן בזמן לעיסה; כאב או אי נוחות – תחושת אי נוחות, לחץ או כאב באזור השתל; נפיחות או אדמומיות– דלקת סביב השתל עשויה להצביע על זיהום; מרווח בין הכתר לקו החניכיים; טעם או ריח לא נעימים– עשויים להעיד על זיהום.

טיפול בתסמינים אלה מיד עם הופעתם מסייע במניעת סיבוכים חמורים יותר. אל תתעלמו מסימנים אלה, ופנו בהקדם לרופא השיניים. התערבות מוקדמת היא לרוב פשוטה ועשויה להגדיל את הסיכויים לטפל בשתל בהצלחה.

מה לעשות כשמרגישים שהשתל לא יציב?

תחושה של התרופפות השתל, מחייבת התייחסות מיידית, גם אם אינכם חשים כאב. במצב כזה, צרו קשר דחוף עם רופא השיניים שלכם.

מה לעשות עד שמגיעים לרופא?

הפסיקו ללעוס או להפעיל לחץ בצד השתל; אל תנסו לבדוק את השתל עם הלשון או עם האצבעות; אל תנסו להדק או לנסות לתקן את הכתר או השתל בעצמכם. כל ניסיון כזה, עלול להחמיר את הנזק הקיים ולסכן את הצלחת הטיפול העתידי.

רק רופא השיניים יכול לבצע אבחון מקצועי ומדויק – לזהות האם מקור התזוזה הוא בחיבור הכתר, בבורג המחבר, או בשתל עצמו – ולהחליט על המענה הטיפולי המתאים והנכון ביותר.

האם רופא השיניים יכול להציל את השתל?

עם הגעתכם לרופא השיניים, הרופא יבחן תחילה את יציבות השתל ואת מצב רקמת החניכיים שסביבו, על מנת לקבל תמונה ברורה על מצב השתל בתוך העצם. ייתכן שיידרשו צילומי רנטגן ואף סריקות CBCT (טומוגרפיה ממוחשבת).

לאחר איתור מקור הבעיה, יבוצע הטיפול המתאים. אם הבעיה נובעת מתזוזה או מהתרופפות של הכתר או מהתרופפות הבורג המחבר, הפתרון הוא פשוט ומהיר. הרופא יהדק את הכתר לבורג המחבר לשתל, ובכך תחזור היציבות המלאה; אם מקור הבעיה הוא זיהום או דלקת סביב השתל, רופא השיניים ינקה באופן יסודי את האזור הפגוע ואף עשוי להציע טיפול אנטיביוטי לסילוק הזיהום; במקרים של אובדן עצם סביב השתל או כשל בהשתלבות השתל בעצם הלסת (באוסאואינטגרציה,( הרופא עשוי להציע השתלת עצם, כדי ליצור בסיס איתן שיאפשר תמיכה חזקה ויציבה לשתל.

הבשורה הטובה היא, שברוב המקרים, ניתן להציל את השתל באמצעות טיפול מהיר ומדויק. נזק שנגרם מלחץ נשיכה או ריפוי לקוי, עשוי להיות הפיך. אך זיהום כרוני או אובדן עצם משמעותי, עשויים לדרוש, כמוצא אחרון, הסרה והחלפה של השתל.

איך לשמור על יציבות השתל?

שמירה על יציבות שתלי שיניים כרוכה בטיפול ובשמירה על היגיינת הפה. צחצוח שיניים קבוע וניקוי סביב השתלים עוזרים להרחיק חיידקים, ולהימנע מזיהומים ; הקפידו להשתמש במברשת שיניים בעלת סיבים רכים ; הקפידות על בדיקות שיניים תקופתיות, והגיעו לרופא השיניים אחת לשלושה חודשים; אמצו הרגלי תזונה נכונים והימנעו מאכילת מזונות קשים ודביקים; אם אתם מעשנים, שקלו להפסיק, שכן עישון עלול להפריע לתהליך הריפוי.

ברוב המקרים, המפתח להצלחת ההשתלה הוא הבחירה ברופא השיניים. חשוב לבחור ברופא שיניים שיש לו ניסיון מוכח בהשתלות דנטליות מונחות מחשב, רופא שמיומן באבחון מורכב ויודע להתמודד עם מגוון תרחישים.

עוד מאמרים במדור בריאות >>