התירוץ המביך של נתניהו על הטרור היהודי בגדה: אלה 70 נערים מבתים הרוסים

נתניהו שממשיך לשהות בארצות הברית וצפוי לחזור ביום חמישי אם כי אפשר שהמשפחה תלחץ להאריך את החופשה, התראיין הלילה לרשת הטלוויזיה פוקס ניוז והסביר מדוע הוא ממש לא מזדרז לעבור לשלב ב׳ של ההסכם לסיום מלחמת עזה.

נתניהו אמר: "לחמאס יש 20 אלף מחבלים, 60 אלף רובים ומאות קילומטרים של מנהרות טרור. כל זה צריך להתפרק".

נתניהו גם איים על טהרן שאם תמשיך בשיקום יכולות השיגור הטילי שלה: "יהיו לכך הלשכות הרות אסון".

בניגוד להתעלמות בארץ ולרפיסות המכוונת של המשטרה, הצבא והשב״כ לטרור היהודי כלפי אזרחים פלסטינים בגדה וגרימת נזקים אדירים לבלתי מעורבים, בעולם ובעיקר בארצות הברית רואים זאת בחומרה רבה וכל התנכלות, פלישה חמושה, הצתת רכוש ופגיעה באזרחים זוכה לסיקור נרחב בעולם רק לא כאן. ההסבר של נתניהו לחוסר המעש של השלטונות כלפי מחוללי הטרור היהודי היה שערורייתי כשלעצמו: "אין סימטריה בניהם לבין אלפי מחבלים פלסטיניים אך אני עושה מאמצים לעצור את הפורעים האלה. מדובר ב-70 נערים מבתים הרוסים".

רק תמים מושלם או אידיוט מושלם יאמין שאם המשטרה, הצבא והשב״כ ירצו בכך הם לא יחבלו תוך שעות ספורות את התופעה הבזויה הקרויה ״נערי הגבעות״.

על עימות עם חמאס ודרישת פירוק הנשק

זהו מסר ברור שמדגיש את עמדת נתניהו ש**הפסקת האש והשלבים הבאים בתכנית לשלום אינם אפשריים כל עוד חמאס נשאר מצויד ומאורגן.*

🔹 על עמידה מול טהרן והיכולות הצבאיות של איראן

📌 “לפני שבועיים קיבלתי מודיעין על תרגילי שיגור טילים בליסטיים שנועדו לכוון לעבר ישראל… אמרתי: ‘אם תעזו לעשות את זה, יהיו לכך להן הלשכות הרות אסון.’ אני מקווה שאיראן לא תעשה את הטעות הזאת.”

נתניהו התייחס למודיעין שהצביע על כך שאיראן מנסה לשקם יכולות טילים בליסטיים וכור גרעיני, והזהיר מפני תוצאות קשות במידה וימשיכו בכך.

🔹 על הקשר עם ארצות הברית ויחסי ישראל–ארה״ב

📌 “ישראל יצאה מהמלחמה הזו כחברה החזקה ביותר במזרח התיכון, חלק מזה הוא הברית האדירה שיש לנו עם הנשיא טראמפ.”

נתניהו הדגיש את שיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני עם ארצות הברית, תוך תשורה ברורה על התמיכה האמריקנית לישראל.

📌 “גילינו שהסכמנו על דברים רבים — כולל רצון לראות עתיד שבו המדינות השכנות לא משמשות בסיס לפיגועים.”

הוא טען כי יש יחס חיובי ותמיכה משותפת בין ישראל וארה״ב בנוגע לעזרת יציבות אזורית.

🔹 על הסכם הפסקת האש ותכנית השלבים

📌 “יש הרבה מה לעשות לפני שעוברים לשלב השני. אנחנו חייבים לראות את חמאס מתפרק מנשקו.”

נתניהו קבע שהשלב הבא בתכנית לסיום הסכסוך יוכל להתקדם רק אם חמאס יסכים לפרוק את כלי הנשק שלו במלואם.

🔹 על אי־הסכמה פומבית סביב השלבים

📌 “לא שמעתי שום תסכול מהנשיא טראמפ. יש הסכמה שאנחנו רוצים לראות עתיד שבו הפתרונות אינם מובילים לפיגועים חוזרים — הן בביטחון ישראל והן ביציבות האזור.”

הוא הכחיש דיווחים על מתיחות מול טראמפ והדגיש הבנה משותפת בנוגע לצעדי הבטחה עתידיים.

🔹 על לעתיד ממשל חדש ברצועה

📌 “יכול להיות ממשלה חדשה בעזה ב-2026 — אבל זה תלוי בכך שחמאס יתפרק מנשקו.”

נתניהו הבהיר כי אפשרות לשלב את שלטון אזרחי בעזה תלויה במידה רבה ביכולתו של חמאס להתפזר ולהוציא את הנשק מהסיפור.

●״עניין מרכזי״