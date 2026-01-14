עופר ינאי גרסת 2.0: צעיר אלמוני בן 20 רוכש את קבוצת הכדורסל של הפועל חיפה

קבוצת הכדורסל של הפועל חיפה מהליגה הלאומית נרכשה על ידי קבוצת משקיעים הקשורה לחברה שמניותיה נסחרות בנאסד״ק. הרכישה הדהימה את הספורט הישראלי בכללו ואת הכדורסל בפרט כשנמסר כי בראש הקבוצה עומד צעיר בן 20 בשם אדיר סבג ללא שום קשרים קודמים ידועים בספורט הישראלי.

לפי הודעת הפועל חיפה המדורגת בצמרת ליגת המשנה, סבג רכש 80 אחוז מקבוצת הניהול של המועדון, וחברת VisionWave, הנסחרת בנאסד"ק, תשמש כספונסרית של הקבוצה ומבטיחה להעמיד תקציב שנתי של שניים עד חמישה מיליון דולר.

סבג מודה כי לא הביא כסף פרטי לעסקה: "אני עוסק בייעוץ ומימון לחברות הייטק ונמצא בקשר עם מנכ"ל VisionWave. כל הסכום גויס מ־VisionWave. הם מאמינים בי. רוצים להיות חלק מהדרך שלי. הם מקבלים המון פרסום ושיווק לחברה בזכות המועדון".

הבעלים הנוכחי של המועדון מסר שסבג כבר שילם 100 אלף דולר דמי רצינות והנושא נמצא בבדיקת נאותות.

מעבר בעלות שלא נראה כמותו

המועדון נרכש מרון פלדהיים, ששימש כבעלים בשנים האחרונות. עם השלמת ההליך צפוי המועדון לשנות את שמו ל־“הפועל הר אדיר חיפה”, מחווה לאוהד ותיק בשם משה הר־אדיר ז״ל — סמליות שמצביעה על חיבור בין קהילה למהלך כלכלי מודרני.

בניגוד לרוב ההעברות בספורט הישראלי, כאן אין חוב כבד, אין קבוצה על סף קריסה ואין בעלים שמחפש לפרק פצצת זמן תקציבית. להפך — נכנס בעלים שמצהיר על השקעה ולא על הישרדות, על אסטרטגיה ולא על טלאי, על עלייה לליגת העל ולא רק הישארות בלאומית.

מה המצב המקצועי נכון לעכשיו?

לפני שנדבר על החלומות — הנה העובדות היבשות, המעודכנות והבטוחות:

בנוסף למחלקת הנוער, הנחשבת לאחת הגדולות והעמוסות בישראל בשנים האחרונות.

מצב בקמפיין הנוכחי (מחזור 16 – ינואר 2026)

• מאזן עדכני: 11 ניצחונות ו-4 הפסדים (אחוזי הצלחה גבוהים מאוד ~73-80% מהמשחקים האחרונים)

• מיקום בטבלה: מקום 3-5 בליגה הלאומית (תלוי באתר – בדרך כלל בצמרת הגבוהה, קרוב לפלייאוף עלייה)

• המשחק האחרון (13.1.2026): ניצחון חוץ משכנע 90:73 על אליצור שומרון – פתיחה מושלמת לעידן אדיר סבג!

שישה שחקנים בספרות כפולות, בולטים:

• ריאן טורל – 18 נק’ (8/11 מהשדה)

• ווסלי האריס + אקסבייר ג’ונסון – 16 נק’ כל אחד

• שוהם גת – 15 נק’ + 9 אסיסטים

עכשיו מגיע החלק שהדהים את הסביבה

בניגוד לרוב הבעלים הישראלים, סבג לא מגיע לבד. הוא נכנס עם VisionWave Holdings — תאגיד בינלאומי הנסחר בנאסד”ק. לפי הודעות רשמיות, VisionWave תהפוך לספונסר ראשי ותאגיד אסטרטגי של הקבוצה.

זה כבר לא “בעלים ששם כסף”, אלא קואליציה עסקית־טכנולוגית שמבקשת לייצר מודל שונה במופגן:

שילוב של הון פיננסי + תאגיד טכנולוגי + שוק בינלאומי + מוניטיזציה סביב שחקנים ומותג.

בניגוד לספורט הישראלי המוכר, זהו מודל שאפשר לראות ב־NBA, ב־MLS ובמועדוני סיטי גרופ בכדורגל — אבל כמעט לא בישראל.

שיטת ינאי — רק משודרגת

המהלך מזכיר לרבים את “שיטת ינאי” — מודל שבו שחקנים מקבלים לא רק שכר אלא גם אופציות או מניות בגוף מסחרי קשור. בהפועל חיפה נבחנת גרסה חדשה: שחקן־שותף, ולא רק שחקן־עובד.

לפי דיווחים בענף, כבר התקיימו פניות לשחקנים בכירים בליגת העל ובהם:

• בר טימור

• יפתח זיו

• ג׳וש פרוינד

לא הושגו חתימות ולא נסגרו חוזים — אבל עצם הדיון במודל שבו שחקן מקבל אקוויטי ולא רק משכורת מייצר חשמל בענף.

איך ילד בן 20 עשה את זה?

סבג עלה לישראל מתוניסיה בגיל 6, גדל בבאר שבע, פרש ממערכת החינוך בגיל 15 והחל לבנות חיבורים עסקיים וטכנולוגיים שמתורגמים היום לעסקה הזו.

המהלך שלו נעשה בגיל שבו רוב הישראלים נמצאים בצבא או בשנה א’ באוניברסיטה. בעולם הספורט הישראלי — זה חסר תקדים כמעט לחלוטין.

ההשפעה האפשרית על השוק

אם המהלך יצליח — הוא ייצור 5 טלטלות מיידיות:

1. שחקנים בכירים ירדו ללאומית

אם תהיה תמורה כלכלית או אקוויטי — זה כבר לא “ירידה בסטטוס”.

2. מאמנים יתחילו לבחון חוזים עם מניות

קטגוריה שלא הייתה קיימת בישראל.

3. ליגת העל תיאלץ להישיר מבט

שוק שעומד במקום מקבל תחרות מהלאומית — דבר שלא קרה שנים.

4. סוכני שחקנים יקבלו חבילות מסחריות

ולא רק חוזה כדורסל יבש.

5. המודל יגרום לבעלים ותיקים להרים גבה

כי זה לא עוד “בעלים שמתאהב במשחק” — זה איש עסקים שבונה פרויקט.

האם זה מנותק מהמציאות?

לא בהכרח. בעולם הגדול, קבוצות ספורט הופכות בהדרגה לפלטפורמות עסקיות:

טכנולוגיה, דאטה, מדיה, ריטנשן, קהל, פיתוח שחקנים ומסחור.

בישראל עד היום — רוב המועדונים נשארו במודל הנוסטלגי של “שכר תקציב מאמן קהל”.

ומה לגבי ינאי עצמו?

כדי לדייק — עופר ינאי לא מעורב ברכישה. אחיו, שמוליק ינאי, מחזיק אחוזים ב־VisionWave — וזה מה שיצר את גל השמועות. אין מסמכים, אין הסכמים ואין השתתפות של עופר בשלב הזה.

אבל הסיפור דומה מספיק כדי להצית את הדימוי הציבורי — ולכן נולד הכינוי:

“עופר ינאי 2.0”

השורה התחתונה

הפועל חיפה לא מוכרת סיפור של רומנטיקה אדומה ולא משווקת “חזרה למסורת” — היא מוכרת פרויקט חדש:

בעלים צעיר, הון זר, תאגיד NASDAQ, מודל אקוויטי, התקשרות עם שוק השחקנים, חשיבה עסקית ארוכת טווח וחזון מקצועי.

האם זה יעבוד?

זה כבר יוכרע על הפרקט.

מה שבטוח — הספורט הישראלי קיבל השבוע תזכורת מצוינת שמשחקים אפשר לנהל גם אחרת.

״עניין מרכזי״

