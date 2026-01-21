 דילוג לתוכן
יום חמישי, 22 בינואר 2026
פרשנות: איך ייראה העולם אם טראמפ יכפה את כל תכניותיו

A195B42E-A92E-4B10-B52A-338E2D2187A1
רמי יצהר 21 בינואר 2026

אם דונלד טראמפ יצליח לממש את רעיונותיו עד הסוף, העולם לא יקרוס – אבל הוא גם לא ייראה כפי שהתרגלנו מאז סוף המלחמה הקרה.

הוא יהיה פחות מנומס, פחות יציב, הרבה יותר כוחני – ובעיקר צפוי רק לחזקים.

כדי להבין את זה באמת, צריך לעבור זירה־זירה.

הכלכלה: פחות חוקים, יותר כוח

העולם הטראמפי אינו עולם של רגולציה גלובלית, אלא של עסקאות כוח.

בפועל זה אומר:

  • פחות WTO, יותר דילים דו־צדדיים
  • פחות “כללי משחק”, יותר מיקוח
  • פחות ודאות ארוכת טווח, יותר תנודתיות

מדינות חזקות יסתדרו.

מדינות בינוניות – יתנדנדו.

חלשות – יידחקו לשוליים.

השוק לא ייעלם –

אבל הוא יהפוך אכזרי יותר ופחות סלחני.

סחר עולמי: סוף עידן “העולם השטוח”

אם טראמפ יצליח:

  • שרשראות אספקה יהפכו אזוריות
  • ייצור יחזור למדינות אם־אפשר
  • עלויות יעלו – גם לצרכן

המנצחים:

  • מדינות עם תעשייה, טכנולוגיה, אנרגיה
  • חברות עם גב פוליטי חזק

המפסידים:

  • מדינות שתלויות בייבוא
  • כלכלות שמבוססות על “גישה חופשית” לשווקים זרים

העולם יעבור מיעילות → לביטחון.

ביטחון ובריתות: כל אחד משלם

נאט״ו, בריתות אזוריות, הגנה קולקטיבית – לא ייעלמו.

אבל הן יהפכו לעסקה עם מחיר ברור.

בפועל:

  • מי שמשלם – מקבל הגנה
  • מי שלא – נשאר לבד
  • אין “ערכים משותפים” בחינם

המסר פשוט:

ביטחון הוא שירות, לא זכות.

פוליטיקה עולמית: פחות מוסדות, יותר מנהיגים

ארגונים בינלאומיים ייחלשו:

  • האו״ם
  • מוסדות זכויות אדם
  • פורומים רב־לאומיים

ובמקומם יתחזקו:

  • מנהיגים חזקים
  • משטרים ריכוזיים
  • דיפלומטיה אישית

זה עולם שבו:

  • טלפון בין נשיאים חשוב יותר מוועדה
  • הצהרה חשובה יותר מדו״ח
  • כוח מדבר מהר יותר ממשפט

השווקים: פחות פאניקה, יותר זעזועים

פרדוקס חשוב:

בעולם טראמפי השווקים לא בהכרח יפלו –

אבל הם יהיו הרבה פחות רגועים.

יותר:

  • קפיצות חדות
  • תגובות מהירות
  • תיקונים אלימים

פחות:

  • יציבות ארוכת טווח
  • ביטחון פסיכולוגי למשקיע הקטן

זה שוק שמתאים למקצוענים.

פחות לחוסכים תמימים.

ומה זה אומר על האזרח הפשוט?

החיים לא יקרסו – אבל ישתנו:

  • מחירים פחות צפויים
  • ביטחון תעסוקתי תלוי במדינה
  • פחות “רשת ביטחון עולמית”
  • יותר תלות בממשלה המקומית

מי שחי במדינה חזקה – ירגיש מוגן.

מי שלא – ירגיש לבד.

ואיפה ישראל בעולם כזה?

דווקא כאן התמונה מורכבת לטובה:

ישראל בעולם טראמפי:

  • בעלת ערך ביטחוני
  • בעלת ערך טכנולוגי
  • שחקן שלא צריך להתנצל

אבל:

  • תידרש לבחור צדדים
  • לא תוכל להתחבא מאחורי מוסדות בינלאומיים
  • תצטרך להיות חדה, לא מתלבטת

זה עולם שמתאים למי שיודע לשחק חזק –

ופחות למי שמחפש חיבוק בינלאומי.

השורה התחתונה – בלי דרמה

אם טראמפ יצליח:

  • העולם לא ייחרב
  • אבל גם לא יהיה “נחמד”
  • הוא יהיה עולם של כוח גלוי

זה לא עולם של שלום או מלחמה.

זה עולם של:

מי חזק, מי חשוב, ומי נשאר מאחור.

והשאלה האמיתית שכל מדינה, חברה ואדם צריכים לשאול היא לא

“האם זה מוסרי?”

אלא:

האם אנחנו בנויים לחיות בעולם כזה – או שנימחץ בתוכו.

רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

