פרשנות: איך ייראה העולם אם טראמפ יכפה את כל תכניותיו

אם דונלד טראמפ יצליח לממש את רעיונותיו עד הסוף, העולם לא יקרוס – אבל הוא גם לא ייראה כפי שהתרגלנו מאז סוף המלחמה הקרה.
הוא יהיה פחות מנומס, פחות יציב, הרבה יותר כוחני – ובעיקר צפוי רק לחזקים.
כדי להבין את זה באמת, צריך לעבור זירה־זירה.
הכלכלה: פחות חוקים, יותר כוח
העולם הטראמפי אינו עולם של רגולציה גלובלית, אלא של עסקאות כוח.
בפועל זה אומר:
- פחות WTO, יותר דילים דו־צדדיים
- פחות “כללי משחק”, יותר מיקוח
- פחות ודאות ארוכת טווח, יותר תנודתיות
מדינות חזקות יסתדרו.
מדינות בינוניות – יתנדנדו.
חלשות – יידחקו לשוליים.
השוק לא ייעלם –
אבל הוא יהפוך אכזרי יותר ופחות סלחני.
סחר עולמי: סוף עידן “העולם השטוח”
אם טראמפ יצליח:
- שרשראות אספקה יהפכו אזוריות
- ייצור יחזור למדינות אם־אפשר
- עלויות יעלו – גם לצרכן
המנצחים:
- מדינות עם תעשייה, טכנולוגיה, אנרגיה
- חברות עם גב פוליטי חזק
המפסידים:
- מדינות שתלויות בייבוא
- כלכלות שמבוססות על “גישה חופשית” לשווקים זרים
העולם יעבור מיעילות → לביטחון.
ביטחון ובריתות: כל אחד משלם
נאט״ו, בריתות אזוריות, הגנה קולקטיבית – לא ייעלמו.
אבל הן יהפכו לעסקה עם מחיר ברור.
בפועל:
- מי שמשלם – מקבל הגנה
- מי שלא – נשאר לבד
- אין “ערכים משותפים” בחינם
המסר פשוט:
ביטחון הוא שירות, לא זכות.
פוליטיקה עולמית: פחות מוסדות, יותר מנהיגים
ארגונים בינלאומיים ייחלשו:
- האו״ם
- מוסדות זכויות אדם
- פורומים רב־לאומיים
ובמקומם יתחזקו:
- מנהיגים חזקים
- משטרים ריכוזיים
- דיפלומטיה אישית
זה עולם שבו:
- טלפון בין נשיאים חשוב יותר מוועדה
- הצהרה חשובה יותר מדו״ח
- כוח מדבר מהר יותר ממשפט
השווקים: פחות פאניקה, יותר זעזועים
פרדוקס חשוב:
בעולם טראמפי השווקים לא בהכרח יפלו –
אבל הם יהיו הרבה פחות רגועים.
יותר:
- קפיצות חדות
- תגובות מהירות
- תיקונים אלימים
פחות:
- יציבות ארוכת טווח
- ביטחון פסיכולוגי למשקיע הקטן
זה שוק שמתאים למקצוענים.
פחות לחוסכים תמימים.
ומה זה אומר על האזרח הפשוט?
החיים לא יקרסו – אבל ישתנו:
- מחירים פחות צפויים
- ביטחון תעסוקתי תלוי במדינה
- פחות “רשת ביטחון עולמית”
- יותר תלות בממשלה המקומית
מי שחי במדינה חזקה – ירגיש מוגן.
מי שלא – ירגיש לבד.
ואיפה ישראל בעולם כזה?
דווקא כאן התמונה מורכבת לטובה:
ישראל בעולם טראמפי:
- בעלת ערך ביטחוני
- בעלת ערך טכנולוגי
- שחקן שלא צריך להתנצל
אבל:
- תידרש לבחור צדדים
- לא תוכל להתחבא מאחורי מוסדות בינלאומיים
- תצטרך להיות חדה, לא מתלבטת
זה עולם שמתאים למי שיודע לשחק חזק –
ופחות למי שמחפש חיבוק בינלאומי.
השורה התחתונה – בלי דרמה
אם טראמפ יצליח:
- העולם לא ייחרב
- אבל גם לא יהיה “נחמד”
- הוא יהיה עולם של כוח גלוי
זה לא עולם של שלום או מלחמה.
זה עולם של:
מי חזק, מי חשוב, ומי נשאר מאחור.
והשאלה האמיתית שכל מדינה, חברה ואדם צריכים לשאול היא לא
“האם זה מוסרי?”
אלא:
האם אנחנו בנויים לחיות בעולם כזה – או שנימחץ בתוכו.
