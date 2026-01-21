פרשנות: איך ייראה העולם אם טראמפ יכפה את כל תכניותיו

אם דונלד טראמפ יצליח לממש את רעיונותיו עד הסוף, העולם לא יקרוס – אבל הוא גם לא ייראה כפי שהתרגלנו מאז סוף המלחמה הקרה.

הוא יהיה פחות מנומס, פחות יציב, הרבה יותר כוחני – ובעיקר צפוי רק לחזקים.

כדי להבין את זה באמת, צריך לעבור זירה־זירה.

הכלכלה: פחות חוקים, יותר כוח

העולם הטראמפי אינו עולם של רגולציה גלובלית, אלא של עסקאות כוח.

בפועל זה אומר:

פחות WTO, יותר דילים דו־צדדיים

פחות “כללי משחק”, יותר מיקוח

פחות ודאות ארוכת טווח, יותר תנודתיות

מדינות חזקות יסתדרו.

מדינות בינוניות – יתנדנדו.

חלשות – יידחקו לשוליים.

השוק לא ייעלם –

אבל הוא יהפוך אכזרי יותר ופחות סלחני.

סחר עולמי: סוף עידן “העולם השטוח”

אם טראמפ יצליח:

שרשראות אספקה יהפכו אזוריות

ייצור יחזור למדינות אם־אפשר

עלויות יעלו – גם לצרכן

המנצחים:

מדינות עם תעשייה, טכנולוגיה, אנרגיה

חברות עם גב פוליטי חזק

המפסידים:

מדינות שתלויות בייבוא

כלכלות שמבוססות על “גישה חופשית” לשווקים זרים

העולם יעבור מיעילות → לביטחון.

ביטחון ובריתות: כל אחד משלם

נאט״ו, בריתות אזוריות, הגנה קולקטיבית – לא ייעלמו.

אבל הן יהפכו לעסקה עם מחיר ברור.

בפועל:

מי שמשלם – מקבל הגנה

מי שלא – נשאר לבד

אין “ערכים משותפים” בחינם

המסר פשוט:

ביטחון הוא שירות, לא זכות.

פוליטיקה עולמית: פחות מוסדות, יותר מנהיגים

ארגונים בינלאומיים ייחלשו:

האו״ם

מוסדות זכויות אדם

פורומים רב־לאומיים

ובמקומם יתחזקו:

מנהיגים חזקים

משטרים ריכוזיים

דיפלומטיה אישית

זה עולם שבו:

טלפון בין נשיאים חשוב יותר מוועדה

הצהרה חשובה יותר מדו״ח

כוח מדבר מהר יותר ממשפט

השווקים: פחות פאניקה, יותר זעזועים

פרדוקס חשוב:

בעולם טראמפי השווקים לא בהכרח יפלו –

אבל הם יהיו הרבה פחות רגועים.

יותר:

קפיצות חדות

תגובות מהירות

תיקונים אלימים

פחות:

יציבות ארוכת טווח

ביטחון פסיכולוגי למשקיע הקטן

זה שוק שמתאים למקצוענים.

פחות לחוסכים תמימים.

ומה זה אומר על האזרח הפשוט?

החיים לא יקרסו – אבל ישתנו:

מחירים פחות צפויים

ביטחון תעסוקתי תלוי במדינה

פחות “רשת ביטחון עולמית”

יותר תלות בממשלה המקומית

מי שחי במדינה חזקה – ירגיש מוגן.

מי שלא – ירגיש לבד.

ואיפה ישראל בעולם כזה?

דווקא כאן התמונה מורכבת לטובה:

ישראל בעולם טראמפי:

בעלת ערך ביטחוני

בעלת ערך טכנולוגי

שחקן שלא צריך להתנצל

אבל:

תידרש לבחור צדדים

לא תוכל להתחבא מאחורי מוסדות בינלאומיים

תצטרך להיות חדה, לא מתלבטת

זה עולם שמתאים למי שיודע לשחק חזק –

ופחות למי שמחפש חיבוק בינלאומי.

השורה התחתונה – בלי דרמה

אם טראמפ יצליח:

העולם לא ייחרב

אבל גם לא יהיה “נחמד”

הוא יהיה עולם של כוח גלוי

זה לא עולם של שלום או מלחמה.

זה עולם של:

מי חזק, מי חשוב, ומי נשאר מאחור.

והשאלה האמיתית שכל מדינה, חברה ואדם צריכים לשאול היא לא

“האם זה מוסרי?”

אלא:

האם אנחנו בנויים לחיות בעולם כזה – או שנימחץ בתוכו.

