רק תיקו לבית״ר החזיר את הקבוצה לפסגה

רק תיקו 1:1 – אבל זה הספיק: בית״ר ירושלים חזרה לפסגת הטבלה עם נקודת יתרון על הפועל באר שבע

המאבק בצמרת ליגת העל קיבל הערב (באשדוד) תפנית נוספת, כש־בית״ר ירושלים הסתפקה ב־1:1 מול מ.ס. אשדוד, תוצאה שלא הרשימה את אוהדיה – אך הספיקה כדי להחזיר אותה למקום הראשון, נקודה אחת מעל הפועל באר שבע.

משחק של עצבים יותר מכדורגל

בית״ר הגיעה לאשדוד בידיעה ברורה: ניצחון יחזיר אותה לפסגה, תיקו עשוי להספיק – והפסד יטרוף את הקלפים. בהתאם לכך, פתחה הקבוצה בזהירות, לעיתים יתרה, מול אשדוד משוחררת מלחצי צמרת אך נחושה להוכיח שהיא לא תפאורה במאבק האליפות.

המחצית הראשונה התנהלה בקצב בינוני, עם שליטה טריטוריאלית קלה של בית״ר אך מעט מאוד מצבים אמיתיים. אשדוד, מנגד, חיפשה בעיקר יציאות מהירות וטעויות של הקו האחורי הירושלמי – והצליחה גם לתרגם זאת ליתרון מוקדם.

שערים, שוויון – ומתח עד הסיום

כבר בדקה ה־7 עלתה אשדוד ליתרון: עילאי חג’ג’ ניצל בלבול בהגנת בית״ר, כבש וקבע 0:1 למארחת – שער שהכניס את הצהוב־שחורים ללחץ מוקדם.

במחצית השנייה המשחק נפתח. בית״ר הגבירה קצב וחיפשה את השוויון, שהגיע בדקה ה־61: ירדן כהן הצטרף להתקפה, מצא את הרשת והשווה ל־1:1 – רגע שהחזיר את בית״ר לפסגה בזמן אמת.

מכאן ואילך, המשחק הפך לקרב מוחות ועצבים. בית״ר ניסתה להכריע, אך נראתה כבדה ולעיתים לחוצה, בעוד אשדוד שיחקה בחוכמה, סגרה שטחים והסתפקה בנקודה שנראתה לה הישגית.

המשמעות בטבלה: פסגה עם כוכבית

עם שריקת הסיום, התברר שתוצאת התיקו – מאכזבת ככל שתהיה עבור הקהל הירושלמי – מספיקה לבית״ר כדי לשוב לפסגת הטבלה, עם יתרון של נקודה אחת בלבד על באר שבע. יתרון זעום, שברירי, כזה שלא מאפשר אף רגע של שאננות.

במילים אחרות: בית״ר אמנם ראשונה, אבל המירוץ רחוק מלהיות מוכרע. באר שבע נושפת בעורפה, וכל איבוד נקודות נוסף עלול לעלות ביוקר.

מבט קדימה

בבית״ר יודעים היטב: כדי להישאר בפסגה – לא די בתיקו. היכולת ההתקפית דורשת שיפור, רמת הריכוז חייבת להיות גבוהה יותר, והלחץ של מאבק האליפות כבר ניכר על הדשא. מנגד, עצם החזרה למקום הראשון, גם בערב לא מבריק, משדרת אופי ועמידות – תכונות קריטיות בשלב הזה של העונה.

המאבק בצמרת לוהט, כל נקודה שווה זהב – והפסגה, לפחות לעת עתה, צבועה בצהוב־שחור.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!