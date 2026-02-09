הפועל ״בלגן״ תל אביב – פתאום מתברר לינאי שכסף אינו הפתרון לכל בעיה ולכן המשבר מסקרן במיוחד

עוד הפסד להפועל תל אביב החמישי ברציפות בכל המסגרותִ הפעם הפסידו האדומים מתל אביב להפועל ירושלים במסגרת הליגה 105-91.

ניכר שכרגע ישנו משבר פנימי בקבוצה הנוגע בעיקר ביחסים שבין השחקנים לבין המאמן וציוותו אבל לא פחות מכך משהו התערער באיזון החברתי בין השחקנים בעיקר מאז שהקבוצה חדלה לארח משחקי יורוליג באירופה.

החזרה לארץ ובעיקר ליד אליהו הרעידה את היסודות האיתנים שבנה המאמן היווני איטודיסִ. לכך יש להוסיף את החרמת ההגעה לאולם הנחשב מעוז היריבה העירונית, מצד חלק ניכר מאוהדי הפועל והרי לכם קבוצה במשבר רציניִ שאינה מצליחה לצאת ממעגל ההפסדים.

והבעיה הכי גדולה היא הבוס הארוגנטי עופר ינאי. הוא טירון יחסית בניהול ספורטיבי ועד עכשיו כלי העבודה המרכזי שלו היה הדולר. יש בעיה – פותרים אותה בכסף. מסתבר שלא תמיד זה כל כך פשוט ולכן מסקרן מאוד לעקוב אחרי ההתנהלות במועדון ולא רק מן ההיבט הספורטיבי שלו.

