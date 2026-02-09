 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 9 בפברואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

הפועל ״בלגן״ תל אביב – פתאום מתברר לינאי שכסף אינו הפתרון לכל בעיה ולכן המשבר מסקרן במיוחד

22F6C4F3-5DC7-4DE9-BCA1-CDF821FADC2E
רמי יצהר 9 בפברואר 2026

עוד הפסד להפועל תל אביב החמישי ברציפות בכל המסגרותִ הפעם הפסידו האדומים מתל אביב להפועל ירושלים במסגרת הליגה 105-91.

ניכר שכרגע ישנו משבר פנימי בקבוצה הנוגע בעיקר ביחסים שבין השחקנים לבין המאמן וציוותו אבל לא פחות מכך משהו התערער באיזון החברתי בין השחקנים בעיקר מאז שהקבוצה חדלה לארח משחקי יורוליג באירופה.

החזרה לארץ ובעיקר ליד אליהו הרעידה את היסודות האיתנים שבנה המאמן היווני איטודיסִ. לכך יש להוסיף את החרמת ההגעה לאולם הנחשב מעוז היריבה העירונית, מצד חלק ניכר מאוהדי הפועל והרי לכם קבוצה במשבר רציניִ שאינה מצליחה לצאת ממעגל ההפסדים.

והבעיה הכי גדולה היא הבוס הארוגנטי עופר ינאי. הוא טירון יחסית בניהול ספורטיבי ועד עכשיו כלי העבודה המרכזי שלו היה הדולר. יש בעיה – פותרים אותה בכסף. מסתבר שלא תמיד זה כל כך פשוט ולכן מסקרן מאוד לעקוב אחרי ההתנהלות במועדון ולא רק מן ההיבט הספורטיבי שלו.

״עניין מרכזי״
חדשות וסקופים מאז 1999.
לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

מבזקחדשותעולה - יורדכדורסלעסקיםחדשות פניםכלכלהספורט

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה