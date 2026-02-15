מנהיגי אירופה מחריפים את הטון נגד כוונות ההתפשטות של פוטין

האזהרה החריפה של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שלפיה ולדימיר פוטין “לא יסתפק באוקראינה”, עמדה במרכז הכינוס הביטחוני השנתי שנערך במינכן והיה רווי מסרים תקיפים והצהרות מדיניות שנועדו לשדר אחדות מערבית. סטארמר קרא להיערכות צבאית מואצת באירופה, להגדלת ייצור תחמושת ולטיפוח “כלכלת חירום ביטחונית” שתתמוך בעימות מתמשך.

לדבריו, “אירופה חיה שנים באשליה שהמלחמות הגדולות מאחורינו. המציאות חזרה – והיא דורשת משאבים, תעשייה ונחישות”. הוא הדגיש כי המלחמה באוקראינה היא קו הגנה ראשון על הדמוקרטיות באירופה, והוסיף כי מדינות היבשת צריכות “להפסיק להניח שוושינגטון תישא לבדה בנטל”.

שר החוץ האמריקאי, מרקו רוביו, הרחיב את המסר והצהיר כי ארצות הברית תפעל לחדש את הברית האסטרטגית עם אירופה על בסיס “שוויון בנטל ואחדות ביעדים”. הוא הדגיש כי נאט"ו אינה רק מסגרת צבאית אלא ברית ערכית: “האתגר הרוסי הוא מבחן לרצון הקולקטיבי שלנו להגן על סדר בינלאומי שמבוסס על כללים”.

שר ההגנה הגרמני, בוריס פיסטוריוס, הצהיר כי ברלין תעמיק את השקעותיה בצבא ותאיץ את חידוש המלאים: “הלקח ברור – מי שאינו מוכן, מזמין תוקפנות”. לדבריו, גרמניה תתמוך ביוזמות אירופיות לייצור משותף של תחמושת ומערכות הגנה אווירית.

גם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, קרא ל”אוטונומיה אסטרטגית אירופית” שתאפשר ליבשת לפעול במהירות בעת משבר. “אסור לנו להיות תלויים לחלוטין בשרשראות אספקה חיצוניות כאשר מדובר בביטחון שלנו”, אמר.

נציגים ממזרח אירופה התריעו מפני לוחמה היברידית, מתקפות סייבר והפעלת לחץ כלכלי מצד מוסקבה. שר החוץ הפולני, רדיק סיקורסקי, ציין כי “הקרמלין בוחן את גבולות הסבלנות שלנו יום אחר יום”.

משמעויות רחבות וישראל בזירה

הקו התקיף שהוצג בכינוס עשוי להאיץ מרוץ חימוש באירופה – מגמה שתשפיע גם על השוק הביטחוני העולמי. עבור ישראל, מדובר בהזדמנות ובאתגר גם יחד: מצד אחד, ביקוש גובר למערכות הגנה אווירית, מודיעין וסייבר עשוי לחזק שיתופי פעולה עם מדינות אירופה. מצד שני, העמקת העימות בין רוסיה למערב משליכה על הזירה הסורית ועל מערכת היחסים הרגישה בין ירושלים למוסקבה, במיוחד נוכח הקשרים ההדוקים בין רוסיה לאיראן והנוכחות הרוסית בסוריה.

בכירים ישראלים עוקבים בדריכות אחר המגמה האירופית, שכן התחזקות נאט"ו והעמקת התיאום הטרנס־אטלנטי עשויות להשפיע גם על עיצוב מדיניות כלפי איראן, חיזבאללה ושאר גורמי הציר הפרו־איראני.

בסיום הכינוס פורסמה הצהרה משותפת הקוראת לאחדות מערבית, להמשך הסיוע לאוקראינה ולהגדלת ההשקעות בביטחון. המסר היה חד: אירופה מתעוררת למציאות חדשה שבה כוח צבאי והרתעה חוזרים להיות מרכיב מרכזי במדיניות.

